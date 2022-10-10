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Administradoras de condomínio se unem para melhorar qualidade de serviços

Objetivo é desenvolver técnicas e processos por meio de fóruns, debates e treinamentos que envolvam todos os que atuam nos processos de negócios condominiais

Publicado em 10 de Outubro de 2022 às 01:58

Públicado em 

10 out 2022 às 01:58
Mercado Imobiliário

Colunista

Mercado Imobiliário

Administradoras de condomínio se unem para melhorar serviços
São determinantes para as empresas que atuam na área, ferramentas que promovam organização, planejamento e processos consistentes Crédito: Freepik
* Anderson Macarenco
Muitos costumam dizer que gestão de condomínios é sinônimo de administração de conflitos. Em parte, isso é verdade. Nesta atividade, os profissionais envolvidos lidam, rotineiramente, com processos diversos como manutenção e conservação das áreas comuns, tecnologia, controles financeiros, contábil, suprimentos, contratos, recursos humanos e demais procedimentos administrativos.
Mas, por conta da clientela, diversa e nem sempre disposta a harmonizar interesses, sempre há, no seu dia a dia, gatilhos capazes de gerar desentendimentos. Os motivos para as crises são vários e vão do barulho excessivo, ou animais de estimação, à inadimplência.
De forma geral, a gestão de condomínios é uma função bastante complexa, que demanda, por parte das empresas administradoras, amplo conhecimento do Código Civil Brasileiro e da Lei do Condomínio, além da convenção e regimento interno de cada cliente. Também são determinantes para as empresas que atuam na área, investimentos em ferramentas que promovam organização, planejamento, processos consistentes e mão de obra especializada.
A solução para a gestão de um segmento tão próspero e necessário como a administração de condomínios passa por duas frentes importantes: a profissionalização da atividade e a união.
Sem dúvida, muitos já ouviram falar de um provérbio africano que diz: “aquele que quer ir mais rápido, vá sozinho, mas aquele que quer ir longe, vá acompanhado”.
E é assim que algumas das mais relevantes empresas do segmento têm operado. Elas se uniram em torno do Núcleo de Administradoras de Condomínios da Ademi-ES por entenderem que, para levar serviços de excelência aos clientes, é preciso trabalhar junto e desenvolver técnicas e processos por meio de fóruns, debates e treinamentos que envolvam todos os que atuam nos processos de negócios condominiais.
Essas ações refletem nitidamente na qualidade dos serviços prestados aos clientes, atendidos de Norte a Sul do Estado pelas empresas administradoras do segmento. Elas seguem padrões, normas e melhores práticas do mercado, proporcionando mais segurança e tranquilidade a todos os que vivem e convivem nos condomínios.
A gestão de condomínios vem acompanhando o crescimento das cidades e a multiplicação dos modelos de moradias nos mais diversos padrões e, além de prestar relevantes serviços, tem se destacado na geração de emprego e renda.
Por isso, é fundamental que os empreendedores estejam sintonizados com a evolução do mercado imobiliário e sigam atentos à necessidade de inovação e adaptação constantes.
* Anderson Macarenco é empresário do segmento de administração condominial e membro do Núcleo de Administradoras de Condomínio associadas à Ademi-ES
Anderson Macarenco é empresário do segmento de administração condominial e membro do Núcleo de Administradoras de Condomínio associadas à Ademi-ES
Anderson Macarenco: "A gestão de condomínios é uma função bastante complexa, que demanda amplo conhecimento do Código Civil Brasileiro e da Lei do Condomínio" Crédito: Ademi-ES

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