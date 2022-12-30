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Decoração e utilidades

Rede capixaba de design store abre sua primeira loja na Serra

Com um investimento de R$ 10 milhões, conceito será expandido para outras cidades da Grande Vitória e também fora do Espírito Santo

Publicado em 30 de Dezembro de 2022 às 01:58

Públicado em 

30 dez 2022 às 01:58
Metro Quadrado

Colunista

Metro Quadrado

Loja Casa Namorada
Loja foi inaugurada em dezembro e há planos de inauguração de mais uma na Grande Vitória Crédito: Casa Namorada/Divulgação
O Espírito Santo tem agora uma rede de design store para chamar de sua. Inaugurada no início do mês, na Serra, a loja piloto da Casa Namorada, traz um conceito segmentado de loja de decoração, utilidades domésticas e mobiliário. Trabalhando com marcas premium, a nova loja teve um investimento de R$ 10 milhões.

O fundador da rede, Allan Moraes Azevedo, adianta que está pensando em expandir já em 2023. Além de mais uma loja dentro da Grande Vitória, o conceito deve ser expandido para o Sul da Bahia e Rio de Janeiro.
“Ainda estamos estudando o local da abertura da nossa próxima loja, mas a intenção é que seja na Grande Vitória. Temos uma expectativa de até três anos para termos retorno financeiro deste investimento. Mas o retorno social já está acontecendo, principalmente com os feedbacks positivos que temos recebido desde a nossa inauguração”, diz.
Loja Casa Namorada
Loja traz conceito segmentado em decoração, utilidades domésticas e mobiliário Crédito: Casa Namorada/Divulgação
Ele conta que a home store possui, em seu catálogo , mais de 3 mil itens voltados para quem vai decorar a casa ou escritório ou mesmo presentear. O portfólio de produtos conta com itens de cama, mesa e banho, trazendo designs inéditos, além de itens de jardinagem, pequenos móveis, objetos de decoração, tapeçaria, cestaria, potes, faqueiros, utensílios de cozinha e móveis para jardim.
“A loja também tem um empório com produtos diferenciados. Inicialmente, são produtos vindos do Sul do país, mas pretendemos trazer, em breve produtos locais para serem comercializados nesse espaço. E também realizamos workshops gratuitos. O mais recente foi com o designer floral Jab Pasolini, que ensinou a fazer arranjos de flores”, acrescenta.
Loja Casa Namorada
Home store possui em seu catálogo mais de 3 mil itens, entre eles opções para mesa posta Crédito: Casa Namorada/Divulgação

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