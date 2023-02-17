Duas construtoras capixabas estão entre as maiores do Brasil

Ranking das 100 Maiores Construtoras do Brasil registrou aumento na metragem construída Crédito: Fernando Madeira

Duas construtoras capixabas estão entre as que mais construíram no ano passado, segundo levantamento realizado pela plataforma Intec, que todo ano realiza a divulgação do Ranking das 100 Maiores Construtoras do Brasil. A previsão para a divulgação das vencedoras é dia 1º de março, mas a coluna Metro Quadrado já conseguiu adiantar os nomes das capixabas entre as grandes do país: Morar e Galwan.

Um dos destaques verificados pela plataforma é o aumento na metragem construída pelas empresas que participam da premiação. “Somente no ranking, já percebemos até agora um aumento médio de 11% na metragem quadrada construída pelas construtoras inscritas e ainda estamos validando e computando dados. É muito interessante ver no Ranking Intec o reflexo, por exemplo, do INCC de 9,40% entre outros fatores, inclusive governamentais”, afirma o CEO da Intec Brasil, Bruno Silva.

A premiação acontece no dia 10 de maio no Bairro da Liberdade em São Paulo, em cerimônia fechada para as construtoras e patrocinadores do evento. “Em 2022, voltamos a celebrar presencialmente a entrega desse prêmio tão importante para o mercado da construção, e isso nos inspirou a criar para 2023, uma cerimônia nova, mais dinâmica e festiva ao mesmo tempo”, adianta.

Construção civil cresce mais rápido que a economia nacional

Setor da construção civil avançou 1,1% no terceiro trimestre de 2022 Crédito: Shutterstock

E por falar nisso, a construção civil, tem passado por um período de alta. Dados da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) mostram que o setor fechou o ano de 2022 em crescimento de 7%, validados pelas cerca de 430 mil vagas de emprego criadas. Segundo a empresa de consultoria McKinsey & Company, o setor é um dos mais importantes do mundo, já que emprega 7% da população mundial e movimenta cerca de US 10 trilhões anualmente.

E, no Brasil, o setor avançou 1,1% no terceiro trimestre de 2022, um crescimento maior que o PIB nacional (crescimento de 0,4%). Os dados do governo federal mostram ainda que, em base anual, o mercado também superou a economia nacional, já que, na comparação dos três primeiros trimestres de 2022 com o mesmo período do ano passado, a construção civil teve um salto de 8,2%, enquanto o país apenas de 3,2%.

Para o diretor de vendas da Argo, Emerson Lima, o setor da construção civil apresenta aceleração vantajosa para esse mercado, tanto de forma direta quanto indireta. “O nosso número de empreendimentos e projetos em construção e entregues no último ano foram mais de cinco edifícios, entre prédios comerciais e residenciais. O que prova que o setor cresce em demanda e em responsabilidade, de acordo com as necessidades da sociedade e do mercado de construção”, destaca.

Vendas no mercado imobiliário também cresceram

O Valor Geral de Vendas registrou aumento de 2,54% em 2022 Crédito: Freepik

Se o setor da construção cresceu, as vendas também estão no meio desse resultado. Segundo relatório da Senior Sistemas que acompanha indicadores de mercado, para a construção civil, houve um aumento de 5,28% no volume de vendas do mercado imobiliário em 2022, comparado a 2021. Além disso, apresentou queda de 7,85% nos distratos.

O relatório também aponta uma alta no Valor Geral de Vendas (VGV) dos empreendimentos do ano de 2022, com um aumento de 2,54%, correspondente a uma movimentação de cerca de R＄ 26 bilhões de reais. Referente ao valor do metro quadrado adquirido, o Senior Index mostra que houve um crescimento de 6%, com um investimento médio a nível Brasil de R＄ 7.415,42.

De acordo com a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), a expectativa é de que o setor da construção cresça 2,5% em 2023. “Esperamos também uma desaceleração dos custos dos itens usados no mercado da construção civil. Sabemos que nos últimos anos tivemos um aumento significativo em razão da falta de materiais. Qualquer estabilização ou retração neste sentido pode contribuir muito com o bom desempenho do setor da construção”, comenta o head de Produto Incorporação na Senior Sistemas, Cleber Francischini.

Alta também é registrada no setor de equipamentos de proteção

Vendas de equipamentos de proteção individual cresceram 11% em 2022 Crédito: Shutterstock

O setor de equipamentos de proteção individual (EPI) também registrou alta em 2022. Uma projeção da Associação Nacional da Indústria de Material de Segurança e Proteção ao Trabalho (ANIMASEG) mostra um crescimento de 11% nas vendas de 2022 em relação a 2021. E de 19% de aumento no faturamento de 2022 em relação a 2020.

Para Ericka Rodrigues, técnica de segurança do trabalho do Grupo Boa Praça EPI - empresa especializada em equipamentos de proteção individual (EPIs) e coletiva (EPC) - o crescimento nos negócios caminha com vários setores da economia, indicando uma evolução gradativa, e que foram bem afetados com a pandemia de Covid, como por exemplo, o de hotelaria e construção civil. “A expectativa só aumenta, visto que a proteção da cabeça aos pés é resultado de um trabalho seguro”, destaca.

Vendas de cimento iniciam 2023 em alta

As vendas de cimento totalizaram 4,9 milhões de toneladas em janeiros de 2022 Crédito: Shutterstock

Outro setor que também registrou alta, puxada pelo atual momento da construção civil, foi o de vendas de cimento. De acordo com o Sindicato Nacional da Indústria de Cimento (SNIC), as vendas em janeiro totalizaram 4,9 milhões de toneladas, um aumento de 6,3% em relação ao mesmo mês de 2022 e de 7,9% com relação a dezembro.

A venda de cimento por dia útil - que considera o número de dias trabalhados e tem forte influência no consumo - de 201 mil toneladas no mês de janeiro representa um aumento de 2,4% comparado ao mesmo mês do ano anterior e de 8,1% em relação a dezembro de 2022.

“Apesar do crescimento no período, temos que ter cautela. O grande desafio do setor do cimento diante de um ano tão imprevisível será assegurar um crescimento de 1%, atingindo um patamar próximo a 64 milhões de toneladas. E nos trazer de volta a uma trajetória de expansão de comercialização sustentável do produto, contribuindo para o desenvolvimento do país”, avalia o presidente do SNIC, Paulo Camillo Penna.

Casamorada entrega primeiro empreendimento em Linhares

O Downtown Linhares tem 17 pavimentos com unidades de 4 quartos com suíte Crédito: Casamorada/Divulgação

A Casamorada Engenharia entregou, na última semana, o seu primeiro empreendimento realizado em Linhares. Localizado no Centro, o Downtown Linhares tem 17 pavimentos com unidades de 4 quartos com suíte, um pavimento ampliado, uma cobertura e lazer com piscina, spa, sauna, brinquedoteca, academia e área gourmet interna e externa com churrasqueira e cervejeira.

O empreendimento também conta com sistema de automação, possibilitando a integração e facilidade de unir em único lugar todas as tecnologias do edifício. “Empreender em Linhares é um desejo antigo. Decidimos erguer um edifício para tornar-se um marco na cidade, um local que encha de orgulho cada morador e que acrescente beleza à paisagem urbana”, conta o diretor da Casamorada Engenharia, André Aquino.

A empresa tem ainda novos lançamentos para este ano, entre eles um empreendimento em Itaparica, Vila Velha.

Entrada de R$ 100 para comprar apartamento durante o Carnaval

O Crisreteli Residence é um dos empreendimentos que faz parte de ação de vendas Crédito: De Martin Construtora

Tem oportunidade durante a folia, para quem deseja comprar imóvel. Até a próxima sexta-feira (24), a De Martin Construtora está com uma ação especial de vendas. Quem adquirir uma das unidades da empresa durante esse período, pagará apenas R$ 100 de sinal.