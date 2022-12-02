Loteadora assume novo modelo de negócios e vende todo empreendimento

Loteadora ficou responsável pela administração de vendas e gestão de carteira de recebíveis e não como proprietária do empreendimento Crédito: Freepik

Uma parceria entre a Soma Urbanismo e o proprietário Antônio Osvaldo Pinto, empresário conhecido como Beco, surgiu para alavancar as vendas do loteamento Residencial Villaggio Jaguaré, localizado no Norte do Espírito Santo. Como um projeto piloto, a loteadora ficou responsável pela administração de vendas e gestão de carteira de recebíveis e não como proprietária do empreendimento.

Isso possibilitou que mais de 90% dos 284 lotes fossem vendidos em apenas um ano. Para a diretora comercial da Soma Urbanismo, Danielli Simões, o resultado da parceria com o Villaggio Jaguaré veio como uma oportunidade para testar dentro da empresa um novo modelo de negócios: a gestão de empreendimentos.

A loteadora já tinha dois produtos em Jaguaré, somando mais de 700 lotes, 100% vendidos. Agora, abre-se um leque na avaliação de novas áreas. “Foi uma experiência muito rica, pois conseguimos alinhar um bom produto com a nossa expertise em marketing, vendas e gestão de carteira. Agora, estudamos novas propostas nesse sentido, para além da região Norte do Espírito Santo”, avalia.

No próximo projeto, além da administração de vendas e da carteira, a loteadora iniciará a gestão desde o desenho do projeto urbanístico, aprovação e legalização da área, passando por lançamento das vendas, obras e até a administração da carteira, resultando em uma parceria imobiliária para implantação de loteamento.

“A parceria imobiliária com a Soma Urbanismo é motivo de satisfação total para mim. Acredito muito na estrutura, gestão profissional e credibilidade da marca. Inclusive, vamos desenvolver um novo projeto juntos. Desta vez, com um escopo ainda maior”, conta Beco.

Condições especiais para compradores

O Ita Park terá 502 unidades e áreas a partir de 250 m² Crédito: Lotes CBL/Divulgação

A Lotes CBL abre, neste sábado (3), as vendas do Ita Park, loteamento com 502 unidades e áreas a partir de 250 m² , no bairro Paraíso, em Cachoeiro de Itapemirim. E para o dia de lançamento do empreendimento, haverá condições especiais de preço e pagamento para quem fechar negócio no dia.

O diretor executivo da CBL, Marcos Batista, conta que essa será uma oportunidade para os interessados em adquirir lotes no empreendimento. “Vamos oferecer preço e pagamento facilitados. E o cliente ainda poderá escolher os terrenos com melhor localização e metragem. Quem chegar na frente, terá as melhores opções”, avisa.

O Ita Park será o primeiro investimento da Lotes CBL no Sul do Estado. Com valor geral de vendas (VGV) de mais de R$ 80 milhões, o empreendimento vai ocupar uma área total de 142.211 metros quadrados.

O loteamento contará com ruas amplas, infraestrutura completa, com terraplanagem, pavimentação, drenagem pluvial, rede de água e esgoto, paisagismo e iluminação. O stand de vendas fica no bairro Alto Novo Parque, anexo ao posto Itabira e à agência do Sicoob Credirochas.

Encontro de corretoras premium

Corretoras se encontraram para jantar de confraternização Crédito: Arquivo pessoal

Um grupo de corretoras imobiliárias da Grande Vitória se reuniu nesta semana para trocar ideias e confraternizar. O jantar especial aconteceu em um restaurante de Vitória e contou com a participação de todas as 20 integrantes do grupo. Segundo a corretora Marcella Surlo, uma das organizadoras do jantar, o grupo reúne as corretoras "premium', responsáveis por grandes negociações de imóveis na Grande Vitória. Para o jantar desta semana, teve até menu especial.

Curso gratuito de perícia técnica para arquitetos

Curso será gratuito e realizado virtualmente Crédito: Freepik

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU/ES) promove a segunda edição do curso Arquitetura Diagnóstica: Curso Online de Perícia Técnica, nos dias 6 e 7 de dezembro, das 18h às 22 horas.

O curso é gratuito e virtual. Na pauta, capacitação sobre perícia técnica com o engenheiro civil Jefferson Marinho, graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Ceará (UFC), Mestre em Engenharia e Tecnologia Ambiental pela Universidad de Leon – Espanha e atual presidente do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia do Ceará.

“Serão oito horas de curso para habilitar arquitetos e arquitetas para realizar laudos e estudos que atestem o grau de comprometimento de estruturas das edificações e indiquem as soluções técnicas para correção das patologias”, explica o presidente do CAU/ES, Heliomar Venâncio.

As vagas são limitadas e o curso é voltado para profissionais com o registro ativo e situação regular junto ao Conselho. As inscrições podem ser feitas pelo link: www.sympla.com.br/curso-de-pericia-tecnica-2-edicao

Construtora estica promoções de Black Friday

O Liberty 205 tem unidades em promoção à venda Crédito: Épura/Divulgação

Até domingo (4), a Épura realiza a Campanha Cyber Sale, seu pós Black Friday. Estarão disponíveis algumas unidades em promoção nos empreendimentos de Vila Velha, Cariacica, Cachoeiro e São Paulo. Quem adquirir um imóvel nesse período ganhará, no ato da entrega do apartamento, uma smart speaker com assistente virtual.

Entre os imóveis vendidos estão duas unidades no condomínio Luiz Scaramussa, em Cachoeiro de Itapemirim, de alto padrão, com até R$ 250 mil de desconto. Em Cariacica, tem o Bella Vita Residencial, com uma unidade de 2 quartos com varanda em promoção por R$209.500.