Água, esgoto e saúde pública: desafio urgente que o ES precisa enfrentar

Quando se fala em meio ambiente, muita gente pensa logo em florestas, rios, praias e mudanças climáticas. Tudo isso é importante. Mas existe um tema que afeta diretamente a vida das pessoas todos os dias e ainda recebe menos atenção do que deveria: saneamento básico, especialmente a coleta e o tratamento de esgoto.





Não existe cidade saudável sem água de qualidade, rede de esgoto eficiente, drenagem urbana adequada e gestão correta dos resíduos sólidos. Esses temas estão totalmente conectados. Quando um falha, toda a população sente os impactos.





No Espírito Santo, essa discussão é urgente tanto na Grande Vitória quanto no interior. No litoral, o esgoto influencia diretamente a balneabilidade das praias, o turismo e a economia. No interior, o desafio envolve redes antigas, crescimento urbano sem infraestrutura proporcional e necessidade de ampliar sistemas de tratamento. Em cidades como na região do Caparaó o debate precisa unir saúde pública, qualidade ambiental e planejamento urbano.





Um ponto pouco comentado, mas extremamente sério, é o que mais provoca entupimentos nas redes coletoras: o descarte inadequado de óleo e gordura pelos usuários. Muitas pessoas ainda jogam óleo de cozinha na pia, nos ralos e até no vaso sanitário. Esse material esfria, endurece e se acumula dentro das tubulações, formando bloqueios que reduzem a vazão e causam retorno de esgoto, mau cheiro, extravasamentos e aumento dos custos de manutenção.





Além do óleo, também contribuem para obstruções lenços umedecidos, absorventes, fraldas, cabelos, restos de alimentos, plásticos e outros resíduos que jamais deveriam ir para a rede. O vaso sanitário não é lixeira. A pia não é ponto de descarte. E o ralo não é destino final de resíduos domésticos.







