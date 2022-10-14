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2 quartos e estúdio

Inocoopes lança primeiro empreendimento com financiamento bancário

Localizado em Vila Velha, residencial será ofertado diretamente para os clientes cooperados da empresa, que se reinventa após 54 anos trabalhando com cooperativas e autofinanciamento imobiliário

Publicado em 14 de Outubro de 2022 às 01:58

Públicado em 

14 out 2022 às 01:58
Metro Quadrado

Colunista

Metro Quadrado

Itapoã e Itaparica
Novo empreendimento será lançado em Itaparica, Vila Velha, e terá 100 unidades Crédito: Carlos Alberto Silva
Após 54 anos atuando no segmento de cooperativas habitacionais, o Inocoopes prepara-se para lançar o seu primeiro empreendimento com financiamento bancário. Ainda sem nome, o lançamento será em Itaparica, Vila Velha, próximo a uma universidade, e terá um total de 100 unidades.

“Este é o primeiro empreendimento do Inocoopes como incorporadora. Serão unidades pequenas de dois quartos com suíte, quarto e sala ou estúdio para investir. Já temos ainda mais um terreno para fazer o segundo empreendimento, logo ao lado deste, e mais um em Cocal, também em Vila Velha”, adianta o presidente do Inocoopes, Aristóteles Passos Costa Neto.
Segundo o Costa Neto, o modelo de autofinanciamento de imóveis encontra-se em um momento de pausa, aguardando o melhor momento para um retorno. “Com o financiamento imobiliário muito forte, este deixou o mercado mais imediatista, fazendo com que o modelo de cooperativas habitacionais perdesse terreno”, conta.
A empresa, inclusive, chegou a realizar um lançamento em 2019 com base no modelo de autofinanciamento, em Jardim Camburi, Vitória, mas, por conta da pandemia, as adesões foram baixas e o empreendimento foi suspenso, sendo deixado para outro momento. No entanto, segundo Aristóteles, os clientes de longa data da empresa devem ter prioridade no lançamento de Vila Velha.
Sobre o futuro do cooperativismo habitacional, o presidente do Inocoopes afirma que existem várias discussões a respeito, principalmente em relação a bancos para subsidiar esse formato de empreendimento, já que as cooperativas não possuem patrimônio. “O autofinanciamento pode voltar a funcionar, mas é preciso buscar uma solução que permita às cooperativas poderem fazer um financiamento”, observa.

CASA COR 2022 ABERTA A PARTIR DE TERÇA (18)

Coluna Metro Quadrado de 13/10/22
O 38º Batalhão de Infantaria, localizado na Prainha, Vila Velha, receberá a mostra deste ano Crédito: CasaCor/Divulgação
E por falar em Vila Velha, a Casa Cor 2022 está de volta a um endereço canela-verde onde a mostra já foi destaque: o 38º Batalhão de Infantaria, localizado na Prainha.
A mostra, que vai da próxima terça-feira (18) a 18 de dezembro, envolve mais de 30 escritórios de profissionais de arquitetura, design e engenharia, trabalhando nos ambientes, sendo responsável pela geração média de 1,2 mil empregos diretos e indiretos durante o seu período de obras e dos dois meses de exposição.
O designer de interiores Sérgio Palmeira é um dos “filhos” da primeira edição da mostra que aconteceu em 2006, no mesmo lugar. Para este ano, ele calcula uma movimentação de cerca de um R$ 1 milhão para montar o seu espaço.
“Para fazer um projeto se envolvem no mínimo 60 pessoas por espaço, que compreende obra, estrutura metálica, gesso, pintura, elétrica, marcenaria, vidro e esquadrias, papel de parede, cortina, mobiliário, paisagismo, iluminação e som, além da geração de empregos indiretos”, destaca.
Coluna Metro Quadrado de 13/10/22
Cocar criado pela designer têxtil Naira Rezende será usado na decoração de ambiente da Casa Cor Crédito: CasaCor/Divulgação
Responsável por ditar tendências do que será da arquitetura e decoração, a Casa Cor deste ano destaca o uso do celular para controlar até a iluminação dos ambientes, como é o caso do espaço assinado pela arquiteta Bruna Perim, com lâmpadas automáticas e dimerizáveis, cuja intensidade pode ser regularizada com um toque no celular.
A cultura de outros Estados também invade os espaços. A arquiteta paraense Alessandra Cohen, responsável pelo restaurante que tem área de 80m², usará na decoração um cocar criado pela designer têxtil paulista Naira Rezende. O acessório possui 1,10m de altura x 85 cm de largura e é uma das peças mais importantes da decoração do ambiente.

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