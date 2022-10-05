Tons escuros ou coloridos? Saiba as tendências para louças e metais

A tecnologia e o design diferenciado são características em alta Crédito: Projeto de Patrícia Davel

Presentes em quase todos os cômodos das casas, as louças e os metais quando bem escolhidas fazem toda a diferença na decoração dos ambientes. Afinal, esses itens ajudam a harmonizar os espaços e podem até se destacar como pontos chaves dentro dos projetos arquitetônicos. Ou seja, dos modelos mais clássicos aos mais modernos, vale a pena ficar de olho nessas tendências.

É o que garante a designer de interiores Patrícia Davel. Segundo ela, a tecnologia e o design diferenciado são características em alta no mercado. Entretanto, tons mais escuros como a cor preta também são destaques em acabamentos foscos. Principalmente, porque facilita o trabalho de harmonização com os revestimentos e ajudam até a agregar mais personalidade ao ambiente.

“Minhas apostas são nos estilos minimalistas, em que o branco não perde a vez e continua em alta. Em projetos mais tradicionais ou limpos, acredito que o preto e os tons escuros vão ficar por um bom tempo ainda, principalmente entre os metais. Nas louças, essas cores podem ficar em um tempo mais reduzido devido à visibilidade no que se refere à limpeza e à higiene”, ressalta.

A COR TAMBÉM TEM VEZ

Entretanto, nem tudo está perdido para os amantes de espaços coloridos. Isso porque, segundo a gerente da Bremenkamp Material de Construção, Marissa Bremenkamp, ainda há espaço para esses itens no mercado. Até porque é possível fazer combinações com tons mais escuros. E também podem ser ótimas alternativas na hora de compor uma decoração.

Tendências nas louças e metais

“Eu acho que os metais e as louças coloridas vieram para ficar. A Docol tem uma linha incrível de torneiras e acabamentos em cobre, preto e grafite, as cores queridinhas do momento. As louças acompanham o movimento e se destacam entre os acabamentos mates e as cores mais escuras também”, afirma.

TECNOLOGIA NO FUTURO

Quem também confirma a tendência dos tons foscos de preto e marrom é a arquiteta e conselheira do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU-ES) Renata Modenesi. Inclusive, ela adotou esse estilo no próprio lavabo do escritório e afirma que enxerga, em um futuro próximo para esses itens, tendências de automatização das ferramentas.

“Vemos muito no Japão vasos suspensos e tecnológicos. Existe até uma torneira da Dalcol que consegue retirar os odores da mão. Além de opções que conseguem fornecer água quente e até com gás”, exemplifica.

Quem está pensando em reformar ou de olho nas louças e metais para a casa nova, listamos algumas das tendências e de como aplicar nos espaços. Confira:

3 TENDÊNCIAS APONTADAS POR ESPECIALISTAS

01 Cores escuras A cor preta não saiu de moda quando o assunto é louças e metais. Os tons escuros ajudam a compor o ambiente, principalmente em acabamentos foscos ou touch, que promovem um toque mais suave. 02 Cobre e grafite Mas quem quer fugir do básico e deixar o ambiente com mais personalidade, pode investir em tons de cobre e grafite, as cores mais queridinhas do momento. 03 Automatização Cada vez mais tecnológicas, as torneiras já conseguem retirar os odores das mãos ao lavar e ainda conseguem despejar água quente ou com gás. O futuro chegou até para as louças e metais.

DICAS RÁPIDAS