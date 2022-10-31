Imóveis rendem mais que investimentos tradicionais no Espírito Santo

Praia do Canto foi o bairro que apresentou o maior crescimento na valorização imobiliária, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

*Eduardo Fontes

Na última semana, a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES) divulgou uma nova pesquisa sobre a valorização dos imóveis de Vitória e Vila Velha nos últimos dez anos.

A pesquisa analisou imóveis residenciais nos principais bairros das duas maiores cidades capixabas. Por falta de amostragem suficiente, os municípios de Serra e Cariacica não puderam ser contemplados.

Mas fomos além em outros pontos. Neste ano, o trabalho da equipe avançou também sobre o que de mais importante aconteceu no país e no exterior no ambiente político e econômico. Fatos importantes impactaram diretamente no consumo e, consequentemente, na compra do imóvel.

Após a análise dos dados coletados, a pesquisa mostrou novamente uma valorização imobiliária consistente e superior a algumas aplicações financeiras. Em Vitória, o bairro da Praia do Canto foi o que apresentou maior crescimento, 128,01%. Em Vila Velha, a maior valorização encontrada foi em Itapoã, com valorização média apresentada de 144,60% no período pesquisado.

Assim, um imóvel de quatro quartos da Praia do Canto, que tinha preço inicial de venda de R$ 900 mil, em 2012, hoje é avaliado por R$ 2.052.090,00. No caso de Vila Velha, uma unidade de três quartos, em Itapoã, vendida a R$ 386 mil no ano de 2012, atualmente tem o valor de R$ 944.156,00, no mercado de imóveis prontos.

Na avaliação da pesquisa da Ademi-ES, o bom desempenho do setor deve-se a inúmeros fatores, sendo o mais relevante a relação risco-retorno. O imóvel é um dos ativos mais seguros para se investir no mundo, com retornos elevados e risco baixo.

Em cenários de instabilidade econômica, o investimento em imóveis preserva e pode até mesmo aumentar o patrimônio, enquanto outros ativos financeiros oscilam com retração ou perda real.

Aliás, um estudo feito recentemente pela Real Estate Economic Rocks divulgou que os imóveis constituem a maior classe de ativo do mundo. São mais de 330 trilhões de dólares, entre imóveis residenciais, agrícolas (fazendas e sítios) e comerciais (salas, lojas, galpões, shopping, hotéis).

E quando olhamos pelo retrovisor para o que aconteceu em nosso país, esta valorização chama ainda mais atenção. O que nos permite reconhecer que este é o melhor investimento ao longo do tempo.

*Eduardo Fontes é presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES)