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Em 2023

Canais digitais nos processos de venda de imóveis como tendência

Pesquisa da Brain Inteligência Estratégica mostra que mais de 50% dos compradores de imóveis no Brasil passam pelo processo digital antes de efetivar a compra

Públicado em 

06 jan 2023 às 01:58
Metro Quadrado

Colunista

Metro Quadrado

Pessoa olhando celular
O novo consumidor está impulsionado pelo avanço do mercado digital Crédito: Shutterstock
O mercado imobiliário tem procurado cada vez mais se inserir na transformação digital. De acordo com uma pesquisa da Brain Inteligência Estratégica, mais de 50% dos compradores de imóveis no Brasil passam pelo processo digital antes de efetivar a compra.
O novo consumidor está impulsionado pelo avanço do mercado digital e o mercado imobiliário tem buscado acompanhar as novas tendências. O presidente da Morar Construtora, Rodrigo Almeida, conta que as vendas atreladas aos canais digitais já são realidade na empresa, mas, segundo ele, é preciso estratégia para conseguir conquistar o consumidor de forma correta.

“O consumidor está cada dia mais exigente. Não basta apenas estar presente nos canais digitais, hoje é necessário criar conteúdos que falem e conquistem os usuários para que mais clientes sejam impactados e, consequentemente, resulte em mais vendas. É um grande desafio”, explica.

Ambiente da Casa Cor 2022 será doado e mantido no 38º BI

Suíte do Filho

Dentro do 38º Batalhão de Infantaria, em Vila Velha, existe um hotel de trânsito dos militares. O espaço, que recebeu a Casa Cor Espírito Santo 2022, vai ter parte da mostra incorporada ao hotel como doação dos profissionais envolvidos no projeto e alternativa sustentável, evitando o descarte de uma série de materiais.
Uma dessas partes será a Suíte do Filho, projeto da designer de interiores Marina Brochieri, com a marcenaria de Júnior Pignaton e da JHP Marcenaria. Idealizada com referências atuais, ela traz alguns diferenciais como closet aberto, uso do metalon e do estilo industrial, conciliado com elementos aconchegantes. Partes dos demais ambientes também serão mantidos no hotel.
“Vamos entregar essa acomodação para uso no hotel de trânsito dos militares, a suíte 9. É uma melhoria para o ambiente, e uma forma de agradecer pela disponibilidade do espaço. E agradeço também a todos os parceiros e fornecedores que abraçaram este projeto comigo”, destaca Marina.

Procura de imóveis em alta, em Vila Velha

Vista do bairro Jockey de Itaparica
Bairro Jockey de Itaparica terá dois lançamentos da Argo em 2023 Crédito: Fernando Madeira
O diretor de vendas da Argo, Emerson Lima, se mostra animado com o crescimento do setor da construção civil no Espírito Santo, em especial no município de Vila Velha, onde a empresa tem investido com uma série de lançamentos, principalmente no bairro Jockey de Itaparica.
“A cidade é uma das mais escolhidas pela facilidade, comodidade e pela qualidade de vida que oferece aos seus trabalhadores e residentes, além de promover empreendimentos em localizações privilegiadas do município”, conta.
Ele adianta o lançamento de mais dois novos empreendimentos no município, este ano, no bairro Jockey de Itaparica – o Pier Boulevard e o Alameda Boulevard. “Este é apenas o começo de novos sonhos a serem construídos e realizados em 2023. Em 2022, alcançamos números positivos, vindos como resultados de anos muito bons graças ao desenvolvimento do nosso Estado. Vila Velha, é um grande vetor deste crescimento do mercado imobiliário”, diz.

Bloco verde reduz temperatura em até 14º

Uniplace
Uniplace Easy Life é o primeiro empreendimento da MZI a usar os tijolos ecológicos Crédito: Divulgação/ Metron Engenharia
O “bloco verde” é um tijolo ecológico que se destaca por seus isolamentos térmico e acústico, deixando ambientes mais confortáveis e economizando na construção. A redução de temperatura interna dos ambientes construídos com ele, em relação ao bloco tradicional de concreto, é de cerca de 14º.
A marca foi medida após um teste realizado no empreendimento Uniplace Easy Life da MZI. Este será a primeira obra da empresa a receber a tecnologia. “Em sintonia com os novos tempos, já há alguns anos, fazemos constantes estudos técnicos para tornar nossas obras ainda mais sustentáveis. Cuidar do meio em que vivemos não é mais assunto do futuro, já é presente, por isso, entendemos como fundamental para o setor da construção civil incorporar práticas sustentáveis em suas atividades”, conta a diretora da MZI, Rachel Menezes Gava.

Loteadora instala lixeiras nas praias de Guarapari

Lixeiras da Vaz instaladas em Guarapari
Instalação de lixeiras é parte de projeto institucional ecológico da empresa Crédito: Vaz Desenvolvimento Imobiliário/Divulgação
As praias de Bacutia, Peracanga, Bairrista e Guaibura, em Guarapari receberam a instalação de 40 lixeiras como parte do projeto institucional ecológico da Vaz Desenvolvimento Imobiliário. A iniciativa, que atende pelo nome de Eco Vaz, prevê ainda ações de preservação de matas nativas, reflorestamento, recuperação de áreas comprometidas, além de preservação de fauna e flora locais. Também há previsão dessa ação ocorrer em outras praias do litoral.
Para o CEO da empresa, Douglas Vaz, investir em projetos focados na sustentabilidade, sobretudo visando a conscientização das pessoas e o incentivo às questões do meio ambiente, é missão de todos. “O projeto motiva outras empresas a fazerem seu papel. Respeitar e olhar para o meio ambiente é muito importante. Ficamos muito felizes em colaborar com mais um projeto voltado para a natureza, afinal, preserve ela, que ela preserva você”, conta.

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Novidades, o que é tendência e bastidores do mercado imobiliário capixaba e do mundo da arquitetura, design e decoração, em conteúdos produzidos pelas editoras Flávia Martins, Karine Nobre e Lara Rosado

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