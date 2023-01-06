Canais digitais nos processos de venda de imóveis como tendência

O novo consumidor está impulsionado pelo avanço do mercado digital Crédito: Shutterstock

O mercado imobiliário tem procurado cada vez mais se inserir na transformação digital. De acordo com uma pesquisa da Brain Inteligência Estratégica, mais de 50% dos compradores de imóveis no Brasil passam pelo processo digital antes de efetivar a compra.

O novo consumidor está impulsionado pelo avanço do mercado digital e o mercado imobiliário tem buscado acompanhar as novas tendências. O presidente da Morar Construtora, Rodrigo Almeida, conta que as vendas atreladas aos canais digitais já são realidade na empresa, mas, segundo ele, é preciso estratégia para conseguir conquistar o consumidor de forma correta.

“O consumidor está cada dia mais exigente. Não basta apenas estar presente nos canais digitais, hoje é necessário criar conteúdos que falem e conquistem os usuários para que mais clientes sejam impactados e, consequentemente, resulte em mais vendas. É um grande desafio”, explica.

Ambiente da Casa Cor 2022 será doado e mantido no 38º BI

Suíte do Filho

Dentro do 38º Batalhão de Infantaria, em Vila Velha, existe um hotel de trânsito dos militares. O espaço, que recebeu a Casa Cor Espírito Santo 2022, vai ter parte da mostra incorporada ao hotel como doação dos profissionais envolvidos no projeto e alternativa sustentável, evitando o descarte de uma série de materiais.

Uma dessas partes será a Suíte do Filho, projeto da designer de interiores Marina Brochieri, com a marcenaria de Júnior Pignaton e da JHP Marcenaria. Idealizada com referências atuais, ela traz alguns diferenciais como closet aberto, uso do metalon e do estilo industrial, conciliado com elementos aconchegantes. Partes dos demais ambientes também serão mantidos no hotel.

“Vamos entregar essa acomodação para uso no hotel de trânsito dos militares, a suíte 9. É uma melhoria para o ambiente, e uma forma de agradecer pela disponibilidade do espaço. E agradeço também a todos os parceiros e fornecedores que abraçaram este projeto comigo”, destaca Marina.

Procura de imóveis em alta, em Vila Velha

Bairro Jockey de Itaparica terá dois lançamentos da Argo em 2023 Crédito: Fernando Madeira

O diretor de vendas da Argo, Emerson Lima, se mostra animado com o crescimento do setor da construção civil no Espírito Santo, em especial no município de Vila Velha, onde a empresa tem investido com uma série de lançamentos, principalmente no bairro Jockey de Itaparica.

“A cidade é uma das mais escolhidas pela facilidade, comodidade e pela qualidade de vida que oferece aos seus trabalhadores e residentes, além de promover empreendimentos em localizações privilegiadas do município”, conta.

Ele adianta o lançamento de mais dois novos empreendimentos no município, este ano, no bairro Jockey de Itaparica – o Pier Boulevard e o Alameda Boulevard. “Este é apenas o começo de novos sonhos a serem construídos e realizados em 2023. Em 2022, alcançamos números positivos, vindos como resultados de anos muito bons graças ao desenvolvimento do nosso Estado. Vila Velha, é um grande vetor deste crescimento do mercado imobiliário”, diz.

Bloco verde reduz temperatura em até 14º

Uniplace Easy Life é o primeiro empreendimento da MZI a usar os tijolos ecológicos Crédito: Divulgação/ Metron Engenharia

O “bloco verde” é um tijolo ecológico que se destaca por seus isolamentos térmico e acústico, deixando ambientes mais confortáveis e economizando na construção. A redução de temperatura interna dos ambientes construídos com ele, em relação ao bloco tradicional de concreto, é de cerca de 14º.

A marca foi medida após um teste realizado no empreendimento Uniplace Easy Life da MZI. Este será a primeira obra da empresa a receber a tecnologia. “Em sintonia com os novos tempos, já há alguns anos, fazemos constantes estudos técnicos para tornar nossas obras ainda mais sustentáveis. Cuidar do meio em que vivemos não é mais assunto do futuro, já é presente, por isso, entendemos como fundamental para o setor da construção civil incorporar práticas sustentáveis em suas atividades”, conta a diretora da MZI, Rachel Menezes Gava.

Loteadora instala lixeiras nas praias de Guarapari

Instalação de lixeiras é parte de projeto institucional ecológico da empresa Crédito: Vaz Desenvolvimento Imobiliário/Divulgação

As praias de Bacutia, Peracanga, Bairrista e Guaibura, em Guarapari receberam a instalação de 40 lixeiras como parte do projeto institucional ecológico da Vaz Desenvolvimento Imobiliário. A iniciativa, que atende pelo nome de Eco Vaz, prevê ainda ações de preservação de matas nativas, reflorestamento, recuperação de áreas comprometidas, além de preservação de fauna e flora locais. Também há previsão dessa ação ocorrer em outras praias do litoral.