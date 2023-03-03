Morar e Galwan estão entre as 100 maiores construtoras do país

Construtoras que fazem parte da premiação são avaliadas pela metragem construída Crédito: Freepik

Como a coluna Metro Quadrado já havia adiantado em 17 de fevereiro , duas construtoras capixabas, a Morar e a Galwan estão no Ranking das 100 Maiores Construtoras do Brasil. A premiação avalia a metragem construída pelas empresas durante o ano, classificando-as no ranking de acordo com essa medida.

Não é a primeira vez que as duas capixabas são reconhecidas pelo seu potencial construtivo no ranking das 100 maiores. Um exemplo é a Morar, que entra para a lista pela sétima vez, agora ocupando a posição 67. Segundo a presidente da Morar, Aline Stefanon, a comemoração é como se fosse a primeira.

“Recebemos esse título com muita alegria. Em 2023, estamos completando 42 anos de atuação no mercado da construção civil, com responsabilidade, entrega e buscando sempre aprimorar os nossos serviços para a satisfação de nossos clientes. Ser uma das maiores construtoras do Brasil é motivo de muito orgulho para todos os nossos mais de 500 colaboradores, que são responsáveis por fazer esse ótimo resultado acontecer”, diz.

Da mesma forma, esta não é a primeira vez da Galwan entre as maiores. Segundo o diretor-presidente da empresa, José Luís Galvêas, eles estão presentes desde o início. No ranking atual, a empresa ocupa o 64º lugar. “É sempre importante estar em um ranking nacional. A Galwan e a Morar estão nesta lista representando o Espírito Santo e isso mostra a força da construção civil capixaba”, afirma.

“Como o critério são metros quadrados de obras em construção no ano, estamos no ranking desde o início, quando ainda eram as 50 maiores. É uma conquista que atribuímos aos nossos condôminos e uma alegria que dividimos com todos que investem no mercado imobiliário capixaba, que ganha visibilidade com esta premiação, acrescenta.

Segundo Bruno Silva, CEO da INTEC Brasil, plataforma que realiza a premiação, a maioria das construtoras apresentou números superiores ao ano passado. Para ele, esse resultado é reflexo do momento vivido em 2022 e pontua, ainda, que o crescimento menor por parte de outras construtoras ou até mesmo uma posição diferente na lista não significa um mau momento para a construtora.

A cerimônia de premiação acontece em maio, em São Paulo.

Decorado traz as tendências de acabamento de móveis planejados

Projeto de apartamento decorado de Karol Simonasse

Aconchego, minimalismo e muitos espelhos são algumas das tendências de móveis planejados que estão no apartamento decorado do Una Residence, empreendimento da Grand, localizado em Vitória, lançado em janeiro. O projeto da unidade decorada foi realizado pela arquiteta Karol Simonasse e executado pela Forma Legno, por meio de uma parceria com a construtora e a fábrica de planejados de alto padrão, do CEO Amado Amado Pereira Costa, do Grupo Vix Prime.

O freijó, presente nos móveis do living, traz a sensação de aconchego, reforçada pela estante minimalista com linhas retas e finas metalizadas feitas por uma estrutura de metalon, embutida no painel de TV. A cozinha também traz mais aconchego, com a textura amadeirada combinando com o porcelanato, metais dourados e uma cristaleira com luz indireta.

Já a suíte master tem acabamento perolizado, detalhes ripados, metais dourados e muito espelho. “Para trazer leveza, utilizamos vidro incolor extraclear na portas dos armários. O destaque maior foi para a cabeira, mix de texturas: ripado, porcelanato e tecido sendo destacado por um pórtico iluminado”, conta a arquiteta.

No quarto do rapaz, predomina a cor chumbo, que contrasta com a cabeceira em couro e as portas deslizantes no acabamento reflecta fumê do armário. Já no quarto da filha, o lúdico está presente em todos os detalhes, apresentando linhas mais curvas e com tons amadeirados, rosa e dourado.

Minimalismo marca nova coleção de mobiliário

Coleção Cápsula da Casa Valli

E por falar em decoração, a Casa Valli, estreou a coleção Cápsula, que traz o minimalismo como conceito, destacando o contraste de materiais entre aço, madeira, vidro e espelho. Fazem parte da coleção espelhos de chão e parede, mesas de centro e laterais, individuais e em conjuntos, além de carrinhos de chá e bar.

“A curadoria desta coleção foi pensada em peças com grande apelo estético, evidenciando traços simples, leves, onde menos é mais. São mobiliários coringas, versáteis, que podem ter uso em diferentes ambientes, com muita funcionalidade”, explica a head da marca, Kimberly Cavalli.

Em busca de palestrantes de rochas para o exterior

Interessados precisam comprovar realização de palestras ou apresentações Crédito: Karina Porto Firme/Divulgação

Está aberto chamado público para palestrantes que irão compor o quadro técnico do projeto de incentivo às exportações de rochas ornamentais nacionais realizado pelo Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais (Centrorochas), em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil).

Os interessados devem ter conhecimentos e experiências com o arranjo produtivo de rochas ornamentais naturais brasileiro, incluindo conhecimento técnico em aplicação dos materiais. Entre as atividades, o profissional deve realizar palestras e apresentações, responder a questionamentos e dúvidas da audiência.

A fluência na língua inglesa é um dos dos pré-requisitos, além de comprovação de experiência com palestras ou apresentações e expertise no setor de rochas ornamentais, incluindo extração, beneficiamento e aplicação. É solicitado o portfólio de trabalhos realizados, relatando os eventos ocorridos nos últimos cinco anos.