Saiba como preparar a decoração da sua casa para a chegada do verão

Quarto com tons claros estão entre as tendências para decorar a casa no verão Crédito: Projeto de Regilano Dornelas

Os dias mais quentes e ensolarados de novembro já começam a abrir caminha para a chegada do verão. A temporada traz muitas tendências, com novidades para a área de decoração. Compor um ambiente para receber a calorosa estação não é uma tarefa complicada. Uma vez que a naturalidade ganha cada vez mais espaço quando se trata desse período.

“Com a pandemia, nosso estilo de vida mudou muito e a decoração acompanhou todo esse processo. A casa, além de um lar, tornou-se nosso escritório, um ambiente social e até mesmo um local de lazer. Por isso, ela se torna mais funcional, com decorações mais limpas e menos nichos e prateleiras, o famoso menos é mais”, afirma o designer de interiores, Regilano Dornelas.

Ambiente decorado em cores terrosas, com destaque para o uso do linho e dos tons claros nas paredes e marcenaria Crédito: Projeto de Regilano Dornelas

Cores e objetos em alta

De tons mais claros ao azul da cor do mar, as cores são sempre destaque na decoração. E uma das tendências para 2023 é a neutralidade. O bege e o famoso off-white são destaques, ornando com a luz natural dos dias ensolarados que a estação oferece. Além disso, na hora da escolha dos objetos, o exagero sai de cena, dando lugar e espaço para a natureza dentro dos lares.

“Os dias de sol sempre convidam ao deixar a luz natural entrar, os ambientes ficam mais iluminados e inspiram o uso de enxovais mais e claros, peças de decoração com linhas mais suaves e neutras”, diz a arquiteta Luciane Veiga.

“As cores terrosas e o uso de materiais naturais como palha, cerâmica, madeiras e pedras, são tendência neste verão. Formas orgânicas que 'abraçam as pessoas', sem muitos cantos retos, biofilia trazendo o verde das plantas, são ótimas opções, pois elas trazem a sensação de aconchego e paz”, ressalta a arquiteta e urbanista, Maria Alice Barreto.

Ambiente decorado com cores neutras e a presença de plantas. Crédito: Projeto de Regilano Dornelas

Mas afinal, é possível decorar um local para a chegada do verão com o que já se tem no ambiente? A resposta é sim! Separamos três dicas para você arrasar na hora de receber a estação.