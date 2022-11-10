Tapetes: saiba como decorar o ambiente usando o modelo ideal

Devido à variedade de formas, cores e materiais, os tapetes conseguem se encaixar em diferentes ambientes Crédito: Projeto de arquitetura de Júlia Guadix e foto de Guilherme Pucci

Seja nas salas de jantar, seja na cozinha, os tapetes podem ser o que chamamos de peça curinga na decoração da casa. Afinal, devido à variedade de formas, cores e materiais, eles conseguem se encaixar em diferentes ambientes. Mais do que apenas agregar estilo, esses itens também podem ajudar no conforto e no aconchego do espaço.

“O tapete ideal é aquele que se encaixa na personalidade do cliente e entra em harmonia com o projeto executado. Mas é claro que eles também devem sempre contemplar as dimensões do ambiente”, destaca a designer de interiores Patrícia Davel.

Em seus projetos, a profissional conta que costuma deixar a peça 20 centímetros maior do que o sofá, o que ajuda a delimitar o ambiente.

Além disso, Patrícia Davel também ressalta que a tendência de elementos naturais está super em alta. Ou seja, vale investir em formas orgânicas, cores terrosas e desenhos da natureza.

Segundo a arquiteta Giselle Macedo e a designer de interiores Patricia Covolo, do escritório Macedo e Covolo Arquitetura, os tapetes são fundamentais para o resultado final de uma decoração Crédito: Carlos Piratininga

Por onde eu começo?

Dadas as dicas e algumas recomendações, é chegada a hora de escolher o modelo ideal. Para a arquiteta Julia Guardix o primeiro passo é avaliar se ele fará sentido na proposta do ambiente. Já que por “aparecer bastante e ser uma superfície grande, o tapete precisa estar bem inserido na decoração, de forma que não destoe dos móveis, objetos e demais acessórios presentes.”

Ou seja, pensar na praticidade e manutenção dessas peças também são pontos que precisam ser levados em consideração, porque em cada ambiente o tapete será utilizado de forma distinta.

Para te ajudar a não errar na hora de fechar a compra, conversamos com alguns profissionais da área de decoração e arquitetura que responderam algumas das perguntas mais clássicas.

01 Quais cores escolher? Segundo a arquiteta Giselle Macedo e a designer de interiores Patricia Covolo, do escritório Macedo e Covolo Arquitetura, os tapetes são fundamentais para o resultado final de uma decoração. Por isso, quando o assunto é cor, valem os coloridos, sóbrios e neutros. O importante é considerar o ambiente e os demais itens do espaço para manter a harmonia do cômodo. 02 Qual a textura certa? A designer de interiores Patrícia Davel conta que a textura é um ponto importante. “Em casa com animais, o ideal são os tapetes de polipropileno, material ecológico feito com fibras sintéticas de garrafas pet recicladas. Para os alérgicos, os tapetes de sisal natural são excelentes”, indica. 03 Lisos ou estampados? Os lisos estão sempre em alta, destaca a arquiteta Julia Guadix. Entretanto, ela afirma que esse tipo de tapete combina mais em composições neutras e clean. “Assim, acaba agradando a todos e tem menos chances de erro. Além de ser mais indicado em decorações clássicas ou quando o tapete tem a função de delimitar os espaços.” 04 Vale tapete em todos os ambientes? Para a arquiteta Júlia Guadix a resposta é sim! "Os tapetes são muito bem-vindos em todos os cômodos. Também cumprem seu papel no quesito funcionalidade, uma vez que sua colocação contribui na missão de delimitar os espaços em projetos com o conceito de integração. Além disso, trazem conforto, já que é notória a diferença de quando você pisa em um tapete e sente uma temperatura gostosa", finaliza.