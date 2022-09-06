Arquiteta capixaba cria linha exclusiva para coleção de móveis nacional

A arquiteta Solana Marianelli assinou a linha Carmel, composta por poltrona, cadeira e banqueta giratória Crédito: Divulgação

Tem capixaba na nova coleção apresentada por uma marca nacional de luxo de móveis para áreas externas. A arquiteta urbanista capixaba, nascida em Colatina, Solana Marianelli assinou a linha Carmel para a Tidelli, composta por poltrona, cadeira e banqueta giratória.

Esta é a primeira vez que a profissional faz essa parceria com a marca e foram quase dois anos para a concepção das peças, realizando estudos e testando ideias em 3D. Inspirada no macramê e nas tendências do design mundial, a linha reúne os estilos rústico e moderno.

Ela conta que o projeto se iniciou com o desenho da banqueta Carmel, que nasceu para ser um produto que agregasse conforto, ergonomia, versatilidade, mobilidade e estética.

Linha é inspirada no macramê e nas tendências do design mundial Crédito: Tarso Figueira/Tidelli/Divulgação

“A coleção Carmel surgiu assim, de uma necessidade. Eu digo que quando estou criando, sinto falta de algo, de algum produto que não existe, que precisa cumprir com várias premissas, várias particularidades. E isso, naturalmente, cria um funil no mercado, que muitas vezes não supre aquela exigência”, diz.

Para a arquiteta, com a pandemia, as pessoas passaram a valorizar mais suas casas, principalmente as áreas sociais. “E uma banqueta que proporciona longos períodos sentado sem desconforto, que tenha a mobilidade de girar e conversar com quem está perto, era o grande ponto a ser alcançado”, acrescenta.

O acabamento natural em macramê trouxe novidade nos nós que compõem a banqueta Crédito: Divulgação

O acabamento natural em macramê trouxe uma novidade, inclusive para a Tidelli, que até então não havia feito o tipo de nós que compõem a cadeira. “Queria trazer um olhar inovador, ressignificando a forma de uso e permitindo transitar entre os ambientes internos e externos, garantindo sofisticação e durabilidade aos produtos”, afirma.

CASA COMO SANTUÁRIO: REPRESENTANTE DE ESCOLA DE MILÃO TRAZ TENDÊNCIAS AO ES

Explorando os sentidos e materiais mais primitivos, as tendências de decoração têm valorizado uma característica em comum: a essência. Voltadas cada vez mais para a individualidade, esses modelos têm buscado contar histórias misturando texturas, mármore e cerâmica em uma tentativa de reinventar alguns elementos.

A palestrante e consultora Luiza Bomeny falou a profissionais do ES sobre as tendências do design Crédito: Monica Zorzanelli/ divulgação

O decoração "design ritualístico, por exemplo, explora a casa como um santuário e foi apontado pela consultora Luiza Bomeny, idealizadora do projeto Mapa decoração" Design Brasil. Representante no país da Escola de Moda, Arte e decoração" Design de Milão, Instituto Marangoni, ela foi recebida em Vitória pela arquiteta e empresária Roberta Drummond, para um evento na Innovare, na Praia do Canto, na última semana, onde falou a profissionais da área sobre os novos caminhos do decoração" design contemporâneo.

Profissionais ouviram atentos a palestra da consultora Luiza Bomeny Crédito: Monica Zorzanelli

“É muito importante repensar sempre como profissional. Principalmente, em um momento de muitas transformações, valorização da identidade, da brasilidade e em que a essência é muito mais importante que a tendência. O mundo está mudando e, com isso, chegam as novidades da geração Z, a consolidação do digital e a sustentabilidade como uma realidade objetiva”, destaca Bomeny.

A proprietária da Innovare, Roberta Drummond Crédito: Monica Zorzanelli

Esse movimento, para Roberta Drummond, também pode ser apontado como um reflexo da pandemia. Até porque, entre 2020 e 2021, ela mesma observou um aumento na demanda de residências e espaços maiores para se viver. “A palavra é aconchego. As pessoas estão procurando estar mais dentro de casa, no próprio lar, investindo em espaços mais confortáveis que além de serem visualmente bonitos, também precisam ser funcionais”, aponta.

CONCURSO IRÁ PREMIAR ARQUITETOS E URBANISTAS RECÉM-FORMADOS

O Conselho de decoração "Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU/ES) realiza o 2º Concurso de TCC em decoração "Arquitetura e Urbanismo. Voltado para estudantes finalistas e recém-formados no curso, o concurso irá premiar três estudantes com bolsas de estudos.

O primeiro lugar receberá uma bolsa de 50% em curso de pós-graduação de 420 horas, o segundo lugar terá uma bolsa de estudos integral em curso de capacitação de 105 horas e o terceiro lugar, uma bolsa de estudos integral em curso de extensão de 20 horas.