Novo empreendimento da Épura em Itaparica terá apartamentos de até 3 suítes

Empreendimento da Épura será na quadra da Praia de Itaparica, em Vila Velha Crédito: Luciney Araújo

Uma das regiões consolidadas de Vila Velha é a Praia de Itaparica, principalmente por conta da escassez de terrenos na região, quando comparado a outros bairros próximos. Pela proximidade do mar e também a toda uma rede de serviços, o bairro tem sido cada vez mais procurado para morar e também investir.

Um dos lançamentos para o próximo ano, já com foco nesses dois públicos, é o Home Plus Fernando Amaral, da Épura Construtora. Localizado em uma das áreas mais nobres do bairro, o residencial terá dois prédios, totalizando 172 unidades, que variam de dois quartos a três suítes. O projeto está em fase de aprovação e a previsão para o lançamento oficial é para o primeiro trimestre de 2023.

Os apartamentos da torre frontal contarão com três suítes e uma área total de até 100m². Já os da torre traseira terão dois ou três quartos, com área de 66m². O Home Plus Fernando Amaral será construído em uma área de 3.575m², na rua Augusto Ruschi, em frente ao Hospital Santa Mônica. A previsão é de que sejam investidos R$ 80 milhões. O metro quadrado terá o valor aproximado de R$ 9.500.

“O novo empreendimento Épura vem suprir uma lacuna no comércio imobiliário da região, que tem baixa oferta de imóveis de tamanho intermediário, bem localizado e que também possa atender ao público investidor que tem interesse em apartamentos para gerar renda com aluguel”, adianta o gerente comercial da Épura Construtora, Fabiano Martins.

Startup capixaba de compra e venda de imóveis

Startup terá especialistas de vendas no lugar de corretores autônomos Crédito: Freepik

Com estreia programada para o final do mês, a plataforma on-line da Happen, startup capixaba de compra e venda de imóveis, vai chegar ao mercado com uma equipe própria de profissionais e produtos cadastrados. Segundo um de seus fundadores, o empresário Diego Lobato, a intenção é transformar a jornada do novo lar em uma “experiência memorável”.

“Pesquisando muito e utilizando o mercado de São Paulo como maior referência, players de alto luxo como JHSF e as startups de maior relevância em inovação no mercado imobiliário, chegamos à conclusão de que tanto proprietário quanto comprador percebem a jornada como morosa, desgastante e insegura. Pela relevância financeira e de realização pessoal, deveria ser o contrário. Isso nos incomodou muito e ficou nítida a oportunidade de atuarmos como agente transformador no segmento”, conta.

Criada em parceria com Iêda Pontes e Fernanda Rabello, a Happen terá um modelo operacional de pessoas diferente do tradicional. No lugar de corretores autônomos, entram os especialistas de vendas contratados por meio de CLT e que serão responsáveis apenas por atendimento ao cliente. Todas as demais áreas como captação de imóveis, financiamento, transferência e experiência do cliente terão equipes próprias.

O objetivo é que possam focar em processos que permitam um atendimento mais eficiente e ao final promovam uma jornada de compra mais ágil, alegre e segura. “Sem ter de investir em marketing, tecnologia, transporte e gastar tempo em etapas do processo ao qual não é especialista, o especialista de vendas pode se preocupar em entender para atender, a venda é consequência, e quem ganha é o cliente”, diz.

A startup começou com 100% de seu investimento próprio e irá focar em atendimento e experiência do cliente, sem distinção do valor do imóvel vendido na plataforma.

“Todas as etapas devem promover uma experiência que gere valor tanto ao proprietário quanto ao comprador. A curadoria é mais assertiva, apresentando apenas imóveis que façam sentido e tenham preço justo, pois valorizamos o tempo e temos responsabilidade com o comprador. A etapa final não pode ser uma simples entrega de chaves no cartório ou no escritório, mas sim o que carinhosamente chamamos de momento Open House, tem de ser um evento” conta Iêda Pontes, responsável pela área de customer experience na startup.

O investimento em inovação e tecnologia projetado pela empresa será de R$ 2,5 milhões nos próximos dois anos, onde um dos projetos principais é a plataforma digital que terá funcionalidades que poucas plataformas nacionais possuem, adianta.

Primeira franquia de administração de condomínios do ES

Franquia de administração de condomínios exige uma estrutura básica para iniciar Crédito: Freepik

De olho em um mercado que se profissionaliza e expande cada vez mais, o empresário Claudionor Brandão criou a primeira franquia de administração de condomínios do Espírito Santo. Com uma experiência de 30 anos de mercado, a Cecad Administração Condominial agora é uma franqueadora e mira em um público interessado na área com baixo investimento inicial.

“A franquia é voltada para quem deseja começar um negócio próprio e se tornar um administrador de condomínios. Essa área evoluiu muito nos dez últimos anos e se tornou um nicho de mercado que precisa de bons especialistas pela sua complexidade jurídica e tecnológica”, conta.

Fundador da Cecad, Claudionor Brandão, é contador, corretor de imóveis, adminsitrador e advogado, além de ter atuado como conselheiro do Sindicato Patronal de Condomínios e Empresas de Administração de Condomínios do Espírito Santo (Sipces) e do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 13ª Região (Creci-ES). Ele conta que toda a experiência e know-how na área serão repassados para os novos franqueados.

A franqueadora irá garantir suporte logístico completo nas operações contábeis, financeiras, gestão de pessoal e cobrança. Para uma estrutura operacional básica, é necessário um notebook, celular com acesso à internet e um meio de transporte.

Seminário sobre condomínios

E por falar em gestão condominial, no próximo dia 10, quinta-feira, acontece o 2º Seminário Condomínio em Foco. Realizado pela Comissão Especial de Direito Condominial da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Espírito Santo (OAB-ES), o evento terá palestrantes locais e nacionais para discutir sobre assuntos que vão do interesse jurídico até liderança.