Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sem muito esforço

Dicas simples para ajudar a renovar o banheiro de imóvel alugado

Seja um cantinho para chamar de seu, seja para quem vive no aluguel, o importante é que a casa tenha a cara de quem vive nela. Por isso, especialistas mostram como fazer a diferença gastando pouco

Publicado em 03 de Outubro de 2022 às 11:51

Vinícius Viana

Vinícius Viana

Publicado em 

03 out 2022 às 11:51
banheiros de casas alugadas
Seja uma casa própria, seja alugada, o ideal é que cada cantinho tenha a sua cara Crédito: Ideia Glass/Divulgação
Ao contrário do que a maioria pensa, é sim possível fazer a diferença na decoração do banheiro sem gastar muito. Adicionar alguns quadros e mudar a posição dos espelhos, por exemplo, são dicas poderosas. Principalmente para quem mora de aluguel e não quer fazer reformas muito bruscas no ambiente.

Mas não para por aí. O arquiteto Leandro Neves, parceiro da Ideia Glass, ainda recomenda a troca dos metais, plantinhas para absorção da umidade e a pintura do espaço, seja com tinta, seja com aplicação de papel de parede. O único segredo, segundo ele, é planejar.
“É muito importante levar em conta nossa personalidade ao decorar o banheiro para deixar o ambiente agradável. Optar por uma reforma sem projeto pode acabar custando caro ao longo do processo. Sem ter um prazo definido para término, a chance de tomar decisões precipitadas é enorme, o que aumenta as chances de desperdício de recursos e dinheiro”, destaca.
Ou seja, escolher um bom profissional é um passo primordial durante esse processo. Afinal, além de ajudar no cronograma, ele também é quem pode apontar as tendências que estão em alta e outras que já saíram de moda.

Veja Também

Iluminação na casa pode trazer benefícios psicoemocionais

“O papel de parede já foi visto como 'brega' por muitas pessoas, mas hoje é um material excelente e que realmente faz uma diferença no cômodo. Além de possuir uma aplicação fácil, ele tende a ser econômico”, recomenda Leandro Neves. “O legal é utilizar um modelo com microtexturas que proporcionem um efeito bem interessante ao local.”
Para a arquiteta e urbanista Bruna Perim, ao reformar o banheiro, também é importante avaliar a existência de infiltrações na estrutura. Isso porque, quando não tratadas, podem prejudicar os novos revestimentos assentados e causar futuras dores de cabeça aos moradores.
“Por isso, vale a pena verificar nos projetos complementares ou no manual de uso e operação do apartamento a localização da tubulação. Sabendo onde fica cada tubulação, você consegue evitar transtornos como furar uma tubulação de água por acidente”, aponta.
banheiros de casas alugadas
A iluminação pode influenciar muito no conforto do ambiente Crédito: Projeto de Bruna Perim
Outro ponto que precisa de atenção para ser executado de forma correta é a iluminação. Para Bruna Perim, isso ajuda até mesmo na hora de se arrumar antes de sair para algum evento ou trabalho.
“Procurem sempre iluminar o espelho de forma frontal e, de preferência, com uma temperatura de cor mais morninha, entre 2.700 a 4.000 Kelvin. Assim, conseguimos algo similar àquela luz maravilhosa do sol das 16 horas”, ressalta a arquiteta.

Veja Também

Da madeira ao aço: as novas tendências em materiais para construir e reformar

Independentemente do tamanho da reforma, o importante é sempre encontrar uma forma de expressar a própria identidade nos ambientes da casa. O conforto e o aconchego precisam ser aliados às questões técnicas, porque é essa combinação que vai garantir a funcionalidade do cômodo. Seja uma casa própria, seja alugada, o ideal é que cada cantinho tenha a sua cara.

Dicas simples podem ajudar a renovar o banheiro de casas alugadas

LEIA MAIS EM HUB IMOBI

Hub Imobi estreia podcast mensal sobre mercado imobiliário

Construtoras investem em novas facilidades para melhorar qualidade de vida

Novas plataformas permitem aluguel sem fiador e com garantias

Dos pets ao uso da garagem: o que os condomínios podem proibir?

Quando é a hora de investir no segundo imóvel?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

arquitetura decoracao Reforma Arquitetura E Decoração
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Irã volta a fechar o Estreito de Ormuz em resposta ao bloqueio dos EUA a seus portos, diz mídia estatal
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Imagem de destaque
Como dois cessar-fogos e 'abertura' do Estreito de Ormuz podem impulsionar negociações de paz entre EUA e Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados