Praia da Guarderia: até quando vamos conviver com a poluição das águas costeiras?

A Praia da Guarderia, em Vitória, um dos cartões postais mais conhecidos da Capital capixaba, tem enfrentado um problema cada vez mais visível: a poluição hídrica. Manchas na água, resíduos flutuando e sinais de contaminação levantam uma pergunta inevitável: de onde vem essa poluição e quem é responsável por resolver o problema?

A situação exige reflexão coletiva. A água do mar é o destino final de diversos impactos gerados na cidade: esgoto irregular, drenagem urbana contaminada, resíduos sólidos e atividades humanas nas margens e na própria praia. Quando esses poluentes chegam ao mar, eles afetam diretamente a qualidade ambiental e a saúde das pessoas.

Grande mancha escura preocupa moradores e frequentadores da Praia da Guarderia e Ilha do Frade, em Vitória. Crédito: Fernando Phondolpo

Mas precisamos fazer algumas perguntas essenciais.

De onde vem essa poluição?

Será que há ligações clandestinas de esgoto na rede de drenagem? O sistema de saneamento está funcionando adequadamente? Há fiscalização suficiente sobre atividades na orla?

Quem deve agir diante desse cenário?

A responsabilidade é compartilhada. A Cesan, responsável pelo saneamento, precisa garantir eficiência no tratamento e coleta de esgoto. A Semmam (Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vitória) deve intensificar a fiscalização ambiental. O Iema, órgão estadual, tem papel fundamental no monitoramento da qualidade da água e na proteção dos ecossistemas costeiros. Já o Ministério Público atua na defesa do interesse coletivo e pode exigir providências quando há danos ambientais. E a Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo pode promover debates públicos, audiências e encaminhar políticas e investimentos para resolver o problema.

A pergunta central continua: estamos fazendo o suficiente para proteger nossas praias?

As consequências da poluição da água são graves. Do ponto de vista da saúde pública, o contato com água contaminada pode provocar doenças gastrointestinais, dermatites e infecções. No aspecto ambiental, a poluição prejudica a fauna marinha, reduz a biodiversidade e compromete habitats costeiros. Já na dimensão econômica, o impacto no turismo pode ser significativo. Quem quer frequentar uma praia onde há dúvidas sobre a qualidade da água?

Mas também é importante discutir soluções.

Soluções imediatas:

- Monitoramento frequente da qualidade da água.



- Fiscalização de ligações clandestinas de esgoto.

- Limpeza e manutenção dos sistemas de drenagem urbana.

- Transparência nos dados ambientais para a população.

Soluções de médio e longo prazo:

- Ampliação e modernização do sistema de saneamento.

- Educação ambiental para moradores e frequentadores das praias.

- Planejamento urbano que considere drenagem sustentável.

- Programas permanentes de recuperação ambiental costeira.

Cuidar das praias não é apenas uma questão ambiental. É uma questão de saúde, economia e qualidade de vida.

A Praia da Guarderia merece atenção. E a sociedade também precisa participar desse debate.

Leituras recomendadas:

- Carlos Nobre & José Marengo – Mudanças Climáticas e as Cidades

- Rachel Carson – O Mar que Nos Cerca

- José Galizia Tundisi – Recursos Hídricos no Brasil

Cuidar da água é cuidar do nosso futuro.

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