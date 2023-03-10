Vitória vai sediar evento de inovação na construção civil

Evento vai focar na troca de experiências e aprendizagem sobre novas tecnologias para a construção Crédito: Shutterstock

Vitória, que está entre as capitais mais valorizadas do país, foi escolhida para sediar a primeira edição do ConstruVitória, evento de inovação na construção civil, que acontece na próxima quinta-feira (16). O evento terá, em sua programação, palestras sobre novas tecnologias, apresentações de cases e networking entre empresários do setor no Espírito Santo.

Segundo Tales Silva, CEO da Construct IN, empresa idealizadora do encontro, o evento deve reunir diretores de construtoras, gerenciadoras e empresas de varejo de Vitória e região para uma manhã de networking, troca de experiências e aprendizagem sobre novas tecnologias para a construção.

“Nosso objetivo é disseminar o conhecimento sobre inovações e novas tecnologias para a construção civil, apresentando um panorama global, mas também aplicações práticas e cases reais do Espírito Santo e Brasil”, afirma.

O encontro acontecerá no período da manhã, a partir das 8h30, e será exclusivo para convidados.

MRV vai selecionar startups com soluções para a construção civil

Seleção de startups mira em soluções competitivas e sustentáveis para a construção civil no Brasil Crédito: Shutterstock

E na esteira da inovação, a MRV formou parceria com o FDC Angels, grupo de investidores-anjo criado por ex-alunos da Fundação Dom Cabral (FDC) para fomentar a escala de startups alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas.

A aproximação mira em soluções competitivas e sustentáveis para a construção civil no Brasil, relacionadas ao déficit habitacional, acesso à água, saneamento básico, transporte de materiais, capacitação profissional, transição tecnológica, entre outros. A expectativa é criar oportunidades para bons investimentos e desenvolvimento tanto das startups como das empresas do setor.

O processo de seleção das startups passa por Pitch Nights. O primeiro encontro será de forma híbrida, no dia 15 de março, na sede da Fundação Dom Cabral, em Minas Gerais e on-line. As iniciativas inscritas e selecionadas apresentarão suas ideias aos potenciais investidores anjos de impacto.

Além do aporte financeiro do FDC Angels as startups escolhidas recebem mentoria dos educadores da Fundação Dom Cabral e se beneficiam da rede de conexões dos parceiros para alavancar seus negócios.

Janelas antirruído para acabar com o barulho

Janela acústica chega a reduzir em até 30 decibéis os ruídos Crédito: Shutterstock

E para dar um alívio no barulho que vem da rua, uma janela promete reduzir os ruídos externos. Chamada de janela acústica, ela chega a reduzir em até 30 decibéis o barulho do ambiente, além de evitar a passagem de vento, água e poeira, segundo a arquiteta e diretora da Innovare, Roberta Drummond.

Feita em PVC, a janela tem seu perfil preenchidos e espesso, o que contribui para isolar barulhos vindos de fora. A arquiteta destaca ainda o controle da sensação térmica, tanto em dias quentes, como em dias frios. “Os vidros termo acústicos promovem a redução de gastos com energia elétrica em equipamentos para aquecer ou resfriar o ambiente. É uma ótima escolha”, afirmou.

Empreendimento valoriza mais de 60% em Jardim Camburi

Obras em Jardim Camburi: bairro tem sido palco de novos lançamentos em Vitória Crédito: Rodrigo Gavini

O bairro de Jardim Camburi, em Vitória, tem sido um dos destaques imobiliários no município, atraindo um novo perfil de empreendimentos de alto padrão, o que, consequentemente, tem aumentado a sua valorização. Exemplo disso é o que aconteceu com o Facilià Camburi, que em 26 meses chegou a valorizar mais de 60%, segundo afirma o diretor comercial da Rio Realty, Samir Gnaid.

“O prédio oferecia unidades de um quarto, com 35 m², montadas e mobiliadas. Em novembro de 2020 os apartamentos eram comercializados a preço médio de R$ 280 mil a unidade. Hoje, no empreendimento que já está pronto e 100% comercializado, as unidades revendidas não saem por menos de R$ 450 mil”, conta.

Tecnologia permite criar porcelanatos com textura mineral

A Helena Porcelanato está com uma nova linha de porcelanatos que utilizam a tecnologia 3D Vitra, criada pela empresa. A tecnologia permite a impressão de porcelanatos com textura mineral, garantindo visual e relevos diferenciados, ressaltando o efeito 3D nas peças.

Ela é resultado de uma granilha composta por minerais nobres com origem italiana, segundo a empresa, que são aplicados na superfície dos porcelanatos e respondem à temperatura quente quando as placas são queimadas. A fusão desses minerais proporciona texturas que preservam a essência da arte, formando peças com marcas singulares entre si.