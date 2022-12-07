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Ano novo, cores novas

Vai pintar a casa? Confira as cores que serão tendência em 2023

Uma maneira mais rápida e simples de preparar a casa para iniciar o novo ano, ou mesmo dar aquele upgrade nos ambientes, é investindo na pintura das paredes

Publicado em 07 de Dezembro de 2022 às 16:39

Laura Gomes

Laura Gomes

Publicado em 

07 dez 2022 às 16:39
Tendência de cores e decoração 2023
Cores neutras vão continuar em alta em 2023 Crédito: Coral/Divulgação
Para quem está pensando em fazer uma reforma rápida em casa, uma das opções é mudar as cores dos ambientes, dando aquele ar de novidade e mudança, mas sem gastar muito. E para ajudar a entender as tendências, especialistas falam sobre as cores que estarão em alta a partir de 2023. 
O desejo de conectar a casa com a natureza deve permanecer, refletindo a tendência que nasceu após o isolamento social, no período mais intenso da pandemia. Isso está estampado na escolha das cores também, já que os tons neutros e terrosos continuam em alta, como  afirma a arquiteta e designer de interiores, Fernanda Calazans.
“Os tons terrosos e neutros continuam como tendência, mas como uma base, permitindo a adição de energia com os tons vibrantes. A busca pela simplicidade, conexão com a família e amigos, bem como a busca pela qualidade de vida também continuam como destaques em 2023."
Tendência de cores e decoração 2023
Tons terrosos no ambiente vão continuar a tendência que se iniciou no pós-pandemia Crédito: Divulgação/Suvinil

Principais cores 

Uma das cores que deve ganhar destaque é o laranja, junto com tons escuros do verde, azul e vermelho.  "A forma mais barata e simples de mudar a sua casa é com a pintura. Hoje temos à disposição um leque de possibilidades, então é só usar a criatividade", afirma a arquiteta Bruna Perim.
Entre as cores em alta no mercado para o próximo ano, ela destaca o verde-escuro, que significa harmonia, confiabilidade, equilíbrio, compaixão e esperança.
"É considerada uma cor com 'baixa pressão arterial', portanto, você pode usar em locais que gostaria de obter uma sensação de conforto e relaxamento. Outra opção é o azul-escuro, que possui um comportamento similar ao verde, transmitindo lealdade, responsabilidade. Presente em salas de reunião por exemplo, com o intuito de acalmar a comunicação", diz. 

Cor do ano 

O Viva Magenta foi eleito pela Pantone como a cor do ano. Segundo a apresentação da cor, este é um tom da família dos vermelhos, sendo uma cor "poderosa, que estimula o afeto entre as pessoas e aquece ambientes frios".
"Viva magenta, é um tom quente e vivido, que traz essa cor alegre para dentro da casa. Serve para todos os ambientes, unindo equilíbrio entre tons terrenos e neutros com pontos de cor que remetem à natureza", afirma a arquiteta Carol Zamboni. 
Cor do ano eleita pela Pantone
Viva Magenta é a cor do ano eleita pela Pantone Crédito: Reprodução: Pantone
Outras apostas estão nas paletas elaboradas por meio de estudos realizados pelas empresas Coral, Sherwin-Williams e Suvinil, que lançaram coleções novas para 2023. A primeira delas, escolhida pela Coral, representa o momento de introspecção e busca por bem-estar e foi nomeada como Silêncio de Inverno. Trata-se de um tom esverdeado claro e terroso, que busca tornar a casa um lugar mais aconchegante.
O estudo também reuniu quatro novas paletas, que refletem as diferentes maneiras de a natureza estar presente no dia a dia das pessoas. "Todas as 37 cores em nossas paletas são feitas para serem utilizadas em conjunto, uma maneira fácil de criar combinações inspiradoras que, além de seguirem as tendências mais recentes, são também práticas", diz a gerente de comunicação e cores da AkzoNobel América Latina, Juliana Zaponi.
Tendência de cores e decoração 2023
Tom esverdeado claro e terroso: deixa o ambiente mais aconchegante Crédito: Coral/Divulgação
Já a multinacional americana Sherwin-Williams aposta em um tom neutro, quente e acolhedor. A cor Meu Caminho traz o rosado como princípio e a possibilidade de ser utilizada em espaços internos e externos. 
A coleção de cores da marca, que recebeu o nome de Terra, apresenta um total de 40 cores, divididas em quatro paletas: Bioma, Saberes, Essencial e Origem, em que predominam tons neutros, terrosos, com pouca saturação e a presença de tons frios pastel acinzentado.
Tendência de cores e decoração 2023
A cor Meu Caminho traz o rosado como princípio Crédito: Sherwin-Willians/Divulgação
Tendência de cores e decoração 2023
Cor pode ser usada tanto em ambientes internos quanto externos Crédito: Sherwin-Williams/Divulgação
Outra cor que deve ser tendência para 2023 é a Calcita Alaranjada da Suvinil, indica o gerente de marketing da Politintas Rafael Motta. O tom alaranjado eleva a energia e ressalta a inovação. A tonalidade é inspirada no mineral de mesmo nome e remete aos tons de laranja dos anos 1970.
Batizado de “O Poder das Cores”, o estudo reuniu 26 cores, divididas em cinco paletas. Juntamente com a Calcita Alaranjada, a marca lança a versão limitada Cores da Terra, 100% mineral. Trata-se de uma combinação de argilas, dispensando o uso de pigmentos sintéticos em sua composição.
Tinta em coloração terrosa
A Calcita Alaranjada traz de volta os tons de laranja dos anos 1970 Crédito: Sulvinil

Além das paredes

Presente em diversos aspectos, as cores, não necessariamente, precisam estar nas paredes e revestimentos. A decoração é a composição do todo e por isso, para inovar e trazer os novos ares do próximo ano para dentro dos lares, é preciso dar cor também aos adornos, objetos e até mesmo à iluminação.
“Adicionar cores nos detalhes, como por exemplo: almofadas, mantas, quadros e tapetes é muito importante. Adicionar texturas nesses elementos para trazer aconchego para os espaços também é uma ótima pedida”, explica a arquiteta e designer de interiores, Fernanda Calazans.

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