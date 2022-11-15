Saiba como preparar a decoração da sua casa para a chegada do verão

Os dias mais quentes e ensolarados de novembro já começam a abrir caminha para a chegada do verão. A temporada traz muitas tendências, com novidades para a área de decoração. Compor um ambiente para receber a calorosa estação não é uma tarefa complicada. Uma vez que a naturalidade ganha cada vez mais espaço quando se trata desse período.
“Com a pandemia, nosso estilo de vida mudou muito e a decoração acompanhou todo esse processo. A casa, além de um lar, tornou-se nosso escritório, um ambiente social e até mesmo um local de lazer. Por isso, ela se torna mais funcional, com decorações mais limpas e menos nichos e prateleiras, o famoso menos é mais”, afirma o designer de interiores, Regilano Dornelas.
Cores e objetos em alta
De tons mais claros ao azul da cor do mar, as cores são sempre destaque na decoração. E uma das tendências para 2023 é a neutralidade. O bege e o famoso off-white são destaques, ornando com a luz natural dos dias ensolarados que a estação oferece. Além disso, na hora da escolha dos objetos, o exagero sai de cena, dando lugar e espaço para a natureza dentro dos lares.
“Os dias de sol sempre convidam ao deixar a luz natural entrar, os ambientes ficam mais iluminados e inspiram o uso de enxovais mais e claros, peças de decoração com linhas mais suaves e neutras”, diz a arquiteta Luciane Veiga.
“As cores terrosas e o uso de materiais naturais como palha, cerâmica, madeiras e pedras, são tendência neste verão. Formas orgânicas que 'abraçam as pessoas', sem muitos cantos retos, biofilia trazendo o verde das plantas, são ótimas opções, pois elas trazem a sensação de aconchego e paz”, ressalta a arquiteta e urbanista, Maria Alice Barreto.
Mas afinal, é possível decorar um local para a chegada do verão com o que já se tem no ambiente? A resposta é sim! Separamos três dicas para você arrasar na hora de receber a estação.
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Almofadas coloridas
Apesar de a atual tendência ser o uso de cores mais neutras, as almofadas coloridas podem trazer uma pegada mais alegre para o ambiente. Cores quentes nos adereços combinam super com a estação.
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Quadros e fotografias
Memórias afetivas são sempre bem-vindas. Na hora de decorar seu ambiente, procure por quadros ligados à natureza (mar, rio, cachoeira, floresta), ou até mesmo fotos de viagens, ou passeios, que incluam o mar. Tudo isso ajuda a casa a ficar um pouco mais aquecida, para combinar com a estação.
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Roupas de cama e banho
Trocar as roupas de cama e banho já faz parte da rotina, é claro. Mas, quando o verão chegar, uma boa opção é escolher para as peças tons de azul. Assim, a cor do mar se fará presente, dando um toque especial na decoração.