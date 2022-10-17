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Qual o peso das eleições para o futuro do mercado imobiliário?

O cenário político influenciará o país nos próximos quatro anos, o que torna este momento ainda mais delicado

Publicado em 17 de Outubro de 2022 às 01:58

Públicado em 

17 out 2022 às 01:58
Mercado Imobiliário

Colunista

Mercado Imobiliário

Qual o peso das eleições para o futuro do mercado imobiliário?
O mercado, tanto nacional quanto internacional, visualiza ambos os candidatos de formas distintas Crédito: Freepik
*Aurélio Capua Dallapicula
Especialistas apontam para a pouca influência no mercado imobiliário diante dos resultados nas urnas para a eleição presidencial. Considerada a de maior norte para o futuro da nação, não é necessário ter medo, pois o investimento no mercado imobiliário é o mais sólido existente e o mais fácil para recuperação, mesmo em cenários instáveis.
É notório que o mercado, tanto nacional quanto internacional, visualiza ambos os candidatos de formas distintas e, com toda a certeza, isso pode interferir nos investimentos realizados no país.
Obviamente esse cenário político não influenciará o país apenas neste ano, mas também nos próximos quatro anos. O que torna este momento ainda mais delicado. Natural que haja alguma desaceleração, uma vez que todos os mercados preferem agir diante dos resultados das eleições.
Além disso, atualmente, estamos vivendo um período pós-pandemia, onde a covid-19 ainda está presente, mesmo não causando os mesmos impactos dos últimos dois anos. Por ser um período de recuperação, tudo acontece lentamente. Isso é percebido na taxa de crescimento do mercado que, mesmo com resultados ótimos, mostra uma evolução menor.
Por outro lado, foi durante a pandemia que as pessoas começaram a sentir necessidade de adquirir imóveis maiores ou mesmo compactos. As decisões foram pautadas na funcionalidade de cada imóvel, seja para trabalho remoto, seja para maior conforto, gerando, dessa forma, movimentação no mercado imobiliário.
Como consequência, vimos empresas investirem em espaços com coworking nas áreas comuns dos lançamentos imobiliários residenciais, assim como apostarem em varandas e espaços multifuncionais, permitindo que as pessoas pudessem também trabalhar em home office.
Após as eleições serem finalizadas, independente do ocupante da cadeira presidencial, ambos os candidatos que disputam o segundo turno já passaram pelo cargo. Portanto, não devemos esperar medidas bruscas.
Com uma economia consolidada, o mercado não sofrerá impactos negativos. Acredita-se até no contrário, mas de forma moderada e constante. Seja qual for o resultado, é importante ressaltar que o mercado imobiliário é totalmente sólido e certamente irá progredir.
*Aurélio Capua Dallapicula é presidente eleito do Creci-ES.
Para o presidente do Creci-ES, Aurélio Capua Dallapicula, em toda locação imobiliária é de extrema importância a participação do corretor de imóveis
Aurélio Capua Dallapicula: "O mercado, tanto nacional quanto internacional, visualiza ambos os candidatos de formas distintas" Crédito: Arquivo pessoal

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