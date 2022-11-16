5 passos para instalar uma banheira em um espaço pequeno

As banheiras são ideais para curtir momentos relaxantes e de autocuidado Crédito: Raysa Silveira

Muito se engana quem acha que banheira é um artigo luxuoso, reservado a hotéis cinco estrelas e mansões. Com a popularização desse item, é cada vez mais comum encontrar modelos de diversos tamanhos e formatos, que se encaixam em qualquer espaço. A solução é apostar nos compactos, capazes de transformar qualquer ambiente em um spa em casa.

Para quem não sabe por onde começar a pensar nessa empreitada, ouvimos arquitetas para entender se é possível instalar uma banheira dentro de um banheiro pequeno e, ainda, garantir a funcionalidade desse cantinho na sua casa ou apartamento. Confira essas dicas:

Passo 1: analise o ambiente antes de comprar

Para analisar a viabilidade e a possibilidade de ter um spa próprio, o ideal é planejar com antecedência. A arquiteta Larissa Villaschi alerta que é importante verificar o tamanho do banheiro antes de comprar um imóvel. Se isso não foi possível de ser feito a tempo, pode ter salvação.

“No caso de apartamentos mais compactos, é fundamental estudar para ver se realmente vale a pena e se há a necessidade de uma reforma de ampliação do cômodo. Já em projetos de casas, é interessante fazer o projeto arquitetônico desde o início com a previsão da banheira e dimensioná-la de acordo com a necessidade”, acrescenta.

No caso de um banheiro já pronto, antes de começar o projeto de instalação da banheira, é fundamental observar o ambiente para mapear os espaços e móveis já existentes.

Anota aí: para criar o espaço ideal para instalá-la, você vai precisar, pelo menos, de uma ducha no teto, box de vidro e espaço suficiente para instalar o modelo que deseja. Então prepare-se para tudo isso.

“Quando lidamos com uma hidromassagem, é necessário lembrar que ela exige um motor, e ter fácil acesso para viabilizar a manutenção. Já a banheira de imersão não requer tanto espaço assim”, a arquiteta Letícia Breda dá um exemplo dos desafios de escolher o modelo, que é o próximo item da lista.

Passo 2: hora de escolher o modelo

Existem diversas opções de banheira que têm a versão compacta. É só escolher um modelo no mercado que combine mais com os armários e outros itens do banheiro e que, principalmente, atendam a sua necessidade.

Entre os mais comuns, estão a banheira de imersão, que não possui motor e costuma ficar para fora do piso – como, por exemplo, o ofurô e as vitorianas; e as hidromassagens, que são equipadas com bocais que liberam jatos de água massageadores, como as de spas. Além desses modelos, também têm os colocados em box e os de canto.

No projeto para a Casacor Espírito Santo, Carol Zamboni escolheu o conceito de quarto aberto, integrando local de descanso, closet e banheiro. Com isso, foi possível, mesmo no espaço reduzido, inserir uma banheira de imersão. Crédito: Giovanna Gonçalves

As possibilidades de tamanhos também são diversas: redondas, quadradas e retangulares.

É importante também conhecer a variedade de materiais usados na banheira, como porcelana, mármore, ferro fundido, acrílico, resina, aço galvanizado, entre outros.

As banheiras de acrílico são as mais acessíveis e comuns, mas existem também as de aço, que as tornam mais delicadas e sustentáveis, com possibilidade de reciclagem.

Já a feita de fibra de vidro é mais leve e possui o melhor custo-benefício. Atualmente, ela é acompanhada por uma camada de gel coat – resina utilizada em navios –, responsável por dar cor, brilho e proteção de impactos, intempéries e substâncias corrosivas. Por isso, elas são mais indicadas para quem busca uma banheira pequena para apartamento.

No entanto, nada impede o uso de outros materiais. Por isso, é importante pesquisar quando for escolher a sua.

Passo 3: instalação

Não deixe também de consultar um arquiteto ou engenheiro para saber se o seu ambiente comporta uma banheira. Mesmo uma versão pequena pode ser pesada, principalmente quando ela estiver cheia de água. Caso isso não seja levado em consideração, a instalação pode afetar a estrutura da casa ou do apartamento.

“Precisa analisar se o banheiro tem capacidade estrutural para receber o sobrepeso de uma banheira e se possui as tubulações necessárias, como ponto de água, ponto de esgoto, registro ou misturador e ponto elétrico”, explica ainda a arquiteta da Composé Flavia Franco.

Por último, deve-se escolher o tipo de instalação: embutimento ou apoio. A banheira embutida exige uma instalação mais complexa, necessitando de revestimentos para o acabamento. Já a de apoio, ou freestanding, é de fácil colocação, com possibilidade de remanejo.

Os modelos de banheiras de imersão estão ganhando espaço nas casas dos brasileiros. A praticidade e o design são capazes de fazer delas peças de destaque na decoração Crédito: Projeto: Flavia Franco/Composé

Com um profissional especializado, essas e outras questões serão levadas em consideração na hora de colocar a banheira. Tudo de acordo com o seu caso específico.

Passo 4: escolher o lugar

Também tenha em mente que não basta fazer a banheira caber em um banheiro pequeno, ela precisa trazer funcionalidade e deixar espaço para circulação no ambiente. Saiba exatamente onde vai colocar a banheira e meça o espaço para garantir que ela vai se encaixar bem ali e para saber se ela passa pelas portas ou se vai ser necessário içá-la por fora da casa ou do prédio, o que é um custo extra.

Para espaços extremamente pequenos, são indicadas banheiras retangulares ou de canto com capacidade de apenas uma pessoa. Nesse exemplo, o equipamento pode ser colocado encostado em uma das paredes para aproveitar melhor o espaço. Outras possibilidades podem ser pensadas, sempre levando em conta o que é mais eficiente para seu caso.

Passo 5: pense além

Letícia Breda também deu uma dica caso realmente não tenha espaço só para a banheira: “A solução é colocá-la junto com o chuveiro. Dessa forma, você tem o mesmo espaço da banheira com chuveiro em cima”.

"Outra sugestão é colocar um nicho embutido para apoiar sais de banho, sabonete e toalha enrolada, por exemplo. Esse nicho pode ter uma altura menor, uns 25 centímetros. Assim, você consegue apoiar tudo ali e não ocupa tanto espaço da banheira" Letícia Breda - Arquiteta

Neste projeto, foram usados tons claros e metais dourados. A iluminação diferenciada deu um charme extra e amplitude ao banheiro Crédito: Projeto de Larissa Villaschi

Já para a arquiteta Flavia Franco, a escolha dos materiais da área das banheiras também é importante: “Além de dar beleza e identidade ao local, o material pode proporcionar maior conforto ao ambiente. Por isso, evite os polidos, que possuem superfícies mais lisas e passíveis de acidentes quando molhadas. Priorize as superfícies antiderrapantes”, alerta.

Ela frisa também que a madeira e os porcelanatos que a imitam também são uma boa aposta para criação de decks ou bancadas.

E para um spa completo, a luz também é fundamental na hora de montar um banheiro. “A iluminação indireta e amarelada é capaz de trazer uma sensação de relaxamento ao local”, sugere.