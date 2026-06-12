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Ligações clandestinas

Gato de energia agora é crime sem fiança; ES registra 44 flagrantes em 2026

A pena máxima pode chegar a até 6 anos de reclusão. Vitória lidera com o maior número de ocorrências

Publicado em 12 de Junho de 2026 às 06:43

Estefany Benachio

Estefany Benachio

Publicado em 

12 jun 2026 às 06:43
Gato de energia é crime sem fiança
Com penas maiores previstas pela nova Lei nº 15.397/2026, acusados de fazer 'gato' não têm mais direito a fiança na delegacia Reprodução | PCES

A Polícia Civil, com apoio da Polícia Científica e da distribuidora de energia elétrica EDP, registrou no Espírito Santo, de janeiro a maio deste ano, 44 ocorrências relacionadas a furto de energia, popularmente conhecido como "gato".

 

Na última quarta-feira (10), por exemplo, uma operação identificou 69 ligações clandestinas de energia em um bairro de Cariacica.


De acordo com os dados consolidados no período levantado pela Polícia Civil, a Região Metropolitana concentrou a maior parte das ações operacionais. Vitória liderou o número de registros, com 14 ocorrências, sendo quatro prisões em flagrante e dez procedimentos investigativos instaurados. Em seguida aparecem Vila Velha, com sete ocorrências; Serra, com cinco; e os municípios de Cariacica, Viana e Pinheiros, com três registros cada. As demais ações ocorreram nos municípios de São Mateus, Linhares, Guarapari, Marataízes, Cachoeiro de Itapemirim, Fundão, Sooretama e Boa Esperança.


O chefe do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), delegado Gabriel Monteiro, destacou que gato de energia agora é crime sem direito a pagamento de fiança na delegacia. "Com a entrada em vigor da nova legislação, a Lei nº 15.397/2026, em vigor desde 30 de abril de 2026, houve um endurecimento significativo das punições relacionadas ao furto de energia elétrica. A pena do furto simples passou de 1 a 4 anos para 1 a 6 anos de reclusão. Nos casos praticados durante o repouso noturno, o aumento de pena, que antes era de um terço, agora passa para metade."


Como a pena máxima agora pode chegar a seis anos, não é possível que a decisão de fiança seja feita diretamente pela autoridade policial da delegacia. O delegado explicou que o autuado em flagrante permanece preso até a realização da audiência de custódia, quando o Poder Judiciário fará a análise do caso. 

EDP faz inspeções

Um levantamento realizado pela distribuidora constatou que a quantidade de energia recuperada de furto entre janeiro e maio deste ano, na sua área de concessão no Estado, daria para abastecer por um mês o município de Viana


Por meio do Centro Integrado de Mediações (CIM), sistemas computacionais adotados pela concessionária, é possível detectar, por meio de análise dos padrões de consumo dos clientes, potenciais alvos de irregularidades. No levantamento, mais de 10.327 instalações com suspeitas foram inspecionadas. 

Importante denunciar

O perito oficial criminal e chefe do Departamento de Engenharia Forense (Denf), Temístocles Macedo, esclareceu que a fraude gera prejuízo para toda a sociedade, pois o valor é repassado e encarece a conta de energia dos consumidores. Além de oferecer riscos de choque elétrico, incêndios e sobrecarga da rede. 


As denúncias sobre fraudes e ligações clandestinas podem ser realizadas de forma anônima e com sigilo total por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelos canais oficiais de atendimento da EDP no site, aplicativo EDP Online, Agências de Atendimento presencial e a Central de Atendimento ao Cliente, no 0800 721 0707, que funcionam 24 horas e com ligação gratuita.

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