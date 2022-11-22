"Levamos experiência em sintonia com o espírito do tempo em que vivemos"

Durante o período de isolamento, a Casa Cor adotou um novo formato, o Janelas [idealizado pelo próprio Secchin em 2020]. Ele foi criado em um momento tão difícil para todos nós, durante a pandemia e o período de isolamento social. No ano passado, a mostra foi retomada em 15 cidades e este ano, voltamos ao formato tradicional, com novas praças e recorde de visitação. A mostra que acontece este ano, na Paulista, conta a história da Casa Cor e registrou um público de 115 mil visitantes. É um novo formato, onde buscamos levar a mostra para um público que não tinha acesso a ela.