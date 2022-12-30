Rede capixaba de design store abre sua primeira loja na Serra

Loja foi inaugurada em dezembro e há planos de inauguração de mais uma na Grande Vitória Crédito: Casa Namorada/Divulgação

O Espírito Santo tem agora uma rede de design store para chamar de sua. Inaugurada no início do mês, na Serra, a loja piloto da Casa Namorada, traz um conceito segmentado de loja de decoração, utilidades domésticas e mobiliário. Trabalhando com marcas premium, a nova loja teve um investimento de R$ 10 milhões.

O fundador da rede, Allan Moraes Azevedo, adianta que está pensando em expandir já em 2023. Além de mais uma loja dentro da Grande Vitória, o conceito deve ser expandido para o Sul da Bahia e Rio de Janeiro.

“Ainda estamos estudando o local da abertura da nossa próxima loja, mas a intenção é que seja na Grande Vitória. Temos uma expectativa de até três anos para termos retorno financeiro deste investimento. Mas o retorno social já está acontecendo, principalmente com os feedbacks positivos que temos recebido desde a nossa inauguração”, diz.

Loja traz conceito segmentado em decoração, utilidades domésticas e mobiliário Crédito: Casa Namorada/Divulgação

Ele conta que a home store possui, em seu catálogo , mais de 3 mil itens voltados para quem vai decorar a casa ou escritório ou mesmo presentear. O portfólio de produtos conta com itens de cama, mesa e banho, trazendo designs inéditos, além de itens de jardinagem, pequenos móveis, objetos de decoração, tapeçaria, cestaria, potes, faqueiros, utensílios de cozinha e móveis para jardim.

“A loja também tem um empório com produtos diferenciados. Inicialmente, são produtos vindos do Sul do país, mas pretendemos trazer, em breve produtos locais para serem comercializados nesse espaço. E também realizamos workshops gratuitos. O mais recente foi com o designer floral Jab Pasolini, que ensinou a fazer arranjos de flores”, acrescenta.