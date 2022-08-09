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Quarto no estilo coreano é tendência entre jovens; veja 5 dicas de decoração

Com a popularização dos grupos de kpop, o estilo coreano tem dominado e feito a cabeça da garotada. O principal reflexo disso pode ser sentido nos quartos personalizados
Vinícius Viana

Vinícius Viana

Publicado em 

09 ago 2022 às 16:45

Publicado em 09 de Agosto de 2022 às 16:45

Quando falamos desse modelo de decoração, o minimalismo é uma das características mais expressivas desse estilo, com toques de cores pontuais
Quando falamos desse modelo de decoração, o minimalismo é uma das características mais expressivas desse estilo, com toques de cores pontuais Crédito: Shutterstock
Do Blackpink ao BTS, os grupos de kpop tem feito a cabeça da garotada. O reflexo disso pode ser visto na decoração dos quartos desses jovens cada vez mais inspirados pelo estilo coreano. Cores claras, minimalismo e objetos que priorizem o aconchego são as principais características de um modelo que tem se tornado umas das principais tendências atuais.
“Definitivamente, de uns anos para cá, as telenovelas, a música e a moda coreana vem ganhando muito espaço mundialmente. Quando falamos do nosso self (de nós mesmos), falamos também da nossa casa, porque tudo isso é transferido para o ambiente em que vivemos”, destaca a arquiteta Bruna Perim.
Segundo ela, nesse modelo de decoração, o minimalismo é uma das características mais expressivas desse estilo, com toques de cores pontuais. Além das tradicionais camas baixas em estrados de madeira e as famosas mesas de refeição em que as pessoas sentam no chão.
“O branco é o carro chefe, tanto na pintura das paredes e teto como nos tecidos utilizados no ambiente. Para o ambiente não ficar muito impessoal, podemos colocar cores em pontos estratégicos, seja na cadeira da penteadeira ou escrivaninha, seja nas almofadas e travesseiros em cima da cama”, recomenda a arquiteta.
Artigos de decoração, como pôsteres e calendários na parede, também são bem-vindos, assim como luminárias decorativas em cores mais doces candy. Para auxiliar no aconchego, vale usar madeiras de cor mais clara, palhinhas indianas e algum tipo de vegetação que remete a um espaço confortável para o quarto.
Apesar de ser um estilo bem popular na Coreia do Sul, a arquiteta e conselheira do Conselho de decoração, Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU/ES) Maria Alice Rampinelli afirma que ele se adapta muito bem no Brasil e em outras partes do mundo por ser um modelo de decoração bem atemporal.
Para ela, os quartos que adotam essa estética podem ser definidos em duas palavras: suavidade e acolhimento. Funcionando, principalmente, em grandes centros já que esses espaços são construídos como ambientes de descompressão para rotinas mais turbulentas.
“Os quartos estão com metragens cada vez menores e esse é um tipo de decoração que se adapta muito bem a essa realidade espacial. Percebo também que as características coreanas duram muito tempo e têm dominado os países ocidentais”, pontua Maria Alice Rampinelli.
Para quem está pensando em reformar o quarto e dar uma cara nova ao ambiente inspirado na cultura dos países orientais, as especialistas separaram algumas dicas para renovar o espaço com pouco.

5 DICAS PARA MONTAR UM QUARTO NO ESTILO COREANO

01

Cores claras

Branco, bege, cinza claro e todos os tipos de tons pastéis dominam quando o assunto é decoração no estilo coreano. Isso porque o minimalismo tem uma forte influência nesse estilo.

02

Madeira

Ainda falando em tons mais claros, a madeira é muito presente. Tanto no piso quanto para o mobiliário, com destaque para o bambu.

03

Camas baixas

Mais próximas do chão, as camas baixas são mais aconchegantes e recomendadas para espaços menores.

04

Xadrez

Muito relacionado à memória afetiva, o xadrez pode ajudar a romper os espaços coreanos muito marcados pelo branco e ajudar a dar personalidade ao ambiente.

05

Aconchego

Aconchego, acima de tudo. O importante é construir um quarto em que você se sinta bem e que permita um espaço de descompressão e descanso.

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