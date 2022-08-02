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Tendência

Saiba como utilizar palhinha e corda na decoração

Em constantes mudanças, as tendência de design exploram elementos que transformam os espaços em ambientes mais sofisticados. No caso da palhinha e da corda, também é uma maneira de valorizar os trabalhos feitos à mão
Gabriela Molina

Gabriela Molina

Publicado em 

02 ago 2022 às 14:54

Publicado em 02 de Agosto de 2022 às 14:54

decoração matéria-prima
O uso de palhinha e corda na decoração destaca a “brasilidade” valorizando a história e a cultura do Brasil. Crédito: Weverson Rocio/Hotel Pontal de Ubú
As tendências do design estão em constante dinamismo para trazer elementos que transformam os ambientes para deixá-los com um ar inovador. O uso de palhinha e corda na decoração destaca a “brasilidade”, já que são matérias-primas de origem nacional que fazem parte da história e cultura do Brasil. Várias empresas apostam nesta tendência e criaram linhas de móveis com a técnica handmade (produtos feitos à mão) que encantam aqueles que admiram uma boa decoração.
A palhinha entrou nas casas brasileiras nas décadas de 1950 a 1970, graças às suas tramas vazadas, consideradas ideais para climas tropicais. Com um toque retrô e sofisticado, o material compõe vários estilos de projetos, podendo ser utilizado em cadeiras e poltronas, portas e biombos, cômodas e armários, cadeira de balanço, cestos, entre outras decorações.
"A palhinha na decoração vem justamente com o objetivo de deixar os ambientes com um ar mais bucólico, quebrando um pouco com a monotonia das cidades. Além disso, valoriza o trabalho manual"
Bia Margon - Arquiteta
A arquiteta deu dicas de decoração para alguns ambientes onde a palhinha é mais utilizada. Confira abaixo:

Sala

Uma forma de incorporar a palhinha na decoração do quarto é utilizá-la como substituição ao vidro na porta dos armários. Uma vantagem nesse caso é a pomelhorar a circulação de ar n
A palhinha também pode ser usada como encosto de cadeiras para cozinha, especialmente aquelas que seguem o estilo comfy (conforto).
As palhinhas podem ser utilizadas no encosto de cadeiras para a varanda dando um ar sofisticado.
No ambiente da sala, as palhinhas podem ser usadas em cestos, cômodos laterais e objetos de decoração.

DECORAÇÃO COM CORDAS

Já a corda especificamente é um material que agrega valor pela resistência, facilidade de manutenção e aspecto estético elegante e versátil. As possibilidades de composição de tramas e cores são muitas. Além disso, existem uma gama imensa de produtos para áreas internas e externas.
decoração matéria-prima
Com um toque retrô e sofisticado, a palhinha e corda compõe vários estilos de projetos, podendo ser utilizados em cadeiras e poltronas, portas e biombos, cômodas e armários, cadeira de balanço, cestos, entre outras decorações Crédito: Weverson Rocio/Hotel Pontal de Ubú
"Utilizamos esses elementos para composição do projeto do salão de jogos, em um hotel próximo a praia, explorando ao máximo este material por se tratar de uma área próxima ao mar e que traria resistência e elegância ao projeto. Exploramos móveis com várias possibilidades de tramas, desde cadeiras a poltronas, sofá e um balanço que atrai a atenção de crianças e adultos. Outra opção também para agregar na composição é utilizar luminárias de palhinha, unindo corda e cerâmica num resultado incrível"
Carol Daros - Arquiteta
Para conservar os móveis, as especialistas recomendam a utilização do aspirador de pó com bocal escova ou espanador. E para sujeiras mais densas, como manchas, utilizar uma escova macia, água morna e detergente neutro. Para retirar o acúmulo da água, utilize um pano seco.

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