Saiba como utilizar palhinha e corda na decoração

O uso de palhinha e corda na decoração destaca a “brasilidade” valorizando a história e a cultura do Brasil. Crédito: Weverson Rocio/Hotel Pontal de Ubú

As tendências do design estão em constante dinamismo para trazer elementos que transformam os ambientes para deixá-los com um ar inovador. O uso de palhinha e corda na decoração destaca a “brasilidade”, já que são matérias-primas de origem nacional que fazem parte da história e cultura do Brasil. Várias empresas apostam nesta tendência e criaram linhas de móveis com a técnica handmade (produtos feitos à mão) que encantam aqueles que admiram uma boa decoração.

A palhinha entrou nas casas brasileiras nas décadas de 1950 a 1970, graças às suas tramas vazadas, consideradas ideais para climas tropicais. Com um toque retrô e sofisticado, o material compõe vários estilos de projetos, podendo ser utilizado em cadeiras e poltronas, portas e biombos, cômodas e armários, cadeira de balanço, cestos, entre outras decorações.

"A palhinha na decoração vem justamente com o objetivo de deixar os ambientes com um ar mais bucólico, quebrando um pouco com a monotonia das cidades. Além disso, valoriza o trabalho manual" Bia Margon - Arquiteta

A arquiteta deu dicas de decoração para alguns ambientes onde a palhinha é mais utilizada. Confira abaixo:

Sala Uma forma de incorporar a palhinha na decoração do quarto é utilizá-la como substituição ao vidro na porta dos armários. Uma vantagem nesse caso é a pomelhorar a circulação de ar n A palhinha também pode ser usada como encosto de cadeiras para cozinha, especialmente aquelas que seguem o estilo comfy (conforto). As palhinhas podem ser utilizadas no encosto de cadeiras para a varanda dando um ar sofisticado. No ambiente da sala, as palhinhas podem ser usadas em cestos, cômodos laterais e objetos de decoração.

DECORAÇÃO COM CORDAS

Já a corda especificamente é um material que agrega valor pela resistência, facilidade de manutenção e aspecto estético elegante e versátil. As possibilidades de composição de tramas e cores são muitas. Além disso, existem uma gama imensa de produtos para áreas internas e externas.

Com um toque retrô e sofisticado, a palhinha e corda compõe vários estilos de projetos, podendo ser utilizados em cadeiras e poltronas, portas e biombos, cômodas e armários, cadeira de balanço, cestos, entre outras decorações Crédito: Weverson Rocio/Hotel Pontal de Ubú

"Utilizamos esses elementos para composição do projeto do salão de jogos, em um hotel próximo a praia, explorando ao máximo este material por se tratar de uma área próxima ao mar e que traria resistência e elegância ao projeto. Exploramos móveis com várias possibilidades de tramas, desde cadeiras a poltronas, sofá e um balanço que atrai a atenção de crianças e adultos. Outra opção também para agregar na composição é utilizar luminárias de palhinha, unindo corda e cerâmica num resultado incrível" Carol Daros - Arquiteta