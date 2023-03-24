Investimento de R$ 50 milhões em novo condomínio logístico em Viana

O Loteamento Logístico Industrial ViaBrasil Park tem uma área total licenciada de cerca de 8 milhões de m² Crédito: Imobiliária Campo Verde/Divulgação

E nesta semana, o lançamento do Loteamento Logístico Industrial ViaBrasil Park , empreendimento idealizado pela Globex Incorporadora, traz mas um reforço desse segmento. Com uma área total licenciada com cerca de 8 milhões de m², a primeira fase do condomínio vai disponibilizar para comercialização 80 lotes entre 6 mil a 18 mil m² para a construção de galpões de armazenagem.

Parte da área, 148 mil m², será doada para prefeitura em forma de compensação. O empreendimento está localizado no Bairro Areinha, próximo à ligação das Rodovias Federais BR 101 e BR 262, da Termelétrica Tevisa e a linha férrea da Ferrovia Centro Atlântica (FCA), ou seja, próximo às vias que permitem escoamento de cargas para todo Brasil.

Investimento

Segundo a Imobiliária Campo Verde, responsável pelo lançamento do empreendimento, diversos terrenos já foram comercializados. Entre os diferenciais está a oferta de áreas regularizadas, o que reduz o tempo para a instalação das empresas. O investimento inicial da obra é de R$ 20 milhões, nesta primeira fase do projeto. Até o final, estão previstas quatro fases, com investimento total que deve ultrapassar os R$ 50 milhões.

As obras da pavimentação da primeira fase do loteamento já iniciaram. O condomínio será entregue com o sistema viário asfaltado, iluminação e controle de acesso ao local. Segundo a imobiliária, mais de 100 vagas de empregos diretos foram geradas e, com os lotes efetivamente ocupados, a expectativa é de que mais de 1.500 postos de trabalho sejam abertos com as novas empresas que vierem a funcionar no local.

CAU/ES abre inscrições para capacitação de jovens arquitetos e urbanistas

O programa de capacitação do CAU será realizado em formato presencial, pela primeira vez Crédito: Shutterstock

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU/ES) está com vagas abertas para o 3º Ciclo de Formação CAU/ES Jovem. O programa de capacitação é gratuito e visa fomentar a capacitação profissional para profissionais de arquitetura que estão iniciando suas vidas profissionais, e estudantes.

“O evento é uma ação para a troca de experiência, agregar conhecimento na carreira dos novos profissionais, e apresentar novidades e tendências do mercado para movimentá-lo”, diz o presidente do CAU/ES, Heliomar Venâncio.

Pela primeira vez, em formato presencial, o evento acontece de 27 a 30 de março, no Sebrae-ES (Rua Belmiro Rodrigues da Silva, 170 - Enseada do Suá, em Vitória). Entre os assuntos abordados, estão Registro de Responsabilidade Técnica (RRT); Revit, Redes Sociais e Projetos de Arquitetura Hospitalar.