Metro quadrado de novos imóveis fica acima dos R$ 10 mil em Vitória

Enseada do Suá, em Vitória: capital registrou lançamentos de alto padrão e luxo Crédito: Luciney Araújo

A 39ª edição do Censo Imobiliário do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Espírito Santo (Sinduscon-ES), divulgada nesta segunda-feira (5), mostrou um equilíbrio do mercado imobiliário , em relação à quantidade de lançamentos no primeiro semestre deste ano, quando comparado com os últimos seis meses de 2021. Já no preço dos imóveis, os dados confirmam a tendência de valorização: o valor médio do metro quadrado na Capital, que antes partia de R$ R$ 9.703, ultrapassou os R$ 10 mil.

No Censo anterior, o valor médio de metro quadrado em Vitória era de R$ 9.703 para unidades de um quarto, que chegou a R$ 10.724 nesta edição da pesquisa. Já as unidades de dois quartos passaram de R$ 10.007 para R$ 10.454. Nas unidades de três dormitórios, o preço médio do metro quadrado subiu de R$ 10.836 para R$ 11.495. Já nos apartamentos de quatro quartos, a média aumentou de R$ 15.078 para R$ 15.518.

Um dos principais motivos dessa valorização foram os empreendimentos de alto padrão e de luxo lançados recentemente na Capital, que contribuíram para essa alta e pelo fato de que, em Vitória, não há mais lançamentos de imóveis econômicos, segundo explica o diretor de Economia e Estatística do Sinduscon-ES, Eduardo Borges.

“Os números de Vitória refletem o que tem acontecido no mercado, onde se destacaram os empreendimentos de médio e alto padrão. Esse nicho de mercado se aqueceu durante o período de isolamento social e também por conta dos juros baixos na época. Hoje, mesmo com os juros mais altos, as vendas de alto padrão permanecem aquecidas”, conta.

No entanto, Borges destaca que esses valores de metro quadrado são uma média feita apenas em empreendimentos novos e lançamentos. Ou seja, esse valor pode variar, caso se leve em consideração unidades de terceiros.

Vitória também se destacou no Índice de Velocidade de Vendas (IVV), mantendo a posição já registrada no semestre anterior, com 58,8% de VSO (venda sobre oferta) – que representa o percentual de unidades vendidas em relação ao que foi lançado – aumentando com relação aos seis meses anteriores (era 53,7%). Vila Velha vem em segundo lugar, com 38,7% de VSO para empreendimentos de médio e alto padrão e 20% para residenciais econômicos. Em terceiro está a Serra, com 29,4% de VSO para médio e alto padrão e 41,1% para econômicos.

MUDANÇAS NA CASA VERDE E AMARELA

Desde o ano passado, os imóveis econômicos têm registrado menos lançamentos e também o índice de venda sobre oferta menor do que os de médio e alto padrão. Na 39ª edição do Censo Imobiliário do Sinduscon, a média para residenciais econômicos ficou em 38,3% e os de médio e alto padrão, em 41,%.

Essa diferença está refletida no custo da construção civil no geral, que ainda sofre com as altas de preços de matéria-prima, consequência ainda da pandemia (os altos preços e desabastecimento têm sido observado em outras indústrias, como a automotiva).

Por conta de se enquadrarem dentro do programa do governo federal Casa Verde e Amarela, cuja teto para financiamento é de R$ 264 mil, fica mais difícil repassar o custo da construção. No entanto, com as mudanças no programa anunciadas em julho , esse cenário pode começar a mudar.

Além de aumentar o valor do subsídio dos Grupos 1 e 2 para R$ 47,5 mil, também houve um aumento no limite de renda familiar: o Grupo 2 passou de R$ 4 mil para R$ 4,4 mil e o Grupo 3, de R$ 7 mil para R$ 8 mil.

Segundo o presidente do Sinduscon-ES, Douglas Vaz, esses novos ajustes irão possibilitar que mais pessoas entrem para o programa e consigam adquirir um imóvel, consequentemente, aquecendo o mercado, que pode dar mostras dessa tendência já nos próximos seis meses.

UNIDADES LANÇADAS X CONCLUÍDAS

A 39ª edição do Censo Imobiliário do Sinduscon repetiu o equilíbrio já verificado nas edições anteriores, entre unidades lançadas na Grande Vitória, que totalizaram 1.677, e as concluídas, que ficaram em 1.693.

Vila Velha volta a ser a cidade com maior número de lançamentos, totalizando 12 novos empreendimentos, seguida de Vitória, com seis, e Serra, com dois. No número de unidades lançadas o município canela-verde também tem a liderança: são 915 contra 532 na Serra e 230 em Vitória.

Já na quantidade de empreendimentos concluídos, Vitória sai na frente com seis, ficando na frente de Vila Velha com cinco e Serra com dois. Já com relação a unidades finalizadas, a dianteira é novamente de Vila Velha com 1.043, seguida da Serra com 456 e Vitória com 194.