Home
>
Imóveis A Gazeta - Inovação
>
Financiamentos imobiliários chegam a R$ 324,4 bilhões em 2025 e devem crescer 16% este ano

Financiamentos imobiliários chegam a R$ 324,4 bilhões em 2025 e devem crescer 16% este ano

Mesmo com as altas taxas de juros atualmente em vigor, houve um crescimento de 3% no valor total em relação a 2024 e de 6% na quantidade de imóveis financiados

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 14:42

 - Atualizado há 24 minutos

Refinanciamento de imóvel
Para 2026, a perspectiva, segundo a Abecip, é de que os financiamentos imobiliários tenham uma projeção consolidada de aproximadamente R$ 375 bilhões Crédito: Frreepik

Mesmo com as altas taxas de juros, o financiamento imobiliário permaneceu em alta em 2025. Segundo dados divulgados pela Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip), as contratações de crédito imobiliário com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e com recursos livres somaram R$ 324,4 bilhões em 2025.

Recomendado para você

Mesmo com as altas taxas de juros atualmente em vigor, houve um crescimento de 3% no valor total em relação a 2024 e de 6% na quantidade de imóveis financiados

Financiamentos imobiliários chegam a R$ 324,4 bilhões em 2025 e devem crescer 16% este ano

Após 2025 de juros nas alturas, o mercado imobiliário brasileiro projeta para 2026 um cenário de recuperação, impulsionado por um pacote de medidas governamentai

Mercado imobiliário espera recuperar classe média em 2026 com queda nos juros e novas regras de crédito

Escassez de terrenos, localização, alto padrão construtivo e forte potencial de valorização estão por trás dos imóveis mais caros em Vitória e Vila Velha

Mais de R$ 30 milhões: entenda por que imóveis da Grande Vitória atingem valores milionários

Esse valor é 3% maior do que foi contratado em 2024, totalizando 1,26 milhão de unidades, um volume 6% superior ao 1,18 milhão de imóveis registrados no ano anterior. Considerando apenas o SBPE, o valor financiado alcançou R$ 156,3 bilhões em 2025, representando queda de 13% sobre 2024. Já os financiamentos realizados com recursos do FGTS somaram R$ 137,6 bilhões, apresentando uma alta de 9% na mesma base de comparação.

E para 2026, a perspectiva, segundo a Abecip, é de que os financiamentos imobiliários cresçam 16%, uma projeção consolidada de aproximadamente R$ 375 bilhões. Para os financiamentos com recursos da poupança, estima-se alta de 15%. A expectativa é de que o volume contratado com recursos do SBPE fique em torno de R$ 180 bilhões.

Em relação ao FGTS, a previsão é de contratações na ordem de R$ 145 bilhões ao longo de 2026, de acordo com o orçamento do FGTS. A entidade também chamou a atenção para o crescimento da utilização de funding livre para os financiamentos imobiliários, sobretudo para a construção. Após crescer 246% em 2025, estima-se alta de 66% em 2026.

Poupança mantém retração

Apesar dessa perspectiva de alta nas contratações de financiamento, a captação líquida da poupança SBPE ficou negativa em R$ 62,98 bilhões em 2025. O saldo da poupança SBPE finalizou 2025 em R$ 766,5 bilhões, número 0,9% inferior a 2024.

Segundo a Abecip, a manutenção de saques maiores que depósitos está relacionado, em parte, ao elevado patamar da Selic, que beneficia investimentos com rendimento atrelado ao CDI, em detrimento da remuneração da poupança que é atrelada a TR.

Por sua vez, as Letras de Crédito Imobiliário (LCI) cresceram 39% em 2025, com R$ 270 bilhões emitidos, depois de um período de retração. De acordo com a Abecip, o aumento das emissões foi provocado pela necessidade de complementação dos recursos da poupança e pela redução gradual do prazo de carência, que caiu de 12 para 9 meses, e mais recentemente para 6 meses.

Já o crédito como garantia de imóvel (CGI) teve contratações de R$ 11,5 bilhões em 2025, uma queda de 14,4% sobre 2024, quando as concessões foram muito elevadas e alcançaram R$ 13,4 bilhões.

*Com informações da Abecip.

LEIA MAIS SOBRE FINANCIAMENTO

Novo modelo de financiamento deve garantir mais 50 mil unidades habitacionais em 2026, diz CBIC

Mercado imobiliário deve passar por transformação com novas fontes de financiamento

Caixa aposta no retrofit para ampliar financiamentos imobiliários

Mercado de capitais é alternativa na busca por novas fontes de financiamento imobiliário

Novo modelo de financiamento habitacional será testado em 2026, afirma CBIC

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Financiamento Financiamento Imobiliário Comprar Imóvel

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais