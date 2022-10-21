Nova fase do Boulevard Lagoa deve ser lançada em 2023

Boulevard Lagoa, na Serra, é hoje um bairro de empreendimentos de alto padrão Crédito: Cristal Empreendimentos/Divulgação

Um dos primeiros condomínios de lotes de alto padrão do Espírito Santo está iniciando os preparativos para dar partida para a sua segunda fase de lançamento. O Boulevard Lagoa, que hoje é um bairro de alto padrão localizado na Serra, foi entregue em 2011, trazendo lotes de 450 m² a 600 m². A segunda fase, que já estava planejada pela empresa, acontecerá na mesma região.

“A segunda fase do projeto será uma evolução da primeira experiência e vai trazer tudo ainda melhor. Como a primeira etapa foi um sucesso, estamos buscando ofertar a maior quantidade possível de lotes para atender a essa demanda”, conta o CEO da Cristal Lotes e Empreendimentos, Ricardo Guariento.

Com lançamento previsto para 2023, o projeto ainda se encontra em aprovação junto à Prefeitura da Serra, adianta Guariento. Ele conta também que o empreendimento trará uma novidade de negociação, voltada para investidores.

“Estamos estudando um modelo de negócios para esse público, mas que será bastante diferenciado. Iniciaremos com 10% dos lotes voltados para investidores, mas esse número pode aumentar de acordo com a demanda do mercado”, adianta.

A empresa também está preparando dois novos lançamentos, também na Serra, na estrada que liga Jacaraípe a Nova Almeida: o Morada do Atlântico e o Vista do Atlântico. “Serão dois loteamentos: um com entrada controlada e outro aberto. Estamos em finalização da aprovação na prefeitura e o lançamento será no menor prazo possível”, diz.

CAPIXABAS APRENDEM TENDÊNCIAS DE COMUNIDADES PLANEJADAS

Renato Ferreira, Thiago Rossoni e Luiza Salomão Pazzini estão no 12º Complam, em Florianópolis Crédito: Arquivo pessoal

Os loteamentos também estão na pauta da 12ª edição do Complan, principal seminário que aborda as tendências de comunidades planejadas e desenvolvimento urbano no Brasil. Com encerramento marcado para esta sexta-feira (21), o evento acontece no Costão do Santinho Resort, em Florianópolis (SC).

Com palestrantes internacionais e apresentação de cases de destaque no Brasil, o evento discute temas de importância para o desenvolvimento das cidades e para o mercado imobiliário.

“Sem dúvida, uma experiência valiosa e que certamente agregará importantes informações para incrementarmos ainda mais os nossos negócios na CBL”, comenta o gerente Geral de Vendas da CBL, Renato Ferreira, que está acompanhando o evento juntamente com o gestor de legalização da CBL Thiago Rossoni e a arquiteta Luiza Salomão Pazzini.

DESAFIO ACADÊMICO LEVA ALUNOS DE ARQUITETURA PARA A ITÁLIA

Projeto deve especificar o uso de rochas ornamentais naturais brasileiras Crédito: Siumara Gonçalves

O uso de rochas ornamentais brasileiras é o tema de um desafio acadêmico que pretende levar o vencedor para a Itália. Organizado pelo Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais (Centrorochas), a World Natural Stone Association (Wonasa) e a Vitoria Stone Fair, o Desafio Natural Stone – 1º Prêmio Acadêmico Brasileiro de Arquitetura, está com inscrições abertas até o dia 30 de outubro.

Podem participar alunos (a partir do 3º ano) e recém-formados (2º semestre/20 a 1º semestre/22) dos cursos de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, matriculados em uma instituição de ensino ou registrados no Conselho de Arquitetura e Urbanismo. O desafio é inscrever um projeto que especifique o uso de rochas ornamentais naturais brasileiras.

Os trabalhos deverão ser enviados em formato digital pelo site www.desafionaturalstone.com.br , onde também estão disponíveis o regulamento e o cronograma completo. As inscrições são gratuitas.

O vencedor ganhará uma viagem, com direito a acompanhante, para participar da Feira Marmomac 2023, em Verona, na Itália. Já o segundo colocado ganhará uma viagem para o Espírito Santo para participar da Cachoeiro Stone Fair e os premiados nas 3ª, 4ª e 5ª colocação, um tablet Android.