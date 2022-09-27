Novas plataformas permitem aluguel sem fiador e com garantias

Aluguel passou a contar com novas possibilidades de garantia de locação além do fiador e da caução Crédito: Freepik

A tecnologia tem transformado de forma rápida o setor imobiliário, beneficiando diversas áreas. Uma delas foi o aluguel , que passou a contar com novas possibilidades de garantia de locação além do fiador e da caução. Afinal, nem todo mundo que vai alugar tem condições de pagar três meses adiantados ou conseguir um fiador para o imóvel que deseja locar.

Essa tendência foi um dos destaques do Conecta Imobi 2022 , que aconteceu nos dias 21 e 22 de setembro, em São Paulo. Principal evento do mercado imobiliário da América Latina, a iniciativa reuniu diversos players do setor e mostrou os novos rumos, sendo um deles o crescimento de empresas que atuam nesse segmento de fiança locatícia, seja diretamente com o cliente, seja especificamente para imobiliárias.

Com o objetivo de descomplicar os processos, as seguradoras criaram novas plataformas de atendimento, além do surgimento de novas empresas focadas no processo de locação. Tudo aliado à tecnologia bastante recente, registrando um aumento significativo na pandemia, principalmente durante o período de isolamento social.

Priscila Mackenzie: "Seguradoras investiram em tecnologia para agilizar as aprovações de seguro fiança locatícia" Crédito: Flávia Martins

“De dois anos para cá, as seguradoras investiram em tecnologia para agilizar as aprovações de seguro fiança locatícia. No passado, era uma garantia cara e burocrática, demoravam dois dias para ter análise de crédito. Hoje, isso acontece com no máximo 40 minutos”, observa a gerente executiva da Too Seguros, Priscila Mackenzie.

Segundo ela, a modalidade de fiança locatícia vem crescendo e se tornado uma opção mais segura, tanto para o proprietário quanto para quem vai locar. Todo o trabalho de cobrança e assessoria jurídica é feito pela seguradora.

A mesma tendência foi percebida pela Pottencial, segundo o diretor comercial da empresa, Claudio Lendecker. Ele conta que a pandemia fez com que o mercado repensasse sua forma de atuação e, em 2019, a instituição entrou no segmento de varejo e pessoa física. Nos anos seguintes, o negócio acelerou bastante.

Claudio Lendecker: "As imobiliárias passaram a fomentar um movimento de aluguel sem fiador, o que não significa um aluguel sem garantia" Crédito: Flávia Martins

“As imobiliárias passaram a fomentar um movimento de aluguel sem fiador, o que não significa um aluguel sem garantia. Isso fez com que o aluguel fosse democratizado, aumentando a procura do seguro-fiança e movimentando o mercado de locação de uma forma mais acelerada”, explica.

PARA IMOBILIÁRIAS

Além de atender o cliente final (locador ou locatário), as novas tecnologias também contribuíram para oferecer novas plataformas e soluções voltadas diretamente para imobiliárias, fazendo com que estas passassem a oferecer um diferencial para o aluguel, já que este poderia ser feito sem fiador.

Um exemplo é a Alpop, plataforma que presta serviços de aluguel sem fiador para imobiliárias. A empresa nasceu no ramo de tecnologia e, quando fez um mapeamento do mercado de habitação, percebeu um déficit nesse nicho. Segundo dados levantados pela própria Alpop, mais de 48 mil imobiliárias não conseguem atender clientes que estejam negativados, perdendo a oportunidade de gerar negócios.

Caio Belazzi: aumento de até 15% de produtividade para imobiliárias Crédito: Flávia Martins

“De um lado, uma grande quantidade de pessoas querendo locar. E do outro, uma grande quantidade de imóveis disponíveis. Não havia intermediário para conduzir esse processo de locação, principalmente quando há pessoas negativadas ou em situação informal de trabalho. Viemos para trazer segurança nessa negociação, sempre tendo a imobiliária como parceira, pois seu papel é fundamental nesse processo”, conta o CEO da Alpop, Caio Belazzi.

Segundo ele, as empresas que optam pela plataforma chegam a registrar um aumento de produtividade de até 15%, já que conseguem trazer mais negócios, rentabilizando, dessa forma, a carteira de imóveis. Isso porque viabiliza para as imobiliárias trazer clientes que não tenham cartão de crédito, renda formal ou fiador e contribui para que os imóveis tenham um tempo de vacância menor.

Ruy Chaves: "Possibilitamos trazer inquilinos que não tenham fiador e proteção financeira para a imobiliária" Crédito: Karine Nobre

O mesmo foco tem a Creditas, que desenvolveu um produto feito para as imobiliárias e corretores que ajuda a alugar mais rápido. “Possibilitamos trazer inquilinos que não tenham fiador e proporcionamos proteção financeira para a imobiliária. Oferecemos assessoria financeira e, no caso de inadimplência, fazemos o papel de cobrança, por sermos uma empresa de crédito”, explica o head de Soluções Imobiliárias da Creditas, Ruy Chaves.