Vintage ou Retrô? Saiba como diferenciar cada um dos estilos

Arquiteta Carol Zamboni analisa projeto de decoração em estilo retrô. Crédito: Foto projeto - Carol Zamboni

De modelos de roupas a decoração de ambientes, os estilos vintage e retrô estão presentes na vida de muitas pessoas. No entanto, muita gente ainda não sabe diferenciar os modelos e acabam se confundindo na hora de idealizar um projeto.

Apesar de parecer que são a mesma coisa, ambos os estilos são bastante diferentes. Eles possuem características próprias e individuais, com elementos únicos e que completam cada um deles. Mas afinal, quais são os aspectos que diferenciam um estilo do outro?

Estilo vintage

Herança familiar, objeto histórico, peças originais. Tudo isso faz parte dos elementos do estilo vintage. Essas peças, que fazem parte da decoração, estão carregadas de memórias afetivas e são parte da vida e da rotina das pessoas que optam por esse estilo, pois elas desejam ter uma parte de sua história ou lembranças de família nos ambientes da casa.

Geralmente, na decoração, são utilizadas peças antigas, com pelo menos uns 20 anos de existência, conta a arquiteta Cris Locatelli. A decoração vintage é um estilo que utiliza de objetos que não foram reformulados, com a finalidade de manter sua originalidade sempre presente. Vistas como tesouros, as peças geralmente são a representação de alguma década e o ambiente é constituído por móveis que passam de uma geração para outra, podendo ser encontrados em brechós e antiquários ou até mesmo fazer parte de uma herança de família.

A Sala de Música, ambiente criado pelas arquitetas Juliana Amaral, Roberta Toledo, Manu Delboni, na Casa Cor 2022 , traz um pouco desse estilo. O intuito da utilização dessas peças antigas na decoração, conta a profissional, é levar aconchego e afeto para os visitantes.

“Quando fomos convidadas para fazer o ambiente, pensamos que este espaço deveria ser concebido para pessoas plurais que saboreiam a cultura. Por exemplo, a mesa de pedra contemporânea desenhada pelo nosso escritório, divide sua utilidade com duas cadeiras vintage. O interessante é que ambas as cadeiras eram da casa da minha avó. Uma ficava na biblioteca do meu avô, que era um verdadeiro amante da cultura, dos livros e da música. Assim que surgiu o convite, pensei nele e em todo o universo que ele me apresentou, ressaltando a gratidão que sinto por ter vivido ao seu lado por 15 anos”, conta a arquiteta.

Sala de música, com destaque para objetos antigos que complementam e dão o toque mais intimista ao ambiente Crédito: Projeto de Juliana Amaral, Roberta Toledo e Manu Delboni/Foto de Camila Santos

Cadeira antiga, da biblioteca do avô da arquiteta e a mesa de pedra desenhada pela profissional Crédito: Projeto de Juliana Amaral, Roberta Toledo e Manu Delboni/Foto de Camila Santos

Estilo Retrô

O estilo retrô é uma releitura do passado. Caracterizado por manter nas decorações objetos novos que remetem a algo antigo, a tendência traz muitos móveis e objetos que imitam ou possuem inspiração no passado. Sendo um dos mais procurados para decorar ambientes, o estilo vem se tornando cada vez mais um queridinho na hora da escolha, conta a arquiteta Carol Zamboni.

“Às vezes, ocorre uma mistura dos dois estilos - vintage e retrô - para que haja mais memórias no ambiente. Atualmente, a maioria dos clientes são adeptos ao estilo retrô, que por sua vez, busca referências na decoração antiga, de caráter afetivo. Em alguns casos, existe alguma peça ou móvel antigo e aderimos ele na nova decoração, ficando tudo em harmonia no projeto”, explica.

Como escolher entre os dois estilos?

É na hora de escolher um dos estilos que muitas vezes ocorre a dúvida. A combinação dos dois modelos pode ser uma saída para quem não consegue decidir qual o seu estilo. Mas, é preciso atenção no momento de decidir a decoração.

“Sempre a melhor saída é não pecar pelo excesso. O cliente, para optar por um dos dois estilos, precisa se conhecer. E, a partir daí, escolher aquele que mais lhe agrada”, afirma a arquiteta Fernanda Cecotti.