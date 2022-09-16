Mercado imobiliário: Jardim Camburi recebe lançamento para um novo nicho

Em Jardim Camburi, Vanguard Future Living Place terá unidades de duas e três suítes de 73m² a 113m² Crédito: MB7 Construtora e Incorporadora/Divulgação

Apostando em um novo nicho para Jardim Camburi, em Vitória, a MB7 Construtora e Incorporadora apresentou nesta quinta-feira (15) a novidade da empresa: um lançamento com apartamentos maiores, voltados para um público de alto padrão. O Vanguard Future Living Place terá unidades de duas suítes com 74m², três suítes de 102,62m² a 107m² e duplex com home office de 113m² e duas vagas de garagem por unidade.

“Nosso produto veio para agregar e trazer um novo nicho para Jardim Camburi. Ele é feito para quem deseja fazer um upgrade de sua residência, mas não quer sair do bairro e também para pessoas que os filhos já saíram de casa e hoje desejam um lugar menor, mas com espaço”, destaca André Mendes, um dos sócios da empresa.

O empreendimento traz bastante tecnologia embarcada. Segundo o empresário, o método construtivo vai economizar até 50% na conta de energia. Além disso, o revestimento empregado na fachada “elimina o calor indesejável nas unidades e minimiza a manutenção das fachadas do tradicional reboco”.

Na automação residencial, o Vanguard Future Living traz recursos que vão buscar descomplicar o dia a dia dos futuros moradores, como acesso ao prédio e controle da garagem por meio de QR code, smartbox para deixar encomendas e um interfone que permite conexão direta com o celular do morador, que pode atender a chamada de onde estiver.

O Vanguard Future Living Place terá, ao todo, 16 unidades Crédito: MB7 Construtora e Incorporadora/Divulgação

REPOSICIONAMENTO DO MERCADO IMOBILIÁRIO DE JARDIM CAMBURI

E por falar em Jardim Camburi, há a expectativa, para o ano que vem, de lançamentos de empreendimentos de médio e alto padrão na região de construtoras como Sá Cavalcante, Mivita e Mazzini.

Com uma valorização de 18,4% nos últimos 12 meses, segundo o índice FipeZap de agosto, o valor médio do metro quadrado do bairro está a R$ 6.660. O que o torna bastante atraente para novos moradores e novos empreendimentos. A título de comparação, o preço médio na Praia do Canto está em R$ 9.794, na Mata da Praia a R$ 8.697 e na Enseada do Suá a R$ 7.480.

Bairro é o maior de Vitória em número de empreendimentos em obra ou sendo lançados Crédito: Rodrigo Gavini

Segundo o presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), Eduardo Fontes, o bairro hoje é o maior em número de empreendimentos, tanto em construção quanto em lançamentos, dentro de Vitória.

“É um bairro completo e os imóveis novos que estão sendo lançados chegam com um patamar de investimento melhor, fazendo com que o bairro deixe para trás a característica de unidades com o metro quadrado mais em conta. Isso tem dado espaço para atingir públicos mais exigentes e trazer empreendimentos de médio e alto padrão”, conta.

RESIDENCIAL EM VITÓRIA TERÁ ATÉ ACADEMIA PARA PRATICAR TRIATHLON

Simulador de corrida de bike será um dos atrativos do Hillside Park Residence para estimular a prática de esportes Crédito: Sá Cavalcante/Divulgação

Saindo de Jardim Camburi e indo para Santa Lúcia, outro empreendimento que traz novidades é o Hillside Park Residence, da Sá Cavalcante. Inspirado no estilo park residence (daí o seu nome), o condomínio será construído em uma área de 6.231 metros quadrados dentro da Capital, o que já é um diferencial, uma vez que os terrenos em Vitória estão cada vez mais escassos.

Além disso, ele terá uma área de lazer com cerca de 3 mil metros quadrados, com espaço preparado para triathlon, com piscina de raia de 25 metros, esteira e um programa com simulador de corrida de bike, onde a bicicleta é encaixada sobre um suporte para fazer os exercícios. A iniciativa está entre as pioneiras no Espírito Santo, conta a gerente de vendas da Sá Cavalcante, Ludmilla Pires. Ela explica que a iniciativa se deu para promover a prática esportiva entre os moradores, principalmente por estar ao lado de uma reserva verde de 4.476 m².

“Inclusive, quem adquirir uma unidade no mês de setembro, vai ganhar uma bicicleta. O empreendimento está localizado em uma região próxima à Praia do Canto, mas com valores de metro quadrado mais em conta. Além disso, as vagas de garagem terão a tecnologia para instalar o carregador de carro elétrico”, acrescenta.

Empreendimento terá duas piscinas e três torrs, totalizando 116 unidades Crédito: Sá Cavalcante/Divulgação

O Hillside Residence Park terá três torres totalizando 116 unidades. Duas terão apartamentos de 2 quartos com suítes, 3 dormitórios com suíte ou três suítes. Já a torre central terá apenas unidades de 4 quartos, que serão entregues com fechamento de varanda. A área privativa vai variar de 65m² a 140m² dependendo da unidade.