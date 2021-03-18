Japandi: conheça a nova tendência de decoração para 2021

De acordo com a arquiteta Bruna Sander, a dica é construir ambientes tranquilos com adornos artesanais. Crédito: Freepik

Combine a elegância escandinava com o minimalismo japonês e pronto: o mercado ganha uma nova tendência. A estética Japandi é uma das apostas de decoração para 2021. Ela mescla tons terrosos com adornos naturais para compor ambientes focados na natureza e que priorizam a iluminação indireta.

“Os ambientes com essa estética são sempre modernos, mas combinam elementos mais rústicos com uso de tecidos. É a junção do aconchego com a sofisticação”, comenta a arquiteta Bruna Sander.

Para ela, esse tipo de decoração prioriza elementos mais rústicos e, apesar de ter ficado em alta há três anos, a Japandi é uma das grandes apostas para 2021.

“Devido ao atual momento de pandemia, a busca por espaços mais aconchegantes tem aumentado. Levar a natureza para dentro de casa é uma ótima alternativa para uma realidade em que vivemos de quarentena”, explica Bruna Sander.

Além dos tons terrosos, também é possível apostar em cores que remetem a natureza como tons de verde e azul em elementos mais pontuais. Crédito: Freepik

ELEMENTOS NATURAIS

Por isso, a designer de interiores Patrícia Davel destaca que a estética Japandi prioriza o aproveitamento da luz indireta. Segundo ela, a transformação do ambiente utiliza muito do branco e não carrega o mobiliário com muitos elementos.

“Há muito o uso de madeira bruta, cestos, cordas, objetos rústicos e naturais. Um banco ou uma cadeira de madeira, por exemplo, podem virar um criado ou instrumento de apoio. Também é possível abusar das cestarias e mesclar o branco com bambu”, indica Patrícia Davel.

A estética Japandi mescla tons terrosos com adornos naturais para compor ambientes focados na natureza e que priorizam a iluminação indireta. Crédito: Freepik

ACEITAÇÃO DO IMPERFEITO

Além dos tons terrosos, também é possível apostar em cores que remetem a natureza como tons de verde e azul em elementos mais pontuais. De acordo com a arquiteta Bruna Sander, a dica é construir ambientes tranquilos com adornos artesanais.