Japandi: conheça a nova tendência de decoração para 2021

Combine a elegância escandinava com o minimalismo japonês e pronto: o mercado ganha uma nova tendência. A estética Japandi é uma das apostas de decoração para 2021. Ela mescla tons terrosos com adornos naturais para compor ambientes focados na natureza e que priorizam a iluminação indireta.
“Os ambientes com essa estética são sempre modernos, mas combinam elementos mais rústicos com uso de tecidos. É a junção do aconchego com a sofisticação”, comenta a arquiteta Bruna Sander.
Para ela, esse tipo de decoração prioriza elementos mais rústicos e, apesar de ter ficado em alta há três anos, a Japandi é uma das grandes apostas para 2021.
“Devido ao atual momento de pandemia, a busca por espaços mais aconchegantes tem aumentado. Levar a natureza para dentro de casa é uma ótima alternativa para uma realidade em que vivemos de quarentena”, explica Bruna Sander.
ELEMENTOS NATURAIS
Por isso, a designer de interiores Patrícia Davel destaca que a estética Japandi prioriza o aproveitamento da luz indireta. Segundo ela, a transformação do ambiente utiliza muito do branco e não carrega o mobiliário com muitos elementos.
“Há muito o uso de madeira bruta, cestos, cordas, objetos rústicos e naturais. Um banco ou uma cadeira de madeira, por exemplo, podem virar um criado ou instrumento de apoio. Também é possível abusar das cestarias e mesclar o branco com bambu”, indica Patrícia Davel.
ACEITAÇÃO DO IMPERFEITO
Além dos tons terrosos, também é possível apostar em cores que remetem a natureza como tons de verde e azul em elementos mais pontuais. De acordo com a arquiteta Bruna Sander, a dica é construir ambientes tranquilos com adornos artesanais.
“No Japandi o menos é sempre mais. O ideal é investir em autenticidade e elementos com mais afeto. Essa estética combina muito com a ideia de Wabi Sabi, que aceita a imperfeição dos materiais produzidos à mão por acreditar que isso os torna únicos”, destaca Bruna Sander.