E a cor escolhida pela Pantone para 2023 é… Viva Magenta

A Viva Magenta estará presente em projetos de design e decoração Crédito: Reprodução Pantone/Divulgação

Como acontece todos os anos, desde 1999, a Pantone elegeu, na última semana, a cor do ano. E ela vem da família dos vermelhos: intitulada de Viva Magenta, a nova cor promete ser o destaque na decoração e no design e está ligada às ideias de exuberância, impulsionando a celebração, a alegria e o otimismo, segundo a defesa da instituição.

“Nesta era repleta de tecnologia, procuramos nos inspirar na natureza e naquilo que é real. Pantone 18-1750 Viva Magenta descende da família dos tintos e foi criado inspirado no vermelho da cochonilha, um dos corantes mais preciosos do mundo, pertencendo à família dos corantes naturais, sendo um dos mais fortes e brilhantes que existem no mundo”, conta a diretora executiva do Pantone Color Institute, Leatrice Eiseman.

Junto com a Viva Magenta é também criada uma paleta de cores que combina com ela. A intenção é que essas cores trabalhem bem umas com as outras. Ao todo, oito tons foram lançados e intitulados de Magentaverse: Corniso Pálido, Areia Cinza, Cinza Lilás, Pale Khaki, Campos de Centeio, Cinza Ágata, Plein Air, além da cor do ano.

A inspiração do nome da paleta de cores veio da tendência atual, onde o metaverso tem sido explorado por várias empresas, buscando unir o virtual e o real, segundo o vice-presidente da Pantone, Laurie Pressman. Ele também contou que a cor é escolhida por um time de global de experts em cores, que filtra novas influências e cores ao redor do mundo.

Paleta de cores foi lançada pela Pantone foi chamada de Magentaverse Crédito: Reprodução Pantone/Divulgação

“A escolha da Cor do Ano Pantone é um processo meticuloso que envolve ponderação e cuidadosa análise de tendências. A cor escolhida é aquela que atinge o nível mais alto de uma cor no nível macro como tendência”, diz.

Ele também acrescenta que a cor selecionada reflete uma tendência que vem sendo observada ao longo do tempo e será vista em todas as áreas do design. “É uma cor que serve para a expressão de um mood ou de uma atitude por parte dos consumidores, uma cor que irá reverberar em todo o mundo, uma cor que reflete o que as pessoas estão buscando, uma cor que pode ser a resposta em relação àquilo que elas estão buscando e necessitando.”

Brises de PVC nas tendências da decoração e arquitetura

Brises em PVC podem ser utilizados em projetos de decoração e revestimento de fachadas Crédito: Divulgação

E por falar em tendências para 2023, uma que tem crescido entre o meio do design e da arquitetura é a utilização dos brises em PVC. Muito utilizado em fachadas, esse tipo de revestimento tem aparecido também na decoração de cômodos como quartos e salas e podem ser horizontais, verticais, perfurados ou produzidos em chapas planas.

O nome origina-se do francês brise-soleil, que significa “quebra-sol”. De acordo com a arquiteta e diretora da Innovare, Roberta Drummond, são elementos que ajudam a controlar a entrada de luminosidade e controle da ventilação natural do ambiente.

“Os brises de PVC são diferenciados por sua alta capacidade de impedir o recaimento dos raios solares, evitando a manifestação de excesso de calor. O material é ainda mais indicado em salas e na separação entre um ambiente e outro, mas também pode ser aplicado na parte interna ou externa do cômodo”, diz.

Cenário promissor para imóveis econômicos

Mudanças ajudaram a aquecer o mercado de imóveis econômicos Crédito: Freepik

As mudanças realizadas pelo Governo Federal no Programa Casa Verde e Amarela ajudaram a aquecer o mercado imobiliário, principalmente relacionado aos imóveis econômicos, dentro do programa Casa Verde e Amarela. Segundo o presidente da Morar Construtora, Rodrigo Almeida, as medidas de manutenção do programa geraram aumento do poder de compra dos consumidores e ele vê com otimismo o mercado para 2023.

“Iniciamos o ano com a economia estagnada e previsões cautelosas de crescimento do país como um todo, mas no último trimestre fomos surpreendidos com bons resultados no setor de imóveis. Acreditamos que 2023 tem tudo para ser promissor”, observa.

Segundo pesquisa realizada pela Brain Inteligência Estratégica, em parceria com a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), 62% dos empresários do setor acreditam que o mercado imobiliário em 2023 estará melhor do que este ano. Além disso, 55% dos entrevistados disseram que as vendas de 2022 estiveram de acordo ou acima das metas previstas no início do ano.

“Foi um ano bastante promissor. O mercado imobiliário é um setor bastante sólido no Brasil e no Espírito Santo. A tendência é que as negociações aumentem em 2023. O mercado está bastante otimista”, diz.

Horta em casa

Box permite cultivar até seis plantas diferentes Crédito: Apex/Divulgação

Cada novo morador do Showa Nature Living, empreendimento do grupo Apex na Praia da Costa, recebe uma horta inteligente após a compra do imóvel. O box permite cultivar até seis plantas diferentes e já vem tudo o que elas precisam: substrato com nutrientes na medida certa, pH controlado e sementes selecionadas. O mimo ainda é feito com plástico reciclado.

Desafio acadêmico com inscrições prorrogadas

Ambiente projetado com Quartzito Mont Blanc Crédito: Centrorochas

Vai até o dia 18 de dezembro a prorrogação para estudantes e recém-formados em Arquitetura e Urbanismo se inscreverem no Desafio Natural Stone – 1º Prêmio Acadêmico Brasileiro de Arquitetura.

Realizado pelo Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais (Centrorochas), com a World Natural Stone Association (Wonasa) e a Vitoria Stone Fair, o desafio vai dar uma viagem internacional, com direito a acompanhante, para participar da Feira Marmomac 2023, na Itália, principal evento do setor de rochas ornamentais do mundo.