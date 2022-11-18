Imóveis no Estado começam a focar no público idoso

A parcela de pessoas com 60 anos ou mais saltou de 11,3% para 14,7% da população Crédito: Freepik

Enquanto a nova Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua não sai, a mais recente divulgada pelo IBGE, entre 2012 e 2021, aponta que o número de pessoas abaixo de 30 anos de idade no país caiu 5,4%, enquanto houve aumento em todos os grupos acima dessa faixa etária.

Nesse mesmo período, a parcela de pessoas com 60 anos ou mais saltou de 11,3% para 14,7% da população. Em números absolutos, esse grupo etário passou de 22,3 milhões para 31,2 milhões, crescendo 39,8%.

Pensando no crescimento desse perfil, o mercado da construção civil do Espírito Santo tem buscado soluções em imóveis com características específicas para os idosos.

“A cada fase da vida desenvolvemos novas necessidades, independente da geração à qual pertencemos. A população está envelhecendo, temos que pensar em determinadas necessidades na hora de planejar um empreendimento, com recursos inteligentes e que promova segurança”, afirmou André Mendes, um dos sócios da MB7 Construtora e Incorporadora.

O Vanguard Future Living Place está localizado em Jardim Camburi Crédito: MB7 Construtora e Incorporadora/Divulgação

O empreendimento residencial Vanguard Future Living Place foi recentemente lançado em Jardim Camburi, com previsão de entrega para dezembro de 2023 e terá unidades amplas, além de inovações tecnológicas. Além disso, toda a estrutura da área externa terá acessibilidade, com rampas e piso antiderrapante. O residencial está localizado próximo a praças e à praia.

Segundo o empresário, com 100% de automação é possível ter controle do sistema de segurança, como função alerta SOS, detecção e alarme de incêndio, assim como nos apartamentos através do acionamento do controle de iluminação, cortinas elétricas, ar-condicionado e áudio e vídeo de onde o morador estiver, e ainda, integração com fechadura digital.

A hora do comprador internacional

O Palm Garden está localizado em Praia Grande, Fundão Crédito: Lotes CBL/Divulgação

Estados Unidos, Portugal, Inglaterra, Canadá e o continente Africano estão entre os países que têm buscado empreendimentos imobiliários no Espírito Santo. Prova disso foi a venda do Palm Garden, da Lotes CBL, localizado em Praia Grande, Fundão. Em suas primeiras 24 horas de vendas comercializou R$ 10 milhões, incluindo compradores desses países.

Segundo o gerente geral de vendas da CBL, Renato Nolasco, os municípios de Vitória e Serra concentram o maior número de compradores entre os capixabas. Mas há um grande percentual de clientes de fora do Brasil, especialmente dos Estados Unidos e de Portugal. As vendas para o exterior somaram R$ 3.723.390 no mesmo período.

O head de Inovação da CBL, Leandro Vicentini, conta que a boa performance é consequência de um trabalho que começou em 2020 e envolveu campanhas direcionadas para brasileiros que moram fora do Brasil.

“Para chamar a atenção deste comprador, foram produzidos materiais específicos em vídeo, página do programa no site, diversas plataformas digitais que pudessem amenizar o fato do cliente está longe fisicamente do empreendimento além de treinamento da equipe de comercial”, explica.

Infraestrutura urbana é tema de workshop

Na próxima semana acontece o workshop sobre infraestrutura urbana: “A cidade que temos, a cidade que queremos”. Marcado para a próxima quarta-feira (23), das 9h às 13h, o evento irá apresentar ideias, iniciativas e exemplos de intervenções urbanas que podem contribuir para a melhoria das cidades e proporcionar maior qualidade.