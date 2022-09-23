Construtoras investem em novas facilidades para melhorar qualidade de vida

Costa Mare conta com ambiente exclusivo para gravar vídeos para as redes sociais Crédito: Opportunity/Divulgação

Espaços de home office, delivery drone, salas de gravação de vídeos para as redes sociais e arenas para e-Sports (os esportes eletrônicos). Hoje, mais do que pensar apenas na tipologia dos apartamentos, as construtoras também têm desenvolvido novos espaços nos empreendimentos com o objetivo de facilitar e promover maior qualidade de vida aos moradores. O resultado são projetos cada vez mais tecnológicos e de olho no futuro.

Um exemplo é o condomínio Costa Mare, realizado pela Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário e construído pela Impacto Engenharia. Além dos já famosos, e quase essenciais espaços de coworking, o empreendimento conta com um ambiente inteiramente dedicado para gravar vídeos, transmitir lives e produzir conteúdos para o YouTube e outras redes sociais. Mas se engana quem pensa que essa ideia só surgiu com a pandemia.

“Já estávamos percebendo essa demanda desde antes da pandemia e hoje não é importante apenas para influenciadores, mas também para professores e até instrutores de academia que podem passar os treinos aos alunos por meio de lives”, explica a Líder de Produto e Marketing do Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário, Cristina Gravina.

De acordo com ela, o objetivo é oferecer comodidades para além dos apartamentos em um condomínio com mais de 30 áreas de lazer. Ou seja, as pessoas podem fazer de tudo um pouco, como ginástica, natação etc.

ENTREGA POR DRONE E ARENA DE JOGOS

No 265.Brooklyn terá um espaço de delivery para receber as encomendas dos moradores Crédito: Mazzini Construtora/Divulgação

Esse olhar atencioso é o que dita tendências e permite que alguns empreendimentos saiam na frente no mercado. De acordo com o gerente de vendas da Mazzini Construtora, Hermann Schneider Rodrigues, hoje, tecnologia e facilidades andam alinhadas e por isso desde a concepção dos empreendimentos esse itens são pensados já para agregar qualidade de vida.

O 265.Brooklyn conta com um espaço de delivery drone que permite aos moradores receberem as encomendas e pedidos por vias aéreas, para quando este serviço for oferecido. O empreendimento também possui uma arena equipada com computadores de ponta para jogos on-line ou e-Sports. Nesse local, as cadeiras são gamers e tudo foi desenvolvido para promover diversão além das áreas de lazer convencionais.

“Nós agregamos tudo o que tem de mais novo no mercado e implantamos tecnologias e itens de sustentabilidade em nossos condomínios porque acreditamos que assim podemos construir um ambiente mais confortável e agradável aos moradores”, destaca Hermann Schneider.

FÉRIAS O ANO TODO EM CONDOMÍNIO RESORT

No Taj Home Resort, em Vila Velha, os serviços oferecidos serão dos mais variados como choperia, estúdio de pilates, restaurante e adega Crédito: Grand Construtora/Divulgação

Nessa pegada de qualidade de vida, o Taj Home Resort, da Grand Construtora, promete oferecer aos moradores um ano inteiro de férias, já que o empreendimento conta com uma das maiores estruturas de lazer do Brasil.

Serão oferecidos serviços de lavanderia, salão de beleza, estúdio de pilates, choperia, restaurante contemporâneo, padaria com café, e os chamados helpers, profissionais que ajudarão a levar as compras até o apartamento.

FACILIDADES E QUALIDADE DE VIDA

Quem também está ligada nessas facilidades é a Argo Construtora, que oferece salas para home office, ambiente para receber os pedidos de delivery, grab&go (em português, significa pegue e leve, isto é, um mini mercado exclusivo para os moradores), espaços para lazer ao ar livre e prática de yoga e meditação, preparação para automação residencial nas unidades, fechaduras eletrônicas nas portas de entrada e áreas de lazer, além de disposição de patinetes para locomoção dos moradores.

Entre os diferenciais na área de lazer do Residencial Argo Camburi está o espaço brasa, uma área gourmet para reunir familiares e amigos Crédito: Argo Construtora/Divulgação

O Residencial Argo Camburi, por exemplo, tem uma das maiores áreas de lazer da região, quase 2 mil m², com amplos espaços a céu aberto. Enquanto o Edifício Catamarã contará com apartamentos de dois quartos, com planta diferenciada - até 78m², além de ter varandas gourmet. Os apartamentos serão entregues com bancada, pia e pontos para cooktop elétrico