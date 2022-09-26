Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Home office e híbrido

Imóveis comerciais se adaptam ao novo escritório pós-pandemia

Mesmo com mudanças nesse segmento nos últimos anos, salas comerciais ainda são essenciais e se adaptam para determinados tipos de serviços e formatos de trabalho
Vinícius Viana

Vinícius Viana

Publicado em 

26 set 2022 às 15:01

Publicado em 26 de Setembro de 2022 às 15:01

Compartilhamento é a palavra-chave entre as tendências para imóveis comerciais
Compartilhamento é a palavra-chave entre as tendências para imóveis comerciais Crédito: Shutterstock
Apesar da crescente demanda pelo modelo de trabalho em home office ou híbrido, potencializada pela pandemia do coronavírus, ainda existem muitos serviços que dependem de imóveis comerciais, como salas e lojas. Hoje, a busca por esse equilíbrio é uma realidade do mercado que encara esse período de retomada das atividades presenciais como uma fase de transformação e de oportunidade nesse tipo de imóvel.

O vice-presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Estado do Espírito Santo (Ademi-ES), Alexandre Schubert, explica que o mercado, atualmente, divide-se em dois blocos: o destinado a serviços e comércios, que vai precisar transformar a experiência de compra em algo mais atrativo ao consumidor, e os escritórios, que mesmo afetados pela pandemia ainda são essenciais em alguns serviços.
“O fundamental em ambos os modelos é que serão produzidos novos núcleos urbanos que vão aproximar residências, áreas de trabalho e serviços. Não vamos mais ter lojas afastadas de centros residenciais e eu acredito que essa será a principal característica das novas cidades”, revela Schubert.

NOVAS CARACTERÍSTICAS

De acordo com a diretora da Kemp Engenharia, Rubia Zanelato, os empreendimentos conhecidos como mistos ou multiuso já são tendência há alguns anos. Ela explica que nesse tipo de empreendimento encontram-se as unidades residenciais e, no térreo, opções de comércio e serviços.

Veja Também

Trabalho híbrido: como manter o escritório e o home office organizados

“Para o morador, uma das vantagens é a facilidade para sua rotina, reunindo o que ele precisa no mesmo lugar. As lojas, quando estiverem em funcionamento, podem oferecer serviços como saúde, beleza, estética, além de produtos como roupas, sapatos, alimentação, facilitando assim a vida do morador, que não precisa sair do condomínio para adquirir o produto ou serviço que desejar”, explica Rubia.

COMPARTILHAMENTO É A PALAVRA-CHAVE

Esse processo de transformação começou ainda em 2015, com a crise macroeconômica, explica o diretor do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Espírito Santo (Sinduscon-ES) Leandro Lorenzon. De acordo com ele, hoje o mercado busca encontrar um equilíbrio e alguns fatores já chamam atenção nessas tipologias.
“Escritórios bem localizados têm performado muito bem. Também observo uma conversa muito grande sobre espaços de trabalho mais focados na vivência em que os trabalhadores podem se sentir mais à vontade em ambientes humanizados”, destaca.

Veja Também

Como o design biofílico tem conquistado os grandes centros mundiais

Compartilhamento, portanto, é a palavra-chave entre as tendências para imóveis comerciais, e quem garante isso é o diretor comercial da Rio Realty, Samir Ginaid. Segundo ele, o mercado para imóveis comerciais precisou se reinventar na pandemia e, desde então, tem enfrentado um período de retomada em meio a novas oportunidades.
“É uma tendência muito forte, principalmente em salas de coworking e nos espaços corporativos. Tenho percebido também espaços temáticos em que um centro de inovação de engenharia, com a Base27, por exemplo, instala-se em um mesmo espaço e compartilha com outras empresas para trocas de ideias”, destaca Ginaid.
Entretanto, de acordo com o diretor comercial, apesar das alterações em estrutura, em Vitória, os pontos centrais ainda permanecem na Enseada do Suá, Praia do Canto e Jardim Camburi.

LEIA MAIS EM HUB-IMOBI

Direito imobiliário: quais os direitos e deveres de quem aluga?

Espaço, localização e serviços são preferências de quem quer comprar imóvel

Construtoras investem em novas facilidades para melhorar qualidade de vida

ESG na construção civil: por que é importante?

Dos pets ao uso da garagem: o que os condomínios podem proibir?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

imoveis Mercado imobiliário Home office
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Deputado federal Gilson Daniel
Deputado do ES é derrotado e petista será novo ministro do TCU
Imagem de destaque
BR 101 será interditada em Anchieta para detonação de rochas nesta quinta-feira (16)
Delegacia de Itapemirim, onde caso é investigado
Homem é preso após agredir a própria irmã em Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados