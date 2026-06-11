Jovem é agredida e torturada durante horas pelo marido em Vila Velha

Uma jovem de 22 anos relatou ter sido agredida pelo marido, de 35 anos, durante cerca de sete horas no bairro Primeiro de Maio, em Vila Velha. Segundo a vítima, as agressões começaram por volta das 20h de quarta-feira (10) e só terminaram quando a Polícia Militar chegou ao local, por volta das 3h desta quinta-feira (11).





De acordo com a mulher, ela foi atacada com socos, chutes e mordidas. O suspeito também teria utilizado uma chave de fenda e um pedaço de madeira para agredi-la.





Vizinhos ouviram os gritos de socorro e acionaram a Polícia Militar. Segundo a corporação, a vítima foi encontrada chorando e desesperada, acompanhada da filha do casal, de apenas um ano.





Ainda conforme a PM, ao perceber a chegada dos militares, o homem fugiu pulando o muro que liga a residência a um imóvel vizinho. Buscas foram realizadas na região, mas ele não foi localizado.





De acordo com a Secretaria de Justiça (Sejus), o suspeito possui passagens pelo sistema prisional desde 2011 por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e por crime previsto na Lei Maria da Penha. Ele recebeu alvará de soltura em janeiro deste ano.





A Polícia Civil informou que a vítima foi conduzida à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha onde solicitou a Medida Protetiva de Urgência (MPU) e representou criminalmente contra o suspeito. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) do município.

