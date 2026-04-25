Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Futebol Capixaba

Vitória volta a vencer em casa e retorna ao G-4 do Grupo 12 da Série D

Alvianil conquista triunfo com gols de Tony, Vini e Cezini

Publicado em 25 de Abril de 2026 às 18:08

Publicado em 

25 abr 2026 às 18:08
Vitória x Porto-BA, pela Série D do Brasileirão 2026
Clara Fafá/Vitória FC

O Vitória-ES entrou na zona de classificação do Grupo 12 do Campeonato Brasileiro Série D. Voltando a vencer em casa após três derrotas consecutivas como mandante, o clube de Bento Ferreira encarou o Porto-BA no Salvador Costa, em Vitória, e levou a melhor sobre a equipe baiana por 3 a 0, com gols de Tony, na primeira etapa, e Vinicius e Cezini, no segundo tempo.


Com o resultado, o Vitória-ES ocupa agora a segunda colocação do Grupo 12, mas aguarda ainda os outros jogos da rodada, podendo ser ultrapassado por Democrata GV e Rio Branco-ES. Derrotado, o Porto perde posição, ultrapassado pelo Alvianil, mas pode cair ainda mais na tabela e deixar a zona de classificação, caso Democrata e Rio Branco vençam.


Na quinta rodada do Campeonato Brasileiro Série D, o Vitória-ES vai ao Mamudão, em Governador Valadares, para enfrentar o Democrata GV, às 20:30 da segunda-feira, dia 4 de maio. Seguindo no Espírito Santo, o Porto-BA visita o Real Noroeste no próximo sábado, às 17h, no José Olímpio da Rocha.


O jogo


Vitória x Porto-BA, pela Série D do Brasileirão 2026
Clara Fafá/Vitória FC

Em primeiro tempo agitado, o Vitória-ES foi para o intervalo à frente no placar, com o gol marcado por Tony aos 16 minutos. Ambas as equipes tiveram grandes chances, o centroavante autor do gol alvianil, voltou a ter oportunidades aos 29 e 42 minutos, mas desperdiçou. Do lado do Porto-BA, as melhores chances foram de Coruja, aos 23, Bandeira, aos 36 e Cesinha na marca dos 45 minutos, todas sem sucesso.


Com menos volume do que a primeira etapa, o segundo tempo foi também disputado, mas evidenciou a superioridade do Vitória. Com as melhores chances, o Alvianil chegou ao segundo gol aos 25 minutos, quando Alexsandro cruzou rasteiro para Vinicius marcar. Já no fim da partida, o Alvianil marcou mais uma vez, com Cezini fazendo o terceiro do jogo, aos 45.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Capixaba Futebol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Feira de turismo ESTOUR
Saiba de onde vêm os turistas estrangeiros que mais visitam o ES
Imagem de destaque
Jantar saudável: 3 pratos leves e proteicos para o dia a dia
Imagem de destaque
ES trabalha em parceria com Embratur por voo direto para a Argentina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados