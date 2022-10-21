Nova fase do Boulevard Lagoa deve ser lançada em 2023

Um dos primeiros condomínios de lotes de alto padrão do Espírito Santo está iniciando os preparativos para dar partida para a sua segunda fase de lançamento. O Boulevard Lagoa, que hoje é um bairro de alto padrão localizado na Serra, foi entregue em 2011, trazendo lotes de 450 m² a 600 m². A segunda fase, que já estava planejada pela empresa, acontecerá na mesma região.
“A segunda fase do projeto será uma evolução da primeira experiência e vai trazer tudo ainda melhor. Como a primeira etapa foi um sucesso, estamos buscando ofertar a maior quantidade possível de lotes para atender a essa demanda”, conta o CEO da Cristal Lotes e Empreendimentos, Ricardo Guariento.
Com lançamento previsto para 2023, o projeto ainda se encontra em aprovação junto à Prefeitura da Serra, adianta Guariento. Ele conta também que o empreendimento trará uma novidade de negociação, voltada para investidores.
“Estamos estudando um modelo de negócios para esse público, mas que será bastante diferenciado. Iniciaremos com 10% dos lotes voltados para investidores, mas esse número pode aumentar de acordo com a demanda do mercado”, adianta.
A empresa também está preparando dois novos lançamentos, também na Serra, na estrada que liga Jacaraípe a Nova Almeida: o Morada do Atlântico e o Vista do Atlântico. “Serão dois loteamentos: um com entrada controlada e outro aberto. Estamos em finalização da aprovação na prefeitura e o lançamento será no menor prazo possível”, diz.
CAPIXABAS APRENDEM TENDÊNCIAS DE COMUNIDADES PLANEJADAS
Os loteamentos também estão na pauta da 12ª edição do Complan, principal seminário que aborda as tendências de comunidades planejadas e desenvolvimento urbano no Brasil. Com encerramento marcado para esta sexta-feira (21), o evento acontece no Costão do Santinho Resort, em Florianópolis (SC).
Com palestrantes internacionais e apresentação de cases de destaque no Brasil, o evento discute temas de importância para o desenvolvimento das cidades e para o mercado imobiliário.
“Sem dúvida, uma experiência valiosa e que certamente agregará importantes informações para incrementarmos ainda mais os nossos negócios na CBL”, comenta o gerente Geral de Vendas da CBL, Renato Ferreira, que está acompanhando o evento juntamente com o gestor de legalização da CBL Thiago Rossoni e a arquiteta Luiza Salomão Pazzini.
DESAFIO ACADÊMICO LEVA ALUNOS DE ARQUITETURA PARA A ITÁLIA
O uso de rochas ornamentais brasileiras é o tema de um desafio acadêmico que pretende levar o vencedor para a Itália. Organizado pelo Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais (Centrorochas), a World Natural Stone Association (Wonasa) e a Vitoria Stone Fair, o Desafio Natural Stone – 1º Prêmio Acadêmico Brasileiro de Arquitetura, está com inscrições abertas até o dia 30 de outubro.
Podem participar alunos (a partir do 3º ano) e recém-formados (2º semestre/20 a 1º semestre/22) dos cursos de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, matriculados em uma instituição de ensino ou registrados no Conselho de Arquitetura e Urbanismo. O desafio é inscrever um projeto que especifique o uso de rochas ornamentais naturais brasileiras.
Os trabalhos deverão ser enviados em formato digital pelo site www.desafionaturalstone.com.br, onde também estão disponíveis o regulamento e o cronograma completo. As inscrições são gratuitas.
O vencedor ganhará uma viagem, com direito a acompanhante, para participar da Feira Marmomac 2023, em Verona, na Itália. Já o segundo colocado ganhará uma viagem para o Espírito Santo para participar da Cachoeiro Stone Fair e os premiados nas 3ª, 4ª e 5ª colocação, um tablet Android.
Haverá também premiação regional e os cinco melhores projetos individuais de cada uma das regiões nacionais serão premiados com um curso de 32 horas de “Coordenação e Fluxo em BIM”.