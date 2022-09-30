Novos loteamentos, lançamento em Vila Velha e imóvel no metaverso

Lagoa Park III da CBL será um bairro pensado para aproximar moradores Crédito: CBL/Divulgação

Com um destaque cada vez maior no mercado imobiliário, loteamentos, condomínios de lotes e bairros planejados caem no gosto dos capixabas, abrindo novas possibilidades.

Um exemplo é o lançamento do Lagoa Park III da CBL, que realizou, nesta sexta-feira, uma convenção de vendas nesta sexta-feira, 30, para preparar a equipe que iniciará as vendas no dia 10 de outubro.

Localizado em Linhares, este é o quarto empreendimento da empresa na cidade e, segundo o gerente de Marketing da Lotes CBL, Leandro Vicentini, será feito em um padrão diferenciado, utilizando-se de uma metodologia inspirada nos Estados Unidos, com a construção de um bairro como se fosse uma pequena vila.

“Esse padrão é uma tendência mundial. Será composto de ruas fechadas, pracinhas, para que os moradores se vejam e se sintam como uma verdadeira comunidade”, acrescenta.

Além disso, a empresa comemora o sucesso de vendas do loteamento Palm Garden, localizado em Praia Grande, Fundão, que vendeu mais de R$ 10 milhões nas primeiras 24 horas, segundo Vicentini. “Foi um produto muito bem aceito por Vitória e Serra e também por compradores de outros países, como Estados Unidos e Portugal”, conta.

CBL realizou convenção de vendas para comercializar o novo loteamento que será lançado em Linhares Crédito: CBL/Divulgação

ABRINDO O LEQUE

Com foco nesse mercado que atrai cada vez mais compradores, a Javé vai lançar o seu primeiro loteamento. Localizado em Vargem Alta, na divisa com Pedra Azul, terá 107 lotes com áreas de mil a 5 mil metros quadrados. “Iremos levar toda a experiência para nossos clientes do padrão da empresa”, conta o diretor comercial, financeiro e jurídico da Javé, Diego Figueiredo Freire.

A Javé também está preparando dois lançamentos na Grande Vitória de empreendimentos de alto padrão. Um deles será em Itapoã, Vila Velha, com unidades de 4 quartos de 150 m².

Também está previsto o lançamento de apartamentos estilo estúdio na Praia da Costa e outro empreendimento no Parque das Castanheiras. “Ainda teremos novidades em Guarapari e Vitória. Além disso, estamos comemorando o sucesso dos produtos que já foram lançados e estão próximos da entrega”, diz.

JOCKEY DE ITAPARICA CRESCENDO

Argo irá lançar novo empreendimento no Bairro Jockey de Itaparica Crédito: Fernando Madeira

Jockey de Itaparica é um dos bairros que mais se destaca no cenário imobiliário de Vila Velha. Para o diretor de vendas da Argo, Emerson Lima, o bairro destaca em diversos aspectos no cenário imobiliário capixaba, sendo uma região única e que atrai investidores de todo o país.

“É um bairro que está muito próximo a uma das praias mais bonitas de Vila Velha, além de contar com infraestrutura completa e moderna, com shoppings, faculdades, comércio e serviços, restaurantes e rodovias. Ou seja, quem vive no Jockey está próximo a tudo que precisa no dia a dia, de forma a ter mais qualidade de vida”, explica.

A empresa que já teve três empreendimentos na região vendidos totalmente antes mesmo da conclusão das obras, prepara-se para mais um lançamento. Nomeado de Brisa Boulevard, o prédio tem previsão de lançamento para o início de outubro e contará com 2 quartos com suíte, acabamento de alto padrão, fachada imponente e lazer completo.

O empreendimento vai trazer diferenciais tecnológicos, além de proximidade com o shopping, a comércios e opções de lazer e vista para o mar.

IMÓVEL NO METAVERSO

Prédio virtual está localizado em um dos maiores espaços do Metaverso Crédito: Freepik

Após convidar potenciais compradores para uma experiência no metaverso, a Housi, plataforma de moradia por assinatura, fez a primeira venda de um imóvel nesse ambiente, no Brasil.

Nomeado de ON Jardins Powered By Housi, o prédio virtual está localizado no Metaverso Dencentreland e será “construído” com a promessa de festas digitais, palestras e eventos exclusivos com presenças VIPs.

O Decentreland é um dos maiores espaços do metaverso hoje e conta com a presença de empresas e instituições como o banco JPMorgan, Samsung, Dolce & Gabbana, Tommy Hilfiger e Hugo Boss.