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Mais verde

Biofilia: a natureza que cura as cidades e as pessoas

Em cidades como as da Grande Vitória, onde o concreto avança e o verde recua, essa conexão vem sendo cada vez mais rompida

Publicado em 13 de Abril de 2026 às 03:30

Públicado em 

13 abr 2026 às 03:30
Marco Bravo

Colunista

Marco Bravo

Você já percebeu como se sente melhor quando está perto de árvores, de um jardim, de um rio ou até de uma simples sombra? Isso não é por acaso. Esse fenômeno tem nome: biofilia a conexão natural que nós, seres humanos, temos com a natureza.
Em cidades como as da Grande Vitória, onde o concreto avança e o verde recua, essa conexão vem sendo cada vez mais rompida. E o resultado aparece na saúde: aumento do estresse, ansiedade, doenças respiratórias e até problemas cardiovasculares. A ciência já comprova que ambientes urbanos sem áreas verdes ampliam a sensação de fadiga mental e reduzem a qualidade de vida.
A biofilia surge como um conceito poderoso para reequilibrar essa relação. Não se trata apenas de estética ou paisagismo, mas de saúde pública. Inserir natureza nos espaços urbanos com arborização, parques, jardins, telhados verdes e até elementos naturais dentro de edifícios melhora o bem-estar, reduz a temperatura, melhora a qualidade do ar e fortalece o sistema imunológico.
Árvores em rua, meio ambiente, arborização
Árvores em rua Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Estudos indicam que o contato frequente com áreas verdes pode reduzir a pressão arterial, diminuir níveis de cortisol (hormônio do estresse) e até contribuir para a prevenção de doenças crônicas.
Esse contato com a natureza também tem impacto direto na educação. Aulas de campo, atividades ao ar livre e o contato direto com ambientes naturais aumentam a concentração, estimulam a criatividade e melhoram o rendimento escolar. Alunos expostos a ambientes naturais tendem a apresentar maior engajamento, melhor memória e mais equilíbrio emocional algo fundamental em tempos de excesso de telas e estímulos digitais.
No Japão, essa conexão com a natureza já é tratada como política pública de saúde. O país desenvolveu o conceito de Shinrin-yoku, conhecido como “banho de floresta”, que consiste em passar tempo em ambientes naturais como forma de terapia. Médicos japoneses já recomendam oficialmente o contato com a natureza como parte do tratamento para estresse, ansiedade e até doenças cardiovasculares. É a natureza sendo reconhecida como remédio.
Estudos mostram ainda que áreas urbanas mais verdes aumentam a produtividade, reduzem a violência e até aceleram a recuperação de pacientes em hospitais. Ou seja, a natureza não é um luxo,  é uma necessidade vital.
Na prática, isso significa pensar cidades onde a natureza esteja presente em todos os espaços: nas ruas, nas escolas, nos hospitais, nos bairros. Significa planejar com inteligência, trazendo a natureza de volta para perto das pessoas e integrando soluções baseadas na natureza como estratégia de saúde pública e adaptação climática.

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A Grande Vitória tem potencial enorme para isso: recuperar áreas degradadas, ampliar a arborização urbana, proteger manguezais e integrar soluções baseadas na natureza ao planejamento urbano. Mais do que isso, é preciso incentivar políticas educacionais que valorizem as aulas de campo e o contato direto com o meio ambiente desde a infância.
A biofilia nos lembra de algo simples e essencial: nós não somos separados da natureza nós fazemos parte dela. E quanto mais nos afastamos, mais sentimos os impactos.
Reconectar a cidade com a natureza é reconectar as pessoas com a saúde, com o aprendizado, com o equilíbrio e com o futuro.

INDICAÇÃO DE LEITURA


  • “Biophilia” – Edward O. Wilson 
  • “The Nature Fix” – Florence Williams 
  • “Last Child in the Woods” – Richard Louv 

Marco Bravo

Biologo, mestre em Gestao Ambiental, comentarista de Meio Ambiente e Sustentabilidade da radio CBN Vitoria

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