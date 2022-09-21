Censo imobiliário confirma crescimento saudável do setor no ES

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Lançamentos

Existem hoje 137 empreendimentos lançados ou em construção nestes cinco municípios da Região Metropolitana da Grande Vitória, totalizando 14.392 unidades. Vitória abriga 3040 destas unidades; Serra, 3587; e Vila Velha, 6897. Embora expressivo, este número ainda é bastante distante do ápice da expansão do setor, detectada em 2012, com 36.461 unidades, mas 36,75% superior ao período de maior recuo, 2019, com 10.524 unidades.

02

Vendas

2 - Destas 14.392 unidades, 64,8% estão vendidas. Em Vitória este número atinge 72,3%. Mas há outro ponto ainda mais relevante: as construtoras chegam na fase de acabamento dos empreendimentos com 77,5% das unidades comercializadas. Se considerarmos que o período que antecede a entrega de um produto é um bom momento de vendas, podemos inferir que as construtoras chegam ao habite-se dos seus empreendimentos com os estoques baixos, senão zerados.

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Velocidade sobre oferta