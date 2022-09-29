Mudança no mercado imobiliário passa pelo perfil do novo corretor

Ricardo Martins foi um dos palestrantes do Conecta Imobi 2022 e falou sobre o perfil do novo corretor Crédito: Divulgação Conecta Imobi/BS Fotografias

mercado imobiliário tem passado por muitas transformações e, recentemente, isso tem refletido diretamente no perfil do novo corretor de imóveis. Cada vez mais conectados, muitos deles desempenham papel de influenciadores nas redes sociais, não apenas vendendo imóveis, mas compartilhando conhecimento.

Como é o caso de Ricardo Martins, corretor de imóveis e sócio da My Broker Imobiliária, uma das maiores do país. Sua atuação nas redes sociais mistura entretenimento, informação e vendas. Isso resultou em mais de 200 milhões de visualizações de seu perfil e vendas na casa de R$ 1,3 bilhão no ano passado.

Um dos palestrantes do Conecta Imobi deste ano, Martins criou uma metodologia que ensina a outros corretores em forma de curso e falou sobre isso e sua trajetória no evento, que é a maior feira de imóveis da América Latina. No início do mês, ele também esteve em Vitória para conversar com os profissionais capixabas em um evento particular.

Renato Avelar: "O corretor necessita se posicionar e conhecer tudo da área de atuação para entregar o máximo a seus clientes" Crédito: Flávia Martins

“O corretor precisa se ver como a sua marca. Ele tem que pensar no valor que gera, na qualidade do seu serviço e enxergar além do produto. É importante analisar como o corretor ‘empacota’ o serviço e se ele sabe comunicar o seu valor”, conta.

Com isso, Martins afirma que ser corretor vai muito além de mostrar produtos, pois é depois da compra que ele irá fidelizar o cliente. “Hoje, muitos corretores acham que basta só fazer vídeo bonito, que isso é ser um profissional de alta performance. Mas ele tem que ser especialista na necessidade das pessoas”, acrescenta.

MUDANÇA SUTIL

Da mesma opinião é o broker owner da imobiliária Re/Max no Espírito Santo, Renato Avelar, que também foi um dos palestrantes do Conecta Imobi deste ano. Segundo ele, está acontecendo uma mudança sutil no mercado imobiliário, que não se vê acontecer e o verdadeiro corretor deve estar atento, conhecer o mercado e saber precificar o imóvel.

“Se ele não sabe precificar, é um mero vendedor e está sujeito a entrar em uma corrida com outros. O corretor hoje tem uma responsabilidade enorme, mas precisa estudar muito e ser um profissional de altíssimo nível para chegar aos grandes salários dos corretores de alto padrão. O profissional necessita se posicionar e conhecer absolutamente tudo da área de atuação para entregar o máximo a seus clientes”, atenta.

A conectividade e troca de informações entre outros profissionais é outra qualidade ressaltada por Avelar. “Estamos na época do compartilhamento. A partir do momento em que o corretor tem a credibilidade do cliente, ele pode representá-lo. Por isso, é importante que trabalhe também o relacionamento e se torne um solucionador de problemas”, avalia.

PLATAFORMAS DE SOLUÇÕES

Visualizando essa necessidade do corretor estar em função do cliente e agilizar toda a parte burocrática, algumas empresas surgiram com foco em oferecer soluções para os profissionais da área.

"A tecnologia facilita o acesso à informação e cria uma enxurrada de informações para o cliente que deseja comprar um imóvel. E o corretor deve ser o consultor, ensinar o caminho, diante da grande quantidade de produtos. Ele deve deixar de ser um intermediador para ser um consultor" Eduardo Menegatti - CEO da Vivalisto

A empresa tem uma plataforma de soluções, que busca integrar todo o sistema necessário para que o profissional consiga realizar seu trabalho com mais agilidade. “Empoderamos o corretor entregando tudo: a parte de serviços, crédito, vistoria, documentação, entre outros. Com isso, o profissional pode se dedicar integralmente ao cliente”, diz.

Outra plataforma com foco no trabalho do corretor é o Homer, que surgiu com a intenção de organizar parcerias no mercado imobiliário, mas que foi evoluindo e trazendo outras soluções, como conta a COO da startup imobiliária e head de felicidade do corretor, Brunna Medrado.

Brunna Medrado: posicionamento e autoridade Crédito: Homer/Divulgação

“Oferecemos um ambiente completo para o trabalho, pois a profissão vem sendo repensada com base nas exigências do cliente. A forma de comprar e consumir mudou e quando o corretor chega para atender essa pessoa, ele precisa oferecer experiência, se conectar com o outro e entender o que está por trás dessa demanda”, avalia.