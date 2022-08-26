O novo perfil do corretor de imóveis: profissão atrai cada vez mais jovens

Marcella Surlo e a filha, Luísa, trabalham juntas como corretoras especialistas em lançamentos em Vitória e Vila Velha Crédito: Esdras Agnes/Arquivo pessoal

Dados do Conselho Federal de Corretores de Imóveis (Cofeci) mostram que o número de profissionais dessa área cresceu mais de 10% durante a pandemia. Ao mesmo ritmo que o aumento das vendas no setor, que chegou a 12,8% em 2021, segundo a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC). No Espírito Santo, esse crescimento não foi diferente: segundo o Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 13ª Região (Creci-ES), somente este ano, já houve um incremento de quase 10% de novos profissionais e, até o final do ano, deve chegar a 15%, segundo estimativas da entidade. Atualmente, existem mais de 12 mil corretores registrados no Estado.

Mas o que torna essa profissão tão procurada? Segundo o presidente do Creci-ES, Aurélio Capua Dallapicula, um dos motivos é que ela é promissora, pois tem a possibilidade de retorno financeiro rápido. Mas não fica somente nisso, já que é uma profissão para quem gosta de se relacionar com pessoas e sabe mediar. “Além disso, é talvez a profissão que melhor traz retorno e satisfação em menor tempo de aplicação”, acrescenta.

Neste sábado (27), Dia Nacional do Corretor, a profissão completa 60 anos de oficialização no país. Mas ela tem mudado nos últimos anos, distanciando-se da antiga imagem de ser uma segunda profissão para quem desistiu de outra área ou de que, para ser corretor, bastava apenas uma boa conversa e entender de imóveis. Hoje, com uma clientela cada vez mais exigente, é preciso ir além.

Com a tecnologia cada vez mais presente, o corretor precisa estar antenado às redes sociais e buscar informar e estar informado sempre. “O corretor está bem tecnológico, inteirado sobre mídias sociais, realidade virtual e por aí vai. Os profissionais estão na constante busca do aprendizado e aperfeiçoamento profissional”, acrescenta Dallapicula.

Por outro lado, os profissionais estão chegando cada vez mais novos ao mercado, uma vez que ser corretor de imóveis tem se tornado o sonho de profissão desses jovens, aponta o presidente do Creci-ES. Outro detalhe é a presença cada vez maior de mulheres, que são profissionais muito conceituadas, realizando grandes vendas, ajudando a alavancar a positividade e a confiança com as quais o profissional vem sendo percebido.

Presidente do Creci-ES: profissão de corretor é promissora, pois tem a possibilidade de retorno financeiro rápido Crédito: Arthur Louzada

DE MÃE PARA FILHA

Um exemplo é a história da Marcella Surlo, que está no mercado como corretora de imóveis há mais de 10 anos. Ela conta que foi convidada por uma amiga para trabalhar com grandes lançamentos imobiliários, que estavam chegando ao Espírito Santo, e se encantou com a profissão.

“Me apaixonei pela profissão, e de lá para cá, já são mais de 10 anos nesse mercado que me acolheu. Hoje, posso dizer que estou na profissão que quero estar até ficar bem velhinha”, afirma.

Por conta de sua dedicação, a filha Luísa Surlo também começou a se interessar pela profissão. Hoje, com 19 anos, ela escolheu ser corretora de imóveis assim como a mãe. Recentemente, ela foi aprovada no teste após o curso que é exigido para realizar o seu registro junto ao Creci-ES. “Ela hoje trabalha comigo. Trabalhamos juntas”, conta Marcella, toda orgulhosa da filha.

Corretoras em evento organizado por Marcella Surlo Crédito: Arquivo pessoal

Para Luísa, ver a mãe se dedicar à profissão foi um dos principais motivos pelo qual ela optou por essa carreira. “Ela é apaixonada e sempre se empenhou muito como corretora. Ela me convidou para conhecer a profissão e fiquei mais encantada, porque eu vi uma missão, que é de ajudar pessoas e famílias a realizar sonhos. Eu me encontrei, junto com minha mãe, nessa profissão”, conta.

Para ela, as expectativas para o futuro são muito boas, principalmente por conta do mercado imobiliário do Espírito Santo, que tende a crescer a a valorizar cada vez mais. “Hoje, já estamos num cenário muito positivo”, avalia a jovem.

Recentemente, Marcella organizou, em parceria com outra corretora, Savana Páscoa, um evento para 28 profissionais, para comemorar o Dia do Corretor de Imóveis, em um restaurante, onde reuniu as principais profissionais da área na Grande Vitória. Ela e a filha são especialistas em lançamentos imobiliários em Vitória e Vila Velha.

CONFIANÇA

Presidente do Creci-PI, Pedro Nogueira Lima, durante palestra realizada no Talk Imóveis 2022 Crédito: Arthur Louzada

O presidente do Creci-PI, Pedro Nogueira Lima, durante palestra realizada no Talk Imóveis 2022 , nesta quinta-feira (25), ressaltou algumas das qualidades que têm sido exigidas para o novo corretor. “O corretor vende o seu serviço. Na transação imobiliária, para conquistar a confiança do cliente que você atende, é preciso demonstrar conhecimento, trabalhar de forma ética e fazer bem o seu serviço”, conta.

A confiança é a palavra-chave, segundo Nogueira, para fechar negócios. “Quanto antes o seu cliente entender que você é um profissional capacitado para entender as necessidades dele, mais facilitada será a sua transação. Não coloque em primeiro lugar o retorno financeiro. Trabalhe com amor à profissão”, diz.

Além disso, o corretor de imóveis hoje atua com um consultor. É a ponte entre a necessidade do cliente e até mesmo atuando como consultoria para uma construtora ou incorporadora na busca do melhor local para construir um projeto. “Corretores de imóveis passam a ser prestadores de serviços imobiliários, deixando a sua carteira imobiliária em segundo plano”, acrescenta.

Para o presidente do Creci-ES, Aurélio Capua Dallapicula, o corretor é imprescindível em qualquer transação imobiliária por conhecer as nuances dos negócios imobiliários, documentações e os cuidados básicos e complementares.