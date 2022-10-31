Pastilhas voltam a ser tendência em ambientes customizados

Segundo o gerente da Cerâmica Atlas, Rui Valeije, as pastilhas podem ser utilizadas em praticamente todos os espaços da casa Crédito: Projeto de Interiores de Roberta Nakazone e Xuxu Guimarães e Foto de Rita Bonanata

Para quem gosta de cor e quer investir em ambientes de decoração customizados, as pastilhas podem ser ferramentas aliadas na hora de repaginar um cômodo. Isso porque, além de estarem disponíveis em vários tamanhos, elas possuem qualidade técnica, resistência e o melhor: durabilidade.

É o que afirma o gerente da Cerâmica Atlas, Rui Valeije. Segundo ele, “as peças podem ser utilizadas em praticamente todos os espaços da casa, sendo possível fazer muitas combinações diferentes e até mesmo combiná-las com outros revestimentos.”

Bem diferente das tendências do passado, em que as pastilhas eram utilizadas apenas em banheiros e cozinhas, por exemplo, hoje, elas têm ganhado destaque até mesmo em áreas sociais, como sala de estar, de jantar e quartos. Além disso, elas também têm sido bem utilizadas em fachadas, tanto residenciais, quanto de prédios e condomínios.

Hoje, as pastilhas têm ganhado destaque até mesmo em áreas sociais, como sala de estar, de jantar e quartos Crédito: Projeto da arquiteta Vanessa Ribeiro, da Quattrino Arquitetura com foto de Luis Gomes

“As pastilhas vêm unidas por pontos de cola, que formam placas e, assim, agilizam a instalação em pisos e paredes, em um sistema chamado Drop-System. Portanto, a customização consiste em ‘desmontar’ um local específico da placa, depois do projeto bem definido e, com a ajuda de outras cores, formar o desenho escolhido. Para que o resultado fique conforme o desejado, o ideal é buscar profissionais experientes”, explica Rui Valeije.

Mas ainda vale usar pastilha?

A conselheira do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU-ES) e arquiteta Renata Modenesi reforça que a aplicação atual das pastilhas é um pouco diferente das tendências do passado. Isso porque, existe hoje, no mercado, uma demanda por revestimentos um pouco maiores para evitar o rejunte entre as peças.

“Por isso é que existem linhas mais diferenciadas. As pastilhas têm vindo com outros formatos e desenhos. A linha bonbon, por exemplo, já conta com formatos mais orgânicos e quase arredondados”, pontua Modenesi.

E para quem já se convenceu pelo uso das pastilhas e quer investir em um ambiente customizado, separamos algumas dicas de tendências e aplicação. Confira:

01 Cores em alta Assim como o design biofílico, cores inspiradas em elementos da natureza e mais próximas desses ambientes externos estão em alta. Por isso, vale investir nos tons terrosos, azuis e verdes. 02 Vale misturar? Para o gerente da Cerâmica Atlas, Rui Valeije, é possível investir em uma mistura de pastilhas de diferentes tamanhos e tonalidades, de forma que criem um efeito surpreendente. “Também é possível fazer um mix entre pastilhas e outros revestimentos, por exemplo, para delimitar espaços”, destaca. 03 Como aplicar? Ainda de acordo com ele, por se tratar de um produto de alta qualidade e rico em detalhes, a recomendação é sempre contratar profissionais que tenham experiência na aplicação de pastilhas. “São inúmeras as maneiras de aplicação pois, como falamos, a pastilha é muito versátil”, finaliza.