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Valorização imobiliária

Imóveis rendem mais que investimentos tradicionais no Espírito Santo

Pesquisa divulgada pela Ademi-ES analisou imóveis residenciais nos principais bairros das duas maiores cidades capixabas nos últimos dez anos

Publicado em 31 de Outubro de 2022 às 01:58

Públicado em 

31 out 2022 às 01:58
Mercado Imobiliário

Colunista

Mercado Imobiliário

Vista geral do Bairro Praia do Canto, em Vitória
Praia do Canto foi o bairro que apresentou o maior crescimento na valorização imobiliária, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
*Eduardo Fontes
Na última semana, a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES) divulgou uma nova pesquisa sobre a valorização dos imóveis de Vitória e Vila Velha nos últimos dez anos.
A pesquisa analisou imóveis residenciais nos principais bairros das duas maiores cidades capixabas. Por falta de amostragem suficiente, os municípios de Serra e Cariacica não puderam ser contemplados.
Mas fomos além em outros pontos. Neste ano, o trabalho da equipe avançou também sobre o que de mais importante aconteceu no país e no exterior no ambiente político e econômico. Fatos importantes impactaram diretamente no consumo e, consequentemente, na compra do imóvel.
Após a análise dos dados coletados, a pesquisa mostrou novamente uma valorização imobiliária consistente e superior a algumas aplicações financeiras. Em Vitória, o bairro da Praia do Canto foi o que apresentou maior crescimento, 128,01%. Em Vila Velha, a maior valorização encontrada foi em Itapoã, com valorização média apresentada de 144,60% no período pesquisado.
Assim, um imóvel de quatro quartos da Praia do Canto, que tinha preço inicial de venda de R$ 900 mil, em 2012, hoje é avaliado por R$ 2.052.090,00. No caso de Vila Velha, uma unidade de três quartos, em Itapoã, vendida a R$ 386 mil no ano de 2012, atualmente tem o valor de R$ 944.156,00, no mercado de imóveis prontos.
Na avaliação da pesquisa da Ademi-ES, o bom desempenho do setor deve-se a inúmeros fatores, sendo o mais relevante a relação risco-retorno. O imóvel é um dos ativos mais seguros para se investir no mundo, com retornos elevados e risco baixo.
Em cenários de instabilidade econômica, o investimento em imóveis preserva e pode até mesmo aumentar o patrimônio, enquanto outros ativos financeiros oscilam com retração ou perda real.
Aliás, um estudo feito recentemente pela Real Estate Economic Rocks divulgou que os imóveis constituem a maior classe de ativo do mundo. São mais de 330 trilhões de dólares, entre imóveis residenciais, agrícolas (fazendas e sítios) e comerciais (salas, lojas, galpões, shopping, hotéis).
Recentemente, escrevi um artigo sobre a importância do investimento e a rentabilidade do nosso mercado imobiliário quando bem feito pelo adquirente. Os números da nova pesquisa da Ademi-ES confirmam a força do nosso mercado imobiliário capixaba, sendo imóvel um bem seguro e rentável.
E quando olhamos pelo retrovisor para o que aconteceu em nosso país, esta valorização chama ainda mais atenção. O que nos permite reconhecer que este é o melhor investimento ao longo do tempo.
*Eduardo Fontes é presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES)
Eduardo Fontes é o atual presidente da Ademi-ES.
Eduardo Fontes: " O imóvel é um dos ativos mais seguros para se investir no mundo, com retornos elevados e risco baixo" Crédito: Fabrício Santos

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Mercado Imobiliário

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