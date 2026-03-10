Endividamento

Inadimplência condominial deve chegar a 11% em 2026, segundo pesquisa

Levantamento aponta que atrasos superiores a 30 dias cresceram no segundo semestre de 2025; pressão no orçamento familiar mantém projeção de 11% para 2026

Publicado em 10 de março de 2026 às 15:26 - Atualizado há 40 minutos

A média nacional do boleto condominial subiu para R$ 522 no segundo semestre de 2025, um aumento de 1,2% em relação ao semestre anterior Crédito: Shutterstock

A inadimplência nas taxas de condomínio no Brasil encerrou o segundo semestre de 2025 em 11,66%, apresentando uma alta em relação aos 9,83% registrados no mesmo período de 2024, segundo a uCondo. Embora o índice tenha mostrado um leve recuo frente ao recorde histórico de 11,95% atingido na primeira metade de 2025, o patamar permanece elevado e gera pressão sobre o fluxo de caixa das administrações.

A projeção da empresa é de que, em 2026, o índice permaneça em patamar elevado, ao redor de 11%. Para os condomínios, uma inadimplência próxima de 12% compromete a previsibilidade do caixa, dificulta o planejamento de despesas e pode pressionar reajustes na taxa para recompor a arrecadação.

O levantamento, realizado pela plataforma de gestão uCondo com dados de 7 mil condomínios, considera inadimplentes as unidades com atrasos superiores a 30 dias. O movimento acompanha o cenário macroeconômico nacional: dados da Serasa indicam que 49,7% da população adulta brasileira finalizou o ano com dívidas em atraso, refletindo o endividamento das famílias.

A média nacional do boleto condominial subiu para R$ 522 no segundo semestre de 2025, um aumento de 1,2% em relação ao semestre anterior. Desde o início da série histórica em 2022, o valor médio da cota subiu de R$ 413 para os atuais R$ 522, um incremento nominal de 26,3% em três anos.

A manutenção da inadimplência acima de dois dígitos compromete a execução de obras de melhoria e o cumprimento de contratos de manutenção e segurança. Léo Mack, especialista da uCondo, aponta que o cenário exige um planejamento orçamentário rigoroso. “A despesa média está crescendo de forma previsível, o que demanda revisão de contratos de serviços e o reforço do fundo de reserva para evitar repasses abruptos aos condôminos”, afirma.

Para 2026, a projeção é de que o índice de atrasos permaneça estabilizado em torno de 11%. O setor alerta que a cota condominial costuma ser um dos últimos itens a serem priorizados em orçamentos domésticos pressionados, o que pode levar a medidas de cobrança judicial e restrições internas para assegurar a saúde financeira dos empreendimentos.

Nota do Editor 10/03/2026 - 15:21hrs Conteúdo desenvolvido por Inteligência Artificial com base no material divulgado por uCondo e revisado pela equipe de jornalistas da editoria Imóveis.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta