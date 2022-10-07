Capixabas representam o ES em concurso de design de móveis

Naiara Monjardim (à esq.) e Simone Vilela (à dir.) vão participar do Design Tank Brasil, um dos maiores eventos de design de móveis do país, realizado em Bento Gonçalves (RS) Crédito: Arquivo Pessoal

As capixabas Naiara Monjardim e Simone Vilela, ambas de 39 anos, vão representar o Espírito Santo na 10ª edição do Design Tank Brasil , um dos principais eventos de design de móveis do país. Realizado na capital nacional da indústria moveleira, em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, a iniciativa, além de promover palestras com grandes nomes do mercado, desenvolve mentorias com os participantes para que eles elaborem um produto do zero durante a imersão.

De 12 a 15 de novembro, as capixabas estarão envolvidas com as atividades do evento, sendo que no último dia acontecerá o chamado “Pitch de Vendas”, onde os produtos desenvolvidos serão apresentados e avaliados por convidados de renome do segmento.

A oportunidade, portanto, é uma maneira de dar uma guinada na carreira já que o evento reúne as principais indústrias e empresas de móveis do país, proporcionando um potente networking.

“Acompanhei as últimas edições, a dinâmica é bem interessante. É muito conteúdo e independentemente do resultado final, já é positivo estar entre os participantes pela possibilidade de absorção de conteúdos e contatos com as outras pessoas que vão para lá”, comenta a designer de interiores Naiara Monjardim, que já chegou a participar do processo seletivo em 2019, mas não foi contemplada na ocasião.

Desta vez, participando da imersão, Naiara sente que está cada vez mais próxima do sonho de ter uma própria linha de móveis no futuro.

“O design de mobiliário entrou na minha vida desde menina, sempre sonhei em ter uma linha assinada por mim. Meu pai é marceneiro, passei minha infância dentro da marcenaria. Todos os móveis do meu apartamento, por exemplo, fui eu que montei. Tenho uma paixão por isso e também um plano de negócios para iniciar esse projeto da minha linha. Vi no concurso a possibilidade de divulgar melhor esse trabalho de design de móveis”, observa.

Simone Vilela também tem a veia artística desde criança. “Sempre tive essa coisa de criar, da arte, então foi algo natural. Quando chegou a época de fazer o vestibular, eu decidi que faria arquitetura. As coisas foram surgindo, fiz vários estágios, tive experiências importantíssimas e, estando cada vez mais envolvida no mercado, as portas foram se abrindo para que eu também me apaixonasse pelo design”, relembra a arquiteta.

Para Simone, participar do Design Tank Brasil é uma forma de se aprofundar ainda mais na área do design e quem sabe também ter uma linha de móveis. “Eu já faço produtos para uma pessoa e eu ficava pensando ‘essas coisas são tão legais. Não poderiam ser produzidas para mais gente e poder escalar com isso?’”, relembra a arquiteta, que está empolgada para representar o Estado no Sul do país.

SOBRE O EVENTO

Entre os palestrantes do Design Tank Brasil estão o André Menin, falando sobre Mercado e Inovação; Lorí Crízel, ensinando sobre Neurociência e Psicologia do Consumidor; Paulo Mezzomo, abordando Gestão de Negócios e Pitch de Vendas no mundo do design; e Jean Dallazem, trazendo estratégias de Marketing e Vendas.