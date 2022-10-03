Dicas simples para ajudar a renovar o banheiro de imóvel alugado

Ao contrário do que a maioria pensa, é sim possível fazer a diferença na decoração do banheiro sem gastar muito. Adicionar alguns quadros e mudar a posição dos espelhos, por exemplo, são dicas poderosas. Principalmente para quem mora de aluguel e não quer fazer reformas muito bruscas no ambiente.
Mas não para por aí. O arquiteto Leandro Neves, parceiro da Ideia Glass, ainda recomenda a troca dos metais, plantinhas para absorção da umidade e a pintura do espaço, seja com tinta, seja com aplicação de papel de parede. O único segredo, segundo ele, é planejar.
“É muito importante levar em conta nossa personalidade ao decorar o banheiro para deixar o ambiente agradável. Optar por uma reforma sem projeto pode acabar custando caro ao longo do processo. Sem ter um prazo definido para término, a chance de tomar decisões precipitadas é enorme, o que aumenta as chances de desperdício de recursos e dinheiro”, destaca.
Ou seja, escolher um bom profissional é um passo primordial durante esse processo. Afinal, além de ajudar no cronograma, ele também é quem pode apontar as tendências que estão em alta e outras que já saíram de moda.
“O papel de parede já foi visto como 'brega' por muitas pessoas, mas hoje é um material excelente e que realmente faz uma diferença no cômodo. Além de possuir uma aplicação fácil, ele tende a ser econômico”, recomenda Leandro Neves. “O legal é utilizar um modelo com microtexturas que proporcionem um efeito bem interessante ao local.”
Para a arquiteta e urbanista Bruna Perim, ao reformar o banheiro, também é importante avaliar a existência de infiltrações na estrutura. Isso porque, quando não tratadas, podem prejudicar os novos revestimentos assentados e causar futuras dores de cabeça aos moradores.
“Por isso, vale a pena verificar nos projetos complementares ou no manual de uso e operação do apartamento a localização da tubulação. Sabendo onde fica cada tubulação, você consegue evitar transtornos como furar uma tubulação de água por acidente”, aponta.
Outro ponto que precisa de atenção para ser executado de forma correta é a iluminação. Para Bruna Perim, isso ajuda até mesmo na hora de se arrumar antes de sair para algum evento ou trabalho.
“Procurem sempre iluminar o espelho de forma frontal e, de preferência, com uma temperatura de cor mais morninha, entre 2.700 a 4.000 Kelvin. Assim, conseguimos algo similar àquela luz maravilhosa do sol das 16 horas”, ressalta a arquiteta.
Independentemente do tamanho da reforma, o importante é sempre encontrar uma forma de expressar a própria identidade nos ambientes da casa. O conforto e o aconchego precisam ser aliados às questões técnicas, porque é essa combinação que vai garantir a funcionalidade do cômodo. Seja uma casa própria, seja alugada, o ideal é que cada cantinho tenha a sua cara.