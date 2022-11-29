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Como evitar problemas na hora de reformar o banheiro

Especialistas dão dicas e cuidados para quem pensa em dar aquela repaginada no ambiente, para que o sonho não se torne um pesadelo
Laura Gomes

Laura Gomes

Publicado em 

29 nov 2022 às 17:28

Publicado em 29 de Novembro de 2022 às 17:28

Reforma de banheiro - 3
Reforma de banheiro: preparo e atenção se tornam essenciais para reduzir riscos Crédito: Unsplash
Mudanças são sempre bem-vindas, principalmente quando se trata de dar um novo visual para um cômodo da casa. Reformar é transformar. Mas, é preciso cautela, para que o momento de mudança não se torne um pesadelo. Isso, porque, acidentes durante o período se tornaram cada vez mais frequentes, e quando o assunto é banheiro, os casos são ainda mais perigosos.
Questões elétricas e hidráulicas estão, na maior parte das vezes, diretamente ligadas ao desejo de transformar esse ambiente. Neste caso, preparo e atenção se tornam essenciais para que os riscos diminuam durante todo o processo. Mas afinal, como realizar o desejo de um novo banheiro com segurança?

Observação e planejamento 

Saber o que precisa de alteração no ambiente é o primeiro passo para dar início a uma reforma. Um bom projeto é aquele que sabe quais são as necessidades do local e que procura trazer facilidade para a vida de quem vai executar, evitando assim, qualquer tipo de acidente e gasto desnecessário. Além disso, a escolha de um bom profissional também fará diferença na hora de planejar. Selecionar quem estará à frente de tudo pode ajudar a reduzir prejuízos ou gastos imprevistos.
“É muito importante elaborar um projeto com profissional qualificado antes de reformar um banheiro. Você estará mexendo com tubulações que podem gerar transtornos caso não sejam observados. Principalmente se você morar em um prédio com mais pessoas. Um erro na sua unidade pode acarretar em problemas para os vizinhos também”, ressalta a arquiteta Carol Zamboni.
Além disso, é necessário também contratar mão de obra capacitada e calcular a quantidade de materiais que serão necessários. Equipamentos de trabalho e segurança são indispensáveis nesse momento.
“Sempre usar os EPI’s (equipamentos de proteção individual) fundamentais como botina, capacete, luvas e, se necessário, máscaras de proteção e óculos. Principalmente se houver a retirada de revestimentos, que quando são removidos, podem soltar lascas pontiagudas”, alerta a engenheira civil Elis Nobre.
Reforma de banheiro
A escolha de materiais adequados para a obra pode ajudar a prevenir acidentes e prejuízos Crédito: Unsplash
Com relação à parte elétrica, ela ressalta que é importante observar se não tem fiação desencapada e poças de água que possam gerar choques elétricos. "Já com relação aos encanamentos, verificar se o registro geral está fechado antes de mexer em canos e torneiras”, frisa.

Materiais e cuidados 

Não há como prever acidentes, mas existe a possibilidade de preveni-los. A escolha de materiais adequados para a obra pode ajudar nessa empreitada. Afinal, qualquer material pode gerar um provável acidente, caso não haja atenção no manuseio e o prestador de serviços não estiver com os equipamentos de proteção.
Mas existem alguns tipos específicos de materiais que, se evitados na hora da reforma, podem diminuir os riscos. “Vale ressaltar que pisos muito polidos podem causar escorregões dentro de áreas molhadas. Então, tente evitar esse tipo de material e opte pelos acetinados. Além disso, é importante se atentar se alguma peça está quebrada ou com pontas que possam vir a machucar uma pessoa. Isso vale também para vasos sanitários”, diz a engenheira.
Outro detalhe destacado por ela é conferir a voltagem do chuveiro antes de ser instalado e a sua fiação. "Quando for instalar, sempre deixar desligado no quadro de energia", completa. 
Portanto, uma reforma segura é aquela que une um conjunto de cuidados e um olhar atento não só para a parte da decoração. Transtornos podem ser evitados e as mudanças podem chegar com tranquilidade ao seu lar.  

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