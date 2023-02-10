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Novos desafios

Início como estagiária: Aline Stefanon assume a presidência da Morar

Arquiteta entrou na empresa há 25 anos, sendo este seu primeiro e único emprego. Em entrevista exclusiva para o Hub Imobi, ela fala sobre os planos de crescimento da construtora

Públicado em 

10 fev 2023 às 11:09
Mercado Imobiliário

Colunista

Mercado Imobiliário

Reforma realizada no restaurante A Oca
Aline Stefanon fala sobre os lançamentos previstos da empresa para este ano Crédito: Morar/Divulgação
A Morar acaba de anunciar a sua nova presidente: Aline Stefanon, que assumiu a posição na última terça-feira (7). Com uma trajetória de mais de 25 anos na empresa, ela conta, em entrevista exclusiva para o Hub Imobi, que começou como estagiária: “foi o meu primeiro e único emprego.”

Essa sucessão faz parte de um processo de mais de 15 anos de planejamento, uma concretização da passagem da construtora para a segunda geração da família Almeida, fundadores da Morar. Rodrigo Almeida, até então, presidente, irá presidir o Conselho Administrativo da Morar. Sebastião e Delva Almeida, sócios e fundadores da empresa, passam a compor o Conselho de Sócios.
A nova presidente da Morar foi contratada como estagiária na área de Segurança do Trabalho, em 1998. Após concluir o curso técnico, Aline entrou no curso de arquitetura na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e continuou estagiando em outras áreas da construtora. Ao assumir novos desafios dentro da empresa, Aline chegou à vice-presidência de Operações, posição que até então ocupava antes de assumir a presidência da Morar

O que é ter chegado a esta posição, para uma profissional que começou na empresa como estagiária?

É uma história muito bonita, afinal são 25 anos. Foi o meu primeiro e único emprego. Chegar onde cheguei nunca foi uma meta pessoal minha. O meu crescimento dentro da empresa foi acontecendo de forma natural. À medida que eu ia evoluindo nas funções, o reconhecimento acontecia. Sempre respeitei o tempo da empresa para acontecer tudo isso. Acredito muito que, se você faz um bom trabalho, a recompensa sempre vem.

Quais os desafios que a aguardam como a nova presidente da Morar?

Temos previsão de crescer este ano, aumentar o volume de vendas, de lançamentos, realizar um bom volume de obras, controlar as despesas… Realizar tudo isso que planejamos, com certeza, são os maiores desafios.

Conte um pouco sobre a sua trajetória.

A Morar foi meu primeiro e único emprego. Comecei estagiando nas obras em 1998 na área de Segurança do Trabalho, pois tinha feito o curso técnico. Depois que entrei na Ufes, no curso de Arquitetura, continuei estagiando em outras áreas da empresa, como projetos e orçamentos. Aos poucos, fui assumindo novas funções e sendo promovida a novos cargos.

O que foi mais importante na sua atuação profissional, que possibilitou essa decisão?

Acredito que o ponto mais importante que possibilitou tudo isso foi a identificação dos valores que tenho com os valores da empresa. Esse casamento, dando certo, já é meio caminho andado. A Morar é uma empresa séria, idônea, sempre preocupada em fazer o melhor em tudo, dinâmica, com oportunidades para todos que fazem um bom trabalho. É uma grande escola, em todos os sentidos. E assim, a cada trabalho, buscava fazer o meu melhor, queria entender o porquê das coisas, como funcionava, o impacto daquilo para as demais áreas, como melhorar, como algum erro não se repetir.

O que muda agora, com você como presidente?

No último ano, na vice-presidência de operações, fui sendo provocada para isso, aumentando a tomada de decisões, participando mais de reuniões de outras áreas que não estavam sob a minha gestão. Sempre estive muito voltada para a operação da empresa. Agora, precisarei ampliar o olhar, aumentar o relacionamento externo, ter visão de futuro, pensar ainda mais nos riscos e oportunidades.

O que podemos esperar de novidades para os próximos meses, de lançamentos?

Esse ano está sendo especial, por vários motivos. Um deles, é que a Morar está muito preparada com o banco de terrenos, projetos aprovados prontos para serem lançados à medida que o mercado demandar. Temos previsto seis lançamentos, praticamente um a cada dois meses. É muito trabalho para isso tudo girar, mas posso dizer, com tranquilidade, que estamos prontos. A colheita deste ano é fruto do belo trabalho realizado nos anos anteriores.

Qual recado que você dá para quem está começando agora?

Dê o seu melhor em tudo que fizer, criticando, conferindo, questionando, perguntando, sugerindo, aprendendo e pensando sempre nas pessoas envolvidas.

Obra revela marcas do tempo

Reforma A Oca

A arquiteta Jaqueline Lopes e a engenheira civil Amanda Tagarro, da Donna Obra Construtora, são as responsáveis por gerenciar a reforma do A Oca – Restaurante & Ateliê, de Fabrício Costa e Caio Cruz, no Centro de Vitória.
Durante a obra, as profissionais se depararam com gratas surpresas. A casa, que foi construída na década de 1940, fica localizada próxima à escadaria do Rosário e da Igreja do Rosário.
Lá, elas encontraram características originais do casarão no momento da reforma, e os proprietários optaram por deixar a mostra as marcas do tempo onde se reflete a história. O público poderá conferir o espaço a partir do próximo dia 17 de fevereiro.

Abertas as inscrições para concurso de design de interiores

Reforma realizada no restaurante A Oca
As inscrições para o ABD Design Awards 2023 podem ser feitas até 17 de maio Crédito: Shutterstock
O ABD Design Awards 2023 está com inscrições abertas para profissionais inscreverem seus projetos em até cinco categorias diferentes: “Residencial”, “Melhor uso da cor”, “Design efêmero/Mostra”, “Restauração de patrimônio” e “Comercial”. As inscrições podem ser feitas pela página oficial do concurso. Os projetos devem ser enviados até o dia 17 de maio.
O vencedor de cada categoria será contemplado com uma escultura criada pelo artista plástico Yutaka Toyota, em uma obra avaliada em R$ 30 mil; inscrição no Concurso Internacional “IFI Design Distinction Awards” promovido pela IFI – International Federation of Interior Architects/Designers; título de Profissional do Ano ABD; exposição do projeto durante o Conad 2023; inserção do projeto em mídia especializada; exposição na “Galeria dos Vencedores” no site do ABD Design Awards, entre outras gratificações.
Não há limite para o número de projetos por profissional e os participantes poderão inscrever seus trabalhos em mais de uma categoria. O concurso será julgado por um time de júris especialista em cada categoria. Mais informações no site do concurso.

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Mercado Imobiliário

Analises semanais do setor de imoveis com especialistas da Associacao das Empresas do Mercado Imobiliario (Ademi-ES), Conselho Regional de Corretores de Imoveis (Creci-ES) e Sindicato Patronal de Condominios (Sipces).

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