Capixabas dão aula e conferem tendências no maior evento imobiliário do país

Alguns dos capixabas que estiveram no Conecta Imobi 2022 para se atualizar das novidades para o setor imobiliário Crédito: Flávia Martins

DE SÃO PAULO

Depois de dois anos sendo realizado de forma on-line, o Conecta Imobi 2022, maior evento voltado ao mercado imobiliário na América Latina, recebeu mais de 5 mil pessoas no Expo Transamérica, em São Paulo, nesta quarta (21) e quinta-feira (22), para discutir tendências do setor. A feira reúne os principais players do mercado, empresas inovadoras, associações, influenciadores, imobiliárias, incorporadoras, corretores de imóveis, startups e profissionais do setor, e traz debates de temas relacionados ao mercado, como a concepção e comercialização dos imóveis, discussões sobre as transformações nas cidades e no comportamento dos clientes, entre outros, ou seja, abrangendo todo ecossistema que envolve o setor.

Entre os participantes, o Hub Imobi e uma verdadeira comitiva formada por empresários capixabas de diferentes segmentos conferiram de perto as novidades entre as mais de 20 horas de conteúdo em palestras simultâneas. Eles contam abaixo o que mais chamou atenção e deve impactar a vida de quem constrói, vende, compra ou aluga um imóvel.

Mas entre os mais de 160 palestrantes, também teve capixaba dando aulas. Um deles foi o CEO da Summit Consulting e colunista do Hub Imobi A Gazeta, Juarez Gustavo Soares , que apresentou o tema “Everest Performance: Decisões e armadilhas rumo ao topo do mundo”. Juarez, um dos poucos brasileiros a atingir esse topo, literalmente, encerrou o primeiro dia de evento fazendo um paralelo entre o Monte Everest e o mundo corporativo.

Juarez Soares durante palestra no Conecta Imobi 2022 Crédito: Divulgação Conecta Imobi/BS Fotografias

“Trata-se do lado B do que se imagina uma alta performance. Sobre tomada de decisões em ambientes de extrema pressão, dos riscos relacionados a isso, especialmente na nossa mente. Da coragem, mas não o voluntarismo, e sim de encontrar um pouco da sua própria vulnerabilidade, suas verdades inconvenientes. É sobre a visão do cume, mas não a romantizada, e sim o que realmente importa”, afirmou Juarez à coluna, antes de receber os aplausos da plateia atenta ao tema.

Outro palestrante do Espírito Santo foi o broker owner da imobiliária Re/Max no Espírito Santo, Renato Avelar, que apresentou o tema “A conexão entre as regatas e o mercado de alta performance”. Velejador experiente, ele fez um paralelo entre o esporte e o setor imobiliário, com analogias sobre a importância da preparação, do planejamento, da comunicação, do trabalho em equipe, da liderança e da decisão sobre pressão, tudo isso de forma bem lúdica.

“O Conecta Imobi deste ano tem como mote a conectividade, em um momento oportuno, já que, impulsionados pela pandemia, alguns processos se aceleraram. O mercado está passando por um amadurecimento enorme, principalmente em Vitória, onde chegaremos ao modelo norte-americano, em que corretores deixem de ser concorrentes e passem a ser parceiros, prestando de fato um serviço relevante para o cliente”, ressalta.

PERTENCIMENTO AO BAIRRO E O BEACH TENNIS

O time da Lotes CBL estava atento a tudo, mas principalmente ao tema “Loteamentos: como o segmento foi impactado pela pandemia e quais as novas demandas?”, comandado pelos palestrantes Marcelo Puntel, Coriolano Lacerda, Susanna Marchionni, Helen Moraes e Erika Matsumoto. O debate abordou diferentes perfis de loteamento e uma mudança de comportamento do consumidor no pós-pandemia, buscando empreendimentos que valorizem mais o verde, áreas abertas, a sustentabilidade, a convivência entre famílias e áreas para práticas esportivas, como beach tennis, uma tendência não só no Espírito Santo, mas até mesmo em cidades que nem têm praia.

Leandro Novaes, Renato Nolasco Sidnei Ferreira e Luiz Felipe Coelho, da Lotes CBL, conferiram as novidades no evento Crédito: Flávia Martins

“Também destacaram a comodidade, como mercados autônomos dentro do loteamento, e a necessidade de infraestrutura de conectividade, pois a pessoa pode morar mais longe e trabalhar de casa, mas precisa de tecnologia, com o 5G chegando a todo vapor, fibra óptica...”, destaca Renato Nolasco, gerente geral de vendas da CBL.

Outra tendência apresentada no evento que chamou a atenção foi a de criar pertencimento das pessoas no bairro. “Não é mais só a casa onde eu moro, mas a ideia de que tenho de cuidar da praça, do jardim, ter um sentimento de pertencimento ao bairro, com aplicativos de integração entre as pessoas e mais conveniência, para tornar o bairro um lugar melhor de se morar”, acrescenta Nolasco.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO MERCADO IMOBILIÁRIO

Especialistas em serviços de marketing para o setor de imóveis, a diretora de atendimento da agência Personali, Alessandra Ramalho Bussotti, e a CEO da agência Ágora, Rafaela Andrade, destacaram as tecnologias apresentadas no evento.

Rafaela Andrade, da agência Ágora, e Alessandra Bussotti, da agência Personali Crédito: Flávia Martins

“O Conecta Imobi traz tudo de novidade, vem gente do país todo, e São Paulo é um laboratório de tudo que acontece de novo. O evento apresenta muita tecnologia e o que está em desenvolvimento. O que a gente conhece de um jeito hoje, eles apresentam evoluções, então é importante estarmos por dentro”, destaca Alessandra.

Um dos temas que elas acompanharam foi “Inteligência artificial e suas aplicações no mercado imobiliário”, apresentado por Caio Belazzi, Raul Rentería e Ricardo Paixão.

“A tecnologia acelerou de forma exponencial no mercado imobiliário durante a pandemia. É muito importante vermos o que está por vir e entendermos não apenas essas ferramentas, mas como aplicá-las dentro desse nicho tão específico. Outra tendência importante é a mudança na postura do corretor e como ele tem que se colocar muito à frente da venda, mas usar as redes a seu favor, como o Tik Tok, que vem forte no setor”, acrescenta Rafaela.

CONSTRUTECHS, PROPTECHS E IMOBITECHS

Participando pela terceira vez do evento, Roberto Mauri, sócio da Imobiliária Conquista, que atende as regiões de Linhares e Aracruz, no Norte do Estado, contou que a cada ano o mercado evolui, atrai mais pessoas, e que essa concorrência contribui para a profissionalização do setor.

Edson Roncato Junior e Roberto Mauri, da Imobiliária Conquista Crédito: Flávia Martins

“O que tenho visto, neste ano, principalmente, é a digitalização do mercado imobiliário. Tem sido pauta de todas as plenárias aqui no evento, quando se fala de imobiliárias, as construtechs, proptechs e as imobitechs (empresas de tecnologia e startups voltadas ao setor). É um caminho sem volta a digitalização dos processos, principalmente da experiência de comprar o imóvel com a realidade aumentada, onde se pode entrar nele sem que ele exista ainda”, afirma.

Mas ele ressalta que sempre vai existir a função do corretor. “Acredito muito também na humanização do atendimento, no corretor, que faz um papel brilhante no mercado e está se profissionalizando cada vez mais e se adaptando a esse mercado digital. Quem compra gosta pode ser atendido pela máquina até um determinado momento, mas ele precisa ter a credibilidade de alguém que possa conversar. Conhecer a visita do imóvel continua sendo importante, para sentir a energia do lugar, a brisa, o vento, a posição do sol”, afirma Roberto Mauri.

VEJA MAIS CAPIXABAS QUE PASSARAM PELO CONECTA IMOBI 2022: