Gato de energia agora é crime sem fiança; ES registra 44 flagrantes em 2026

A Polícia Civil, com apoio da Polícia Científica e da distribuidora de energia elétrica EDP, registrou no Espírito Santo, de janeiro a maio deste ano, 44 ocorrências relacionadas a furto de energia, popularmente conhecido como "gato".

Na última quarta-feira (10), por exemplo, uma operação identificou 69 ligações clandestinas de energia em um bairro de Cariacica.





De acordo com os dados consolidados no período levantado pela Polícia Civil, a Região Metropolitana concentrou a maior parte das ações operacionais. Vitória liderou o número de registros, com 14 ocorrências, sendo quatro prisões em flagrante e dez procedimentos investigativos instaurados. Em seguida aparecem Vila Velha, com sete ocorrências; Serra, com cinco; e os municípios de Cariacica, Viana e Pinheiros, com três registros cada. As demais ações ocorreram nos municípios de São Mateus, Linhares, Guarapari, Marataízes, Cachoeiro de Itapemirim, Fundão, Sooretama e Boa Esperança.





O chefe do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), delegado Gabriel Monteiro, destacou que gato de energia agora é crime sem direito a pagamento de fiança na delegacia. "Com a entrada em vigor da nova legislação, a Lei nº 15.397/2026, em vigor desde 30 de abril de 2026, houve um endurecimento significativo das punições relacionadas ao furto de energia elétrica. A pena do furto simples passou de 1 a 4 anos para 1 a 6 anos de reclusão. Nos casos praticados durante o repouso noturno, o aumento de pena, que antes era de um terço, agora passa para metade."





Como a pena máxima agora pode chegar a seis anos, não é possível que a decisão de fiança seja feita diretamente pela autoridade policial da delegacia. O delegado explicou que o autuado em flagrante permanece preso até a realização da audiência de custódia, quando o Poder Judiciário fará a análise do caso.