Dicas simples para ajudar a renovar o banheiro de imóvel alugado

Seja uma casa própria, seja alugada, o ideal é que cada cantinho tenha a sua cara Crédito: Ideia Glass/Divulgação

Ao contrário do que a maioria pensa, é sim possível fazer a diferença na decoração do banheiro sem gastar muito. Adicionar alguns quadros e mudar a posição dos espelhos, por exemplo, são dicas poderosas. Principalmente para quem mora de aluguel e não quer fazer reformas muito bruscas no ambiente.

Mas não para por aí. O arquiteto Leandro Neves, parceiro da Ideia Glass, ainda recomenda a troca dos metais, plantinhas para absorção da umidade e a pintura do espaço, seja com tinta, seja com aplicação de papel de parede. O único segredo, segundo ele, é planejar.

“É muito importante levar em conta nossa personalidade ao decorar o banheiro para deixar o ambiente agradável. Optar por uma reforma sem projeto pode acabar custando caro ao longo do processo. Sem ter um prazo definido para término, a chance de tomar decisões precipitadas é enorme, o que aumenta as chances de desperdício de recursos e dinheiro”, destaca.

Ou seja, escolher um bom profissional é um passo primordial durante esse processo. Afinal, além de ajudar no cronograma, ele também é quem pode apontar as tendências que estão em alta e outras que já saíram de moda.

“O papel de parede já foi visto como 'brega' por muitas pessoas, mas hoje é um material excelente e que realmente faz uma diferença no cômodo. Além de possuir uma aplicação fácil, ele tende a ser econômico”, recomenda Leandro Neves. “O legal é utilizar um modelo com microtexturas que proporcionem um efeito bem interessante ao local.”

Para a arquiteta e urbanista Bruna Perim, ao reformar o banheiro, também é importante avaliar a existência de infiltrações na estrutura. Isso porque, quando não tratadas, podem prejudicar os novos revestimentos assentados e causar futuras dores de cabeça aos moradores.

“Por isso, vale a pena verificar nos projetos complementares ou no manual de uso e operação do apartamento a localização da tubulação. Sabendo onde fica cada tubulação, você consegue evitar transtornos como furar uma tubulação de água por acidente”, aponta.

A iluminação pode influenciar muito no conforto do ambiente Crédito: Projeto de Bruna Perim

Outro ponto que precisa de atenção para ser executado de forma correta é a iluminação. Para Bruna Perim, isso ajuda até mesmo na hora de se arrumar antes de sair para algum evento ou trabalho.

“Procurem sempre iluminar o espelho de forma frontal e, de preferência, com uma temperatura de cor mais morninha, entre 2.700 a 4.000 Kelvin. Assim, conseguimos algo similar àquela luz maravilhosa do sol das 16 horas”, ressalta a arquiteta.

Independentemente do tamanho da reforma, o importante é sempre encontrar uma forma de expressar a própria identidade nos ambientes da casa. O conforto e o aconchego precisam ser aliados às questões técnicas, porque é essa combinação que vai garantir a funcionalidade do cômodo. Seja uma casa própria, seja alugada, o ideal é que cada cantinho tenha a sua cara.