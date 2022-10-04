Montanhas capixabas se consolidam com lançamentos de alto padrão

A Fazenda Barão do Império será em Santa Leopoldina e terá terrenos de 1.000m² a 3.000m² Crédito: Vaz Desenvolvimento Imobiliário/Divulgaçao

As montanhas capixabas mantêm seu prestígio, consolidando-se como uma das regiões que mais atraem lançamentos imobiliários de alto padrão no interior do Espírito Santo. Pela proximidade com a Grande Vitória e áreas que possibilitam maior convívio com a natureza, os empreendimentos localizados na Região Serrana têm passado por uma alta procura, desde o período de isolamento social.

O empresário Betinho Aguiar observa que a pandemia trouxe essa “corrida” de volta para a natureza e os condomínios de casas e áreas na região tiveram um salto “extraordinário de procura e de valores”. Ele, que já lançou dois condomínios na região, Fazenda dos Lagos I e II, conta que o nível de sofisticação dos lançamentos tem aumentado.

“O mercado desse tipo de lançamentos tem focado em empreendimentos mais sofisticados, com maior qualidade de atendimento e que estejam rodeados de verde. As pessoas estão demandando, cada vez mais, o verde em seus condomínios, buscando uma fuga da cidade. Estamos vivenciando o apogeu das montanhas capixabas”, ressalta.

Um exemplo é o Mudrah Eco Living, localizado em Domingos Martins, que tem casas de dois quartos, com 80m² e infraestrutura de resort. O empreendimento terá dois restaurantes e restaurante-bar, casa de chá e café, ponto para carregar veículo elétrico, academia totalmente equipada, sala de ioga e meditação, SPA e área de lazer completa. Ao todo, são 78 unidades, sendo 40 de um quarto, com área privativa de 53m², e 38 com dois dormitórios, com área de 80m², e duas vagas na garagem.

O empresário Cláudio Chieppe, CEO da Montana INC, e Cecília Rody, da LCIn Empreendimentos, responsáveis pela incorporação do Mudrah Eco Living, explicam que a localização privilegiada foi estratégica para investir em um empreendimento de alto padrão com estrutura de resort na região.

“O conceito resort, que virou tendência na Europa, é um modelo inédito de investimento na região, proporciona qualidade de vida, alta tecnologia, acessibilidade e conexão com a natureza. O Eco Living será operado por meio da rede hoteleira Livá, do Grupo Átrio, especializado no desenvolvimento, implantação e operação de hotéis de bandeira nacional e internacional. A empresa será responsável pela administração de todo o serviço hoteleiro, que envolve recepção, gerência, administração dos serviços de limpeza, lavanderia, jardinagem e locação das unidades”, conta.

ALUGUEL DISPUTADO

Reserva Aracê está localizado em Domingos Martins e terá área de 600 mil m², sendo que apenas 137 mil m² serão ocupados Crédito: Reserva Aracê/Divulgação

Segundo o corretor de imóveis Beto Lang, que já atua na região de Pedra Azul há mais de 20 anos, a busca por imóveis na região foi grande no ano passado e continua neste ano. Muitos também buscam por aluguel, principalmente para ficar no local durante o ano inteiro, já que os preços por temporada dispararam desde o período de isolamento social por conta da pandemia do coronavírus, em 2020.

Com isso, a intenção de adquirir um imóvel na região para rentabilizar por meio de aluguel também disparou, conforme conta o corretor imobiliário Kleverson Passos. “Nós tivemos um aumento muito grande desse tipo de perfil de imóvel. As pessoas estavam com aquela ideia de que o mundo iria acabar e todo mundo queria viver os momentos de tensão em um lugar tranquilo, com contato com a natureza. Hoje, as pessoas se acostumaram a ir para um local desses para se desligar um pouco da cidade”, analisa.

Segundo Passos, há a expectativa para novos lançamentos na região, inclusive em Domingos Martins, além de empreendedores locais, que compram uma área para construir. Um exemplo é a Reserva Aracê, em Domingos Martins. Localizado no distrito de Aracê, o empreendimento derivou-se de uma fazenda de 60 hectares (cerca de 600 mil m²), dividido em 20 áreas de 30 mil m².

A intenção é ter um local com o máximo de contato com o verde e a natureza, tanto que dos 600 mil m² da área, apenas 137 mil m² serão ocupados. Uma parte será voltada para convivência comum, onde há três cachoeiras e ainda há um projeto de área de lazer com 400m², incluindo espaço zen, deques de contemplação, área gourmet e até trilhas.

MORAR EM UMA FAZENDA

Área de lazer da Fazenda Barão do Império: empreendimento traz conceito agrogastronômico, inédito ainda no país Crédito: Vaz Empreendimentos/Divulgação

Outro exemplo de empreendimento nas montanhas, mas apostando na região de Santa Leopoldina, é a Fazenda Barão do Império, da Vaz Desenvolvimento Imobiliário, que é um conceito ainda inédito no país, o agrogastronômico.

O empreendimento terá uma fazenda coletiva, onde serão produzidos laticínios, ovos caipiras, geléias, verduras e até mesmo mel com a instalação de um apiário e de criação de peixes. Os lotes variam de 1.000m² a 3.000m² e terão regras para construção. Além disso, o empreendimento possui área de preservação de 550 mil m², cinco lagos, além de um clube privativo para os moradores, com piscina, academia, salão de festas com fogão a lenha e lago para pescar.

“A casa se transformou em um espaço de trabalho e de intensa convivência com a família e amigos. Espaços de lazer e o contato com a natureza passaram a ser mais valorizados. Diante do novo cenário, a Vaz desenvolveu a Fazenda Barão do Império. Um condomínio-fazenda com diversos espaços de lazer, lagos, áreas preservadas, áreas para construção de casas espaçosas, segurança e toda a comodidade para as famílias aproveitarem o local, sem precisar sair do condomínio”, conta o CEO da Vaz Desenvolvimento Imobiliário, Douglas Vaz.

CASAS PERSONALIZADAS

Projeto do Green View possui quatro modelos de casas personalizadas Crédito: FHS Construtora e Incorporadora/Divulgação

Outra proposta de proximidade com a natureza é o Green View, da FHS Construtora e Incorporadora, localizado a 14 km da Rota do Lagarto, em Pedra Azul. Com uma área composta por floresta de 477 mil m², que inclui nascente, mini cachoeira e lagos, o empreendimento terá 168 unidades de lotes de 650 m² a 2.780 m² com preços a partir de R$ 282.700.

O projeto inclui casas personalizadas, que podem ser construídas de acordo com a necessidade do morador. São quatro modelos, criados pelo arquiteto e urbanista Gregório Repsold, com tamanhos que variam de 135 a 300 m² e possibilidade de adaptações. E terá também duas opções de estúdio anexo às casas, como alternativa para receber hóspedes, de 50 a 70 m². A construção do estúdio é feita somente com a casa principal.